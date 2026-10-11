Дом с гарантией

Программа льготного индивидуального жилищного строительства (ИЖС) становится все популярнее. И, как это часто бывает, обрастает проблемами. Одна из них — участки, которые выделяются под строительство. Среди них встречаются и захламленные, и подтопляемые, и такие, где обеспечить новоселов в обозримом будущем инфраструктурой просто нереально. Привести такие наделы в состояние «профпригодности» призван законопроект депутатов республики.

Инициатива нормативного акта принадлежит прокуратуре республики. Вот что рассказал старший помощник прокурора РБ по взаимодействию с законодательным и исполнительными органами, органами местного самоуправления Дамир Мухаметшин.

— Законом республики определены категории граждан, земельные участки которым предоставляются для жилищного строительства бесплатно. Проведенный анализ вскрыл острый характер необеспеченности земельных участков объектами инфраструктуры, необходимой для нормальной жизнедеятельности. При этом системная работа по обустройству и формированию земельных участков не ведется. Решение данных вопросов осуществляется органами местного самоуправления, по сути дела, хаотично, исходя из имеющихся возможностей. Отсутствие единых требований приводит к порочной практике образования земельных наделов на территориях, которые элементарно трудно осваивать, требующих значительных финансовых затрат, что, в свою очередь, заставляет граждан обращаться за защитой жилищных прав в органы прокуратуры, — констатировал Дамир Мухаметшин.

Выступая перед депутатами аграрного комитета Госсобрания Башкирии, представитель республиканской прокуратуры отметил, что для решения проблемы необходима систематизация требований, введение единого стандарта к инфраструктуре земельных участков, разработка комплексных программ развития соответствующих территорий. В них должны включаться участки, которые не просто поставлены на кадастровый учет, но в отношении которых проведено натурное обследование.

— То есть орган местного самоуправления проверит, нет ли каких-то препятствий для освоения участка, нет ли там заболоченности, захламленности и так далее. И самое главное, в отношении участков будут выполнены требования по обеспечению их необходимой инфраструктурой, которые были введены совсем недавно, — подчеркнул Дамир Мухаметшин.

Безусловно, от принятия такого законопроекта простые граждане только выиграют. И не возникнет ситуация, как вокруг Стерлитамака, где заметная часть выделенных участков оказалась в зоне затопления. Работа станет системнее, но и дороже. Во всяком случае, именно такие опасения высказали депутаты.

— Очень важный законопроект. Мы уже не раз говорили, что земельные участки должны быть функциональными. Но какие финансовые затраты потребуются? Хватит ли бюджетных средств, не создаст ли это коллапс, когда районы физически не смогут выполнять этот законопроект? — высказал опасения в том числе председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания РБ Ильшат Вазигатов.

Необходимость в возможных дополнительных затратах инициаторы законопроекта не отрицают. При этом напоминая: сейчас муниципалитетам при формировании таких земельных участков необходимо действовать в режиме софинансирования.

В общем, возможность для маневра у них есть. Тем более что, по сути, речь не идет о каких-то глобальных изысканиях, достаточно порой визуального осмотра местности. А понять, пригодна она для возведения жилья или нет, не такая уж трудная для опытного в строительном деле чиновника задачка. Здесь скорее речь идет о здравом смысле. Теперь он будет подкреплен и законодательными требованиями, на которые уже не закроешь глаза.

Привел Дамир Мухаметшин и другие аргументы. По данным прокуратуры РБ за 2025 год, тысячи участков не были обеспечены инфраструктурой, прокуроры вынуждены подавать множество заявлений в интересах граждан как раз-таки для решения этой проблемы. В итоге суды выносят решения в пользу людей, получивших ущербные участки. После этого вопрос уже ложится не просто бременем на минземимущество в виде обязательного исполнения таких решений. Но и отражается на положительном имидже самой программы, доверии людей к власти. А если положить на одну чашу весов расходы на выполнение дополнительных требований к закону, а на другую — средства, которые теряет бюджет после выполнения решений судов, то большой вопрос, что перевесит.

— Поэтому совершенно верно ставится вопрос, что порой это может быть достаточно сложная, финансово затратная процедура. Но полагаем, что предусмотренных и предлагаемых механизмов реализации процесса достаточно для того, чтобы работа шла, — подвел черту в разговоре Дамир Мухаметшин.

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли законопроект в первом чтении. Бюрократические жернова мелют медленно, но рано или поздно закон вступит в силу, что поможет людям избежать многих неприятных, а порой и драматичных ситуаций, когда благое вроде бы начинание на деле оборачивается нервами и материальными потерями.