Профилактика и прозрачность — эффективное оружие против коррупции

Как отметила спикер, коррупция остается одной из наиболее сложных проблем современного общества. Она способна влиять на экономическое развитие, качество государственного управления и уровень доверия граждан к органам государственной власти. При этом постоянно появляются новые формы и способы совершения коррупционных правонарушений, а значит, должны совершенствоваться и меры противодействия.

— Эффективная антикоррупционная политика не может строиться исключительно на наказании за уже совершенные нарушения. Она предполагает, прежде всего, ежедневную профилактическую работу: повышение правовой грамотности госслужащих, своевременное выявление потенциальных рисков, предупреждение конфликта интересов, открытость деятельности госорганов и формирование устойчивого неприятия коррупции. Именно такой системный подход применяется в Государственном комитете РБ по тарифам, — заявила Зилена Якупова.

По ее словам, основу антикоррупционной деятельности госкомитета составляют федеральное и региональное законодательство, локальные правовые акты, а также план профилактических мероприятий по противодействию коррупции и иных правонарушений. Документом определены основные направления антикоррупционной работы:

— повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения госслужащих Госкомитета РБ по тарифам;

— обеспечение соблюдения ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи

с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение;

— выявление и анализ причин и условий проявления коррупции в деятельности госслужащих госкомитета, мониторинг коррупционных рисков и их устранение;

— взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности госкомитета;

— мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики деятельности Госкомитета РБ по тарифам.

Правовую базу антикоррупционной деятельности государственного органа составляют: порядок сообщения о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, порядок работы телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции, а также специальных ящиков («ящик доверия») для письменных обращений, положение о сообщении государственными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, и другие документы.

— Однако наличие нормативной правовой базы само по себе не гарантирует результат. Важно, чтобы установленные требования были понятны государственным служащим и становились частью их повседневной профессиональной деятельности. Поэтому в Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная и образовательная работа. Сотрудникам разъясняются требования законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, установленные ограничения, запреты и правила служебного поведения, порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также ответственность за коррупционные правонарушения. Организуются курсы повышения квалификации по антикоррупционной тематике, лекции, семинары и другие просветительские мероприятия, — продолжила тему Зилена Якупова.

Спикер отметила, что особое внимание уделяется Международному дню борьбы с коррупцией. В госкомитете проводятся тематические занятия с государственными служащими, организуется проверка знаний законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, реализуются информационные мероприятия. Их задача — не только повысить уровень правовой грамотности сотрудников, но и сформировать устойчивое понимание того, что добросовестность, объективность и ответственность являются основой государственной службы.

Одним из важнейших направлений профилактики коррупционных правонарушений является предупреждение конфликта интересов. Речь идет о ситуациях, когда личная заинтересованность государственного служащего может повлиять на объективность исполнения им должностных обязанностей.

В Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам регулярно актуализируются сведения о госслужащих и их близких родственниках, анализируются возможные родственные и иные связи с представителями организаций, в отношении которых госкомитет осуществляет государственное регулирования цен (тарифов, надбавок, наценок) и контроль за их применением. Для этого сопоставляются имеющиеся сведения и используются данные государственных информационных ресурсов.

В отношении граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы, в установленном порядке проверяются необходимые сведения, в том числе информация о наличии судимости и фактах уголовного преследования, подлинность документов об образовании, а также сведения о наличии статуса индивидуального предпринимателя. Такой подход позволяет выявлять обстоятельства, препятствующие поступлению на государственную гражданскую службу Республики Башкортостан.

В отношении лиц, ранее замещавших должности государственной гражданской службы в республике, в Госкомитете РБ по тарифам, и включенных в соответствующий перечень, проводится анализ по уведомлениям, поступившим от работодателей о заключении трудовых договоров с указанными лицами.

Кроме того, анализируется и контролируется соблюдение установленных законодательством ограничений и запретов, связанных с получением подарков, выполнением иной оплачиваемой работы, участием в управлении некоммерческими организациями и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение с точки зрения антикоррупционных требований.

Отдельное место в профилактической работе занимает оценка коррупционных рисков. Любая государственная организация имеет процессы, требующие повышенного внимания. Риски могут быть связаны не только с действиями конкретного сотрудника, но и с особенностями самой организации работы: распределением полномочий, порядком принятия решений, недостаточной регламентацией отдельных процедур. Именно поэтому в Госкомитете РБ по тарифам ежегодно проводится оценка коррупционных рисков. Анализируются управленческие процессы, определяется круг функций, при реализации которых потенциально возможно возникновение коррупционных проявлений.

По результатам этой работы формируются перечни коррупционно-опасных функций и должностей, а также карты коррупционных рисков структурных подразделений госкомитета. В них отражаются возможные коррупционно-опасные ситуации, определяется степени риска и устанавливаются конкретные меры по снижению. Такой подход позволяет выстраивать антикоррупционную работу на опережение: сначала выявить уязвимое место в процессе, а затем принять меры, чтобы оно не стало источником нарушения.

Не менее важна четкая организация государственной службы. Каждый сотрудник должен понимать границы своих полномочий, знать круг должностных обязанностей и осознавать ответственность за принимаемые решения. Четкое распределение прав, обязанностей и ответственности снижает возможность произвольного толкования полномочий и создает более прозрачную систему работы.

— Еще один важный элемент профилактики коррупции в Госкомитете РБ по тарифам — открытость. На нашем официальном сайте регулярно обновляется раздел «Противодействие коррупции». В нем размещаются правовые документы, информационно-разъяснительные материалы и сведения о результатах работы государственного органа в этой сфере. Гражданам также предоставляется возможность выразить свое мнение об уровне коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер посредством онлайн-опроса. Также в здании государственного органа размещены информационные материалы, посвященные основным принципам противодействия коррупции и требованиям антикоррупционного законодательства. Открытость в данном случае — не формальность. Доступность информации позволяет гражданам понимать, какие меры принимает государственный орган, что, в свою очередь, способствует развитию общественного контроля и доверия, — пояснила Зилена Якупова.

Спикер подчеркнула, что противодействие коррупции в Госкомитете РБ по тарифам представляет собой не набор отдельных мероприятий, а единую взаимосвязанную систему. Правовое регулирование сочетается с обучением государственных служащих, контролем соблюдения ограничений и запретов, предупреждением конфликта интересов, оценкой коррупционных рисков, четким распределением полномочий и информационной открытостью.

— Системный подход позволяет создавать такую организационную среду, в которой коррупционные проявления максимально затруднены, а добросовестное и ответственное исполнение государственных полномочий становится нормой профессиональной деятельности. Для государственного органа, регулирующего важную для экономики и граждан сферу тарифов, это особенно значимо. Последовательная профилактика коррупции, прозрачность решений и ответственное поведение государственных служащих — необходимые условия эффективного государственного управления и укрепления доверия общества, — отметила в завершение начальник отдела госслужбы и противодействия коррупции Госкомитета РБ по тарифам Зилена Якупова.

Фото: Госкомитет РБ по тарифам ВКонтакте.