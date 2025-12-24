Пройдя проверку временем

Своеобразной связью времен стала встреча со студентами вузов, которую в Национальной библиотеке имени А. З. Валиди в Уфе организовал Конституционный совет РБ. Сначала студенты побывали на выставке раритетных печатных изданий, связанных с принятием конституционных актов. Уникальные документы представили библиотека имени А. З. Валиди и Национальный архив РБ.

Затем участников встречи поздравили с наступающим Днем Конституции республики председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, председатель Конституционного совета РБ Хайдар Валеев, секретарь КС РБ Светлана Сафина, депутат Госдумы нескольких созывов, член конституционной комиссии 1990 — 1993 гг. Михаил Бугера.

— Мы решили организовать свое мероприятие на площадке Национальной библиотеки и в тесном сотрудничестве с Национальным архивом, чтобы максимально окунуться в атмосферу исторических событий, увидеть и услышать историю. Но и в настоящее время выполнение конституционных основ государственности — обязательное условие функционирования здорового гражданского общества, без которого невозможно существование правового государства, — считает Хайдар Валеев.

Общаясь со студентами, Константин Толкачев вспомнил совсем недавние события. Он рассказал, что в ноябре 2020 года была запущена процедура изменения Конституции РБ. По аналогии с поправками к Конституции России удалось сделать этот процесс максимально открытым. Была создана специальная комиссия по разработке предложений о внесении изменений в Конституцию и законодательство Башкортостана. Работа над ними в итоге заняла почти целый год.

— Но зато мы не просто привели нашу Конституцию в соответствие с российской, отдельные наши нормы представляют собой правовые новации, аналогов которым еще не было не только в республиканском, но и в российском конституционном праве. Например, Конституция республики предусматривает теперь государственную охрану уникальных объектов духовного, культурного, исторического и природного наследия, среди которых природный заповедник «Шульган-Таш», природный парк «Иремель», памятники природы — горы Куштау, Торатау, Юрактау и другие объекты. Это первый в истории России случай, когда охрана конкретных природных объектов прописана на конституционном уровне. И даже для международного права это довольно неординарное явление, — поделился своими мыслями спикер регионального парламента.

Возвращаясь же к событиям 100-летней давности, Светлана Сафина подчеркнула, что тот документ заложил основу всему республиканскому конституционному законодательству и ознаменовал собой начало государственности в Республике Башкортостан. Более того, некоторые нормы проекта Конституции БАССР 1925 года нашли свое закрепление в последующих конституциях советского периода, что подтвердило правильность их формулировки.

Блеснула своими юридическими знаниями и молодежь. Встреча прошла в формате интеллектуальной игры на знание конституционных основ. В ней участвовало шесть команд студентов БАГСУ, Института права УУНиТ, УЮИ МВД.

— Меня больше всего поразил интерес, проявленный студентами юридических вузов Уфы к этой тематике. Между ними развернулось настоящее соревнование за победу в викторине, в которой предлагались непростые вопросы, требующие изрядной эрудиции, — сказал по этому поводу Михаил Бугера.