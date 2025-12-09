Победить трудно, но сражаться надо

Как рассказал нашему изданию и. о. начальника отдела по противодействию коррупции прокуратуры РБ Федор НИКИФОРОВ, за последние несколько лет структура этой сферы преступности значительно изменилась. Если в 2023 году доля взяточничества составляла 30 процентов, то в текущем — уже 54 процента. Остальная часть — служебно-должностные преступления.

На свободу с «волчьим билетом»

— Федор Дмитриевич, какое место среди российских регионов занимает Башкирия по числу выявленных случаев коррупции?

— Мы всегда в десятке. В среднем у нас выявляется более тысячи коррупционных преступлений ежегодно. Но количество не свидетельствует о массовом распространении коррупции. Все зависит от того, насколько регион крупный и экономически развит. А также от слаженной работы оперативных и следственных органов, где прокуроры выступают связующим звеном. Нам удается добиваться совместных результатов.

За девять месяцев текущего года после прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечено более тысячи лиц, более двухсот человек понесли административные наказания, и свыше сорока стали фигурантами уголовных дел.

Наиболее злостные нарушители закона, 24 должностных лица, были уволены в связи с утратой доверия. В том числе глава администрации Бирска. Напомню, что за вознаграждение она приняла работы по благоустройству парка, которые не были выполнены. Сейчас судом рассматривается данное уголовное дело по факту получения взятки и злоупотребления полномочиями.

Информация о таких чиновниках вносится в публичный реестр, и в отдельных случаях это становится для них «волчьим билетом», поскольку авторитетный работодатель вряд ли захочет взять соискателя с таким послужным списком.

— Какой ущерб взяточники нанесли республике и насколько его удалось возместить?

— По уголовным делам, уже направленным в суд, сумма ущерба в этом году составила 242 миллиона рублей, для его погашения арестовано имущество на сумму 553 миллиона рублей. Таким образом, мы даем возможность пострадавшим физлицам взыскать ущерб. Прокуроры направили более сорока таких исков на сумму 91 миллион рублей.

— Цифры какие-то скромные, за последние годы все уже успели привыкнуть к миллиардным ущербам…

— Все зависит от уголовного дела. В прошлом году было два миллиарда рублей установленного ущерба, да еще имущества арестовали на сумму 2,1 миллиарда. Кроме того, по делам, которые находятся в процессе расследования, сумма может меняться.

Борзыми щенками уже не берут

— Какое имущество изымается у коррупционеров: дорогие иномарки, земельные участки, коттеджи, наличные, ювелирные изделия?

— Чаще всего денежные купюры и коллекции часов (оригинальные версии или реплики). Еще есть распространенная статья незаконных расходов — авиабилеты. Недвижимость обычно оформлена на ближний круг. В одном из случаев фигурант полученное вознаграждение вкладывал в строительство дачи, которая формально числилась за его водителем. Дорогие иномарки взяточники предпочитают брать только в пользование. Также с ними расплачиваются услугами. Сейчас расследуется уголовное дело, где фигурант попросил оплатить покупку мебели своему родственнику.

В редких случаях изымается коллекционный алкоголь, одна бутылка которого может стоить сотни тысяч рублей. Самые экзотичные взятки на моей памяти — автозапчасти к иномарке, беговая дорожка и витражное окно.

С недавнего времени в пользу государства стали взыскивать поступающие на счета фигурантов средства, которые не являлись зарплатой. В этом году суд удовлетворил четыре наших иска: в отношении сотрудника полиции, по его счетам прошло более 50 миллионов рублей, а также руководителей муниципалитетов: один получил 4 миллиона рублей, второй — 23 миллиона, на счета третьего с банкоматов ежемесячно поступали крупные суммы.

В последнее время коррупционеры стараются перейти на криптовалюту. Чиновник молодеет, и ему ближе современные технологии. Сейчас ведем большую работу по выявлению таких фактов.

— Как реализуется изъятое у коррупционеров имущество?

— Во время следствия предметы взяток находятся в камере хранения вещественных доказательств. После вынесения приговора они обращаются в доход государства. Как вариант: Росимущество приняло решение, чтобы квартиры поступили в фонд одного из ведомств в качестве служебного жилья. Остальное реализуется на торгах.

— И часы с алкоголем тоже?

— Да, если товар акцизный. Однако взяточники становятся прагматичными. Если лет пять назад они предпочитали наличные, то теперь их берут только самые матерые коррупционеры, которые абсолютно уверены в своей безнаказанности.

Причем все купюры у них номиналом не менее пяти тысяч. В прошлогоднем случае, где речь шла о миллиардах, адвокаты измеряли размер взятки… килограммами. Например, они спрашивали у свидетеля, сколько весил очередной пакет с деньгами, который он передавал в качестве взятки. Тот отвечал: «Килограммов пять».

— А если деньги выведены за рубеж или там приобретена недвижимость?

— Делаем соответствующие запросы в рамках международного права о сотрудничестве, но это уже через Генпрокуратуру. В связи с санкциями стало трудновато, тем не менее коллеги находят сбежавших за границу злоумышленников и экстрадируют. На данный момент в Октябрьском районе Уфы расследуется уголовное дело, где объявленного в международный розыск фигуранта таким образом вернули на родину.

Мягкий приговор не пройдёт

— Были судебные решения, с которыми гособвинение не согласилось из-за мягкости наказания и обжаловало приговор?

— Конечно, ведь прокурор оценивает законность вынесенного судом приговора и справедливость назначенного наказания. Насколько оно соответствует совершенному деянию. В этом году по представлению прокуроров судами пересмотрены решения в отношении 53 осужденных, в отдельных случаях мягкие наказания были ужесточены.

Например, в отношении замначальника отдела полиции Мелеузовского района Заварзина, которого за взяточничество суд оштрафовал на миллион рублей. Прокурор внес апелляционное представление, и штраф был заменен на четыре года реального лишения свободы.

Осужденный был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии общего режима.

За девять месяцев текущего года у нас 30 лицам было назначено такое наказание, а всего были осуждены 232 человека. Таким образом, каждый восьмой взяточник в республике получает наказание в виде лишения свободы.

Взятке все должности покорны

— Какие сферы в лидерах по количеству и размерам взяток: образование, медицина, государственные и муниципальные органы?

— Коррупцией, как правило, охвачены сферы, где задействованы бюджет, госзаказы, нацпроекты, государственно-муниципальный контроль.

В настоящий момент расследуются уголовные дела, связанные с Ространснадзором и госкомитетом по жилищно-строительному надзору. В частности, следствие пришло к выводу, что преступления в госкомитете совершались организованной группой с четкой иерархией. В коррупционной схеме оказались задействованы более десяти человек, практически вся верхушка ведомства. Даже бывшие руководители не отошли от дел.

— А что касается судебных и правоохранительных органов, там есть какие-то рейтинги?

— Надо отметить, что службы собственной безопасности МВД и УФСИН проводят серьезную работу по очищению своих рядов. Именно с этим и связано значительное количество резонансных уголовных дел. С начала года по октябрь осуждены 25 сотрудников правоохранительных органов и восемь должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления, глав муниципальных районов, сельских поселений.

За 2024 и 2025 год уголовные дела были возбуждены в отношении замруководителя межрегионального Управления Ространснадзора, руководителя Управления Россельхознадзора, заместителя премьер-министра, двух министров транспорта и их заместителей, председателя госкомитета по жилищному и строительному надзору, председателя госкомитета по молодежной политике, заместителя руководителя Госинспекции труда, двух депутатов Госсобрания, советника главы республики, руководителей государственных казенных учреждений, транспортной дирекции, управления дорожного хозяйства, управления капстроительства...

И это только наиболее значимые фигуранты. А есть еще главы муниципалитетов, сельских поселений, начальники отделов правоохранительных органов и так далее.

— И кто здесь лидирует?

— Практически все сферы. Коррупционные деяния тем и отличаются от других преступлений, что любую возможность монетизировать свои должностные обязанности люди воспринимают как норму. Они не только поддаются соблазну мздоимства, но и начинают заниматься вымогательством.

— Самая крупная взятка была со сколькими нулями?

— В этом году возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя одного из стратегических госпредприятий, который получил 35 миллионов рублей от подрядчика коммерческой организации за возможность заключения контракта.

В прошлом году госчиновнику было инкриминировано получение 37 миллионов рублей от общей суммы взятки в размере 56 миллионов рублей. Он поставил условие — платить ему десять процентов от суммы заключенных контрактов, что и было доказано в суде.

Самая маленькая взятка — попытка дать 500 рублей сотруднику дорожной полиции, чтобы избежать административной ответственности за нарушение ПДД.

В целом по республике за текущий год возбуждено 31 уголовное дело за взяточничество (получение, дачу и посредничество), где общая сумма взяток составила более миллиона рублей.

Почему «фонит» дорожная тема

— Какое коррупционное дело стало самым громким?

— Это зависит от должности фигуранта — чем она выше, тем дело громче. Так получилось с бывшим вице-премьером. Также резонанс вызвало дело экс-председателя госкомитета по жилищному и строительному надзору в связи с претензиями граждан относительно состояния жилищно-коммунального хозяйства республики.

Нашумело и дело в отношении руководства «Башкиравтодора», которому инкриминируется хищение средств при строительстве дороги Бирск — Тастуба — Сатка в Дуванском и Караидельском районах, а также улицы Пугачева в Уфе.

Злоумышленники подделывали документы якобы выполненных услуг по предоставлению грузового транспорта для перевозки ПГС и других сыпучих смесей. На самом деле услуги не оказывались, и миллионы рублей «уходили» из бюджета, поскольку деньги выделялись «Башкиравтодору» в рамках реализации нацпроектов.

Как видим, все перечисленные уголовные дела связаны со строительством и ремонтом дорог. Не удивительно, что дорожная тема, как говорит глава Башкирии, «фонит». Дороги — артерии жизни, которые обеспечивают экономическую безо-

пасность населения. Они всегда на виду, их не спрячешь.

Не надо молчать

— Много ли поступает жалоб от граждан на вымогательства или поборы и какой процент из них подтверждается?

— Любая информация может стать поводом для прокурорской проверки. Особенно, если речь идет о нарушениях земельного или бюджетного законодательства. Коррупционных жалоб поступает в среднем около 150 в год. Когда в заявлении конкретно указывается на преступление, мы его передаем следствию и берем на контроль.

Ежегодно растет число обращений по поводу вымогательств. Мы в свою очередь напоминаем: если человек дал взятку, но потом сообщил об этом правоохранительным органам, он освобождается от ответственности.

Также некоторые публикации СМИ становятся поводом для проверок. В этом году по ним были возбуждены уголовные дела. Речь о расходовании бюджетных средств в сфере туризма и культуры.

В случаях, когда СМИ размещали информацию о нарушениях в области закупок, нам удавалось предпринять превентивные меры и не допустить нарушения закона. Так что мы используем все источники, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию.

Насчет процентного соотношения — много сообщений о коррупционных преступлениях размещается в соцсетях, некоторые подтверждаются.

— На ваш взгляд, можно победить это явление?

— Коррупция — совокупность таких человеческих пороков, как алчность и тщеславие. Как правило, коррупционеры ни в чем не нуждаются, у них все есть и даже с избытком. Но остановиться они не могут.

Искоренить их невозможно, но противостоять им необходимо. Поэтому борьба с коррупцией — предмет особого внимания органов прокуратуры. Во главу угла мы ставим не столько статистику, сколько сам факт выявления коррупционеров. И каждый год будем только наращивать усилия.