«Квадраты» по кругу

Информационные ленты пестрят сообщениями о том, что продавцы «вторички» отказываются от сделок: якобы на тот момент они находились под воздействием мошенников. И суды им возвращают недвижимость обратно. Такой вот круговорот квадратных метров.

В итоге покупатели остаются и без жилья, и без денег. А в память о несостоявшейся сделке — кредит на энное количество лет. Наша газета обратилась за комментариями к врио начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ подполковнику полиции Ильдару Гизатуллину. И первый вопрос спикеру: происходит ли нечто подобное в нашей республике?

— У нас тоже были случаи, когда жертвы телефонных злоумышленников продавали автомобили и недвижимость, а вырученные деньги перечисляли на неизвестные счета. Но тут следует заметить, что манипуляции с недвижимостью — уже второй или даже третий этап мошеннической схемы. Аферисты стараются постепенно подвести жертву к этому решению, начиная с банального: взломали аккаунт, надо срочно перевести накопления на «безопасный» счет, оформить «встречный» кредит и прочее. Завершающая стадия называется «имущество может перейти мошенникам». Под этим предлогом человека вынуждают продать недвижимость, а полученные средства снова перевести на «безопасный» счет, — пояснил собеседник.

Теперь что касается отмены сделок и возврата квартир прежним владельцам. Во-первых, в нашем регионе подобные схемы пока не приобрели такого масштаба, как в той же Москве. Во-вторых, когда жертва мошенников обращается в правоохранительные органы, в рамках уголовного дела все регистрационные действия с недвижимостью приостанавливаются. В-третьих, если сделка состоялась и следствие устанавливает, что покупатель добросовестный, то квартира остается у него. Тем более если продавец уже перевел мошенникам полученные от продажи средства. Вернуть их очень сложно.

— Чтобы добросовестный покупатель в итоге остался без имущества и денег — таких случаев у нас еще не было. Пока наша практика показала, что под каким бы воздействием ни находился человек, который отдает средства злоумышленникам, он вполне вменяем и совершает свои действия осознанно и самостоятельно. Ведь если он берет кредит и потом перечисляет деньги мошенникам, то сам отвечает за долг перед финансовой организацией. Другое дело, если взломали ресурс и без его ведома перевели средства на счета третьих лиц. Тогда, конечно, отвечающей стороной будет кредитное учреждение, — продолжил тему Ильдар Гизатуллин.

В общей массе преступлений, совершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий, махинации с недвижимостью в республике носят единичный характер. По мнению эксперта, люди верят мошенникам, отдают свои накопления, даже продают автомобили. Но когда дело доходит до крыши над головой, то включается режим «стоп». Немало таких фактов, когда именно от предложения продать квартиру жертвы приходят в себя и начинают понимать, что попались на крючок.

Однако жизнь идет своим чередом, и криминальные колл-центры с их схемами обмана не отменяют «обычных» злодеев. Тоже ведь не лыком шиты. И вот в информационной повестке появляются пенсионерки, которые продают, а потом забирают обратно свое жилье. То ли жертвы, то ли соучастницы. Поди разбери. Неужели у нас в стране реально в одночасье появилось столько аферисток 60+? Не хотелось бы, чтобы эта волна дошла и до нашей республики…

— Бабушки-злоумышленницы — это, наверное, больше уловка, чтобы обратить внимание общественности на подобные факты. Мы анализируем ситуацию, и в нашей республике не было случаев, чтобы пенсионеры шли на такой обман, — опроверг мои сомнения собеседник.

В качестве доказательства, не раскрывая секретов, рассказал, что существует масса методик и способов распознать, кто перед следователем на стуле: обманщик или обманутый. Все случаи разбираются индивидуально. Заявителю задают очень много вопросов, к каждому из них не подготовишься.

Также было поставлено под сомнение, что все эти истории с пенсионерками-злодейками и их квартирами — информационный вброс застройщиков, которые таким образом пытаются обрушить рынок вторичного жилья. Собеседник заявил, что у него нет сведений, чтобы группа застройщиков в нашем регионе целенаправленно действовала подобным образом.

Относительно возможного участия в данных схемах «черных» риелторов спикер пояснил, что реализация недвижимости — сложная процедура, которая довольно тщательно рассматривается различными ведомствами. Особенно теперь, когда мошеннические схемы у всех на слуху. Несмотря на то, что в нашей республике проживают более четырех миллионов человек, каждый такой факт становится резонансным. Тем более если потерпевшим оказывается пенсионер. Поэтому использовать «черную» схему со стороны риелторов было бы недальновидно и невыгодно. Нет резона им так рисковать. Хотя исключать ничего нельзя.

Как выяснилось, добросовестные риелторы, наоборот, помогают правоохранительным органам. По словам собеседника, немало случаев, когда они сообщали о клиентах, которые явно находились под воздействием мошенников. Сотрудники полиции подключались к ситуации и успевали отговорить жертв от продажи недвижимости. Казалось бы, риелторы должны быть заинтересованы в сделке, ведь в таких случаях жилье продается практически за бесценок и можно неплохо заработать на разнице. Судя по всему, для большинства из них репутация дороже.

И все же, как можно себя обезо­пасить при покупке «вторички», наверняка существует какой-то алгоритм правильных действий? Наш собеседник советует — не прельщаться ценником. Под нажимом мошенников недвижимость продается по цене значительно ниже рыночной. Ведь им нужно поскорее провернуть сделку, пока жертва не опомнилась. Поэтому низкая цена на квартиру должна покупателя насторожить.

Поскольку любая сделка несет определенные риски, следует внимательно отнестись буквально ко всем деталям. Проанализировать полученную информацию, пообщаться с риелторами, выяснить у них, срочная сделка или нет, если срочная, то почему. Нелишним будет обратиться за консультацией к знакомому специалисту в сфере недвижимости, который подскажет, на что следует обратить особое внимание при совершении подобных сделок.

— В первую очередь, надо лично побеседовать с продавцом, выяснить, почему он решил продавать квартиру, где впоследствии собирается жить. Еще один важный момент — при любой сделке всегда следует сделать паузу. Если продавец с риелтором начинают торопить, провоцировать, мол, у них есть другой клиент — не нужно реагировать. Лучше переждать, хорошенько все взвесить и, возможно, совсем отказаться от варианта. Поспешная сделка всегда подозрительна. Во всяком случае, после паузы вы сможете снова пообщаться с продавцом и задать ему вопросы, которые наверняка у вас появятся. Так вы можете избежать участия в недобросовестной сделке, — предупредил Ильдар Гизатуллин.

Подобную паузу при совершении сделок в сфере недвижимости с учетом реалий, по мнению нашего собеседника, стоило бы ввести на законодательном уровне. По аналогии с кредитно-финансовыми учреждениями, которые ввели период охлаждения для получения кредитов.

КСТАТИ

Адвокат Олег Зернов заявил, что дело его клиентки Ларисы Долиной о продаже квартиры не может стать прецедентом для российских судов. Поскольку РФ относится к странам, где судебный прецедент не имеет значения для рассмотрения аналогичных дел.

Кроме того, сделки с заниженной ценой всегда вызывают подозрение, и у российских судов есть все необходимые правовые инструменты, чтобы восстановить реальную картину произошедшего.

Также эксперт не рекомендует пытаться подтасовывать факты по таким делам, поскольку можно угодить под уголовное преследование за фальсификацию доказательств (ст. 303 УК РФ).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Федеральная нотариальная палата выступила с предложением к законодателям сделать все сделки с жильем, удостоверенные нотариусом, нерасторжимыми. Так будет устранена несправедливость по отношению к добросовестным покупателям и даст им дополнительные гарантии.

Например, если одна из сторон будет сомнительно себя вести, то в удостоверении сделки будет отказано. Также нотариус имеет право снять на видео процесс удостоверения сделки. В будущем эта запись может стать важным доказательством в суде.

Кроме того, эксперты ФНП предложили ввести принцип бесповоротности записей в ЕГРН, сделанных на основе нотариально удостоверенных сделок. Такую запись получится оспорить, только если доказать нарушение нотариальной процедуры.

Но даже в этом случае добросовестный участник сделки будет защищен.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В РБ на начало ноября приблизительная сумма ущерба от преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составила более 3 миллиардов рублей. В прошлом году он был 4,5 миллиарда рублей. Возможно, в текущем году удастся снизить общее число киберпреступлений и, соответственно, ущерб от них.

В РФ, по данным Российской гильдии риелторов, в 2025 году количество гражданских дел в судах об оспаривании сделок, когда продавец квартиры требует ее обратно, а деньги не возвращает, выросло почти на 20 процентов. Но поскольку подробная статистика по подобным случаям не ведется, точных цифр, насколько возросло их число по стране, нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутаты Госдумы РФ разработали ряд мер, призванных защитить добросовестных участников вторичного рынка. Парламентарии пояснили, что к ним стали поступать многочисленные жалобы от граждан, которые приобрели имущество у пожилых людей. После чего последние обратились в суд, чтобы признать сделки недействительными, поскольку на самом деле они ничего продавать не собирались и действовали под давлением мошенников.

В итоге по решению суда покупатели остаются без имущества и без возмещения ущерба. Среди них участники СВО, матери-одиночки и другие социально уязвимые категории граждан.

Всего суды признали недействительными уже свыше трех тысяч таких сделок.

Поэтому депутаты предлагают в обязательном порядке нотариально заверять все сделки с недвижимостью и обязательно их страховать, если речь идет о единственном имуществе покупателя или продавца.

Как сообщает РИА Новости, свои предложения депутаты направили на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова с просьбой дать оценку сложившейся судебной практике и сформулировать позицию высшего судебного органа по данному вопросу.