Игра на доверии

За три десятилетия постсоветской эпохи алчность — главный стимул свершения обмана — никуда не делась, а только затаилась, приняв новый облик на новых для себя кормовых полях. Она там, где в жестких или мягких противоречиях пребывают, сотрудничая и одновременно воюя, две ипостаси — продавец и покупатель услуг или товаров. Вопреки всем законам капиталистической экономики в самом зависимом и самом уязвимом положении находится именно покупатель, а не продавец. Удручает одно: последние ни в грош не ставят ни интересы потребителей, ни собственную деловую репутацию.

Обо всем и обо всех говорить не буду, ограничусь теми, с кем сталкиваемся каждый или почти каждый день — со связистами. Сотовую связь, например, мне и многим моим односельчанам обеспечивает структура ОАО «Мегафон». Любимое занятие ребят из «Мегафона» — тайно навязывать абонентам какую-нибудь услугу, чаще всего совершенно ненужную. И начинать стричь с одураченного клиента денежки. Обнаружив стремительно исчезающий аванс, человек начинает метаться в поисках причины утечки финансовой закладки. Пока зреет мысль добраться до оператора связи, пока ведет переговоры, проясняя ситуацию, проходит время, а с ним капают на чей-то счет и деньги клиента. Операторы, как говорится, в позу не встают, обещают отключить незаказанную услугу — и отключают ее. Но деньги клиента возвращают не всегда и не всем. Заметил одну деталь: жертвами обмана операторов чаще всего являются старики (сужу по тем случаям, о которых слышал и о которых знаю). Может, потому, что люди этой категории в силу возраста менее подозрительны, более доверчивы и совсем неактивны в поисках правды?

Приведу пример из практики моих отношений с АО «Башинформсвязь», клиентом которого являюсь уже более десяти лет. Все эти годы у нас с АО не было никаких противоречий или поводов для недовольства друг другом — телефон работал без больших перебоев, интернет тоже. АО регулярно выставляло мне счета на оплату оказанных услуг, я так же регулярно и аккуратно оплачивал их. Такая благодать длилась до декабря прошлого года. В представленном счете за ноябрь стояла совсем непривычная сумма — 863 рубля: 535 рублей за услуги интернета, 328 рублей я должен был заплатить за некий антивирус. Который я не заказывал и не покупал! Решив, что произошла досадная накладка, какая-то ошибка, оплатил только услуги домашнего телефона и интернета. На другой день на мой почтовый ящик пришло сообщение от операторов ПАО «Башинформсвязь» с требованием оплатить целиком указанную сумму. В противном случае, мол, будут наложены санкции — ограничение связи. Утешил себя тем, что произошедшее — случайность, продолжения которой, конечно же, не будет. Но в начале января получил счет за декабрь. И опять со строкой оплаты того самого антивируса, который мне без надобности. Опять оплатил услуги интернета и опять отказался платить за антивирус. И опять получил угрозы наказания.

Пару дней пытался дозвониться до операторов сети для получения разъяснений. Акция не удалась. С помощью начальника районного узла связи все-таки наладил контакт с операторами. После долгих переговоров пришли к согласию по такой вот схеме: навязанную услугу отключат со дня переговоров, это было 12 января, а я, в свою очередь, все-таки оплачиваю счета в полном объеме, деньги мне вернут в феврале посредством перерасчета за услуги интернета.

Через два дня вижу в своем почтовом ящике сообщение с отказом в перерасчете по причине того, что я в октябре на каком-то свободном доступе заказал себе этот настырный антивирус. В февральском счете опять стояла дополнительная сумма в 126 рублей 97 копеек — за 12 дней января, когда я как будто люто эксплуатировал чужой антивирус.

Не тая особых надежд на благополучное разрешение сложившейся ситуации, все-таки написал письмо хозяину ПАО с просьбой разобраться в возникшем не по моей вине недоразумении. С пожеланием наказать виновных и вернуть деньги.

Ответа так и не получил.

Наглость, проявляемая связистами по отношению к своим, по факту, кормильцам, можно объяснить лишь одним: у них есть все возможности давления на нас, у нас же практически нет никакого инструмента защиты от никак и ничем не прикрытого ограбления. Жаловаться некому и некуда, по судам шляться из-за трехсот рублей себе дороже, да и нет никаких гарантий, что виновным в конфликте не объявят просителя со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Предупреждали же предки: «С сильным не борись, с богатым не судись!»

На сайте ПАО «Башинформсвязь» нашел информацию о финансовом состоянии предприятия. И обнаружил такие цифры: за девять месяцев 2022 года чистый доход ПАО составил 1 миллиард 253 миллиона рублей, что — о ужас! — на 44,9 процента меньше полученного за соответствующий период 2021 года. И мне стало как-то неловко, стыдно даже за свое явленное жлобство: единственный владелец предприятия — так толкует его сайт! — находится буквально на грани разорения, а я тут раскудахтался о своем как будто ограблении. А скажите, как, каким способом может ПАО поправить свое финансовое положение, если откажется отбирать у стариков рубли, отложенные на лекарства?

с. Зилаир.

Это письмо редакция направила в АО «Башинформсвязь» с просьбой прокомментировать возникшую ситуацию. Вот что нам ответили.

«По фактам, изложенным в обращении Каплина В. В. по л/с 302011045175 проведена проверка начислений абонентской платы за услуги связи. По результатам проверки установлено, что в ходе проведения телемаркетинговых мероприятий 28.09.2022 г. Абоненту была подключена дополнительная услуга «Антивирус Kaspersky» ПОДПИСКА НА МЕСЯЦ_ПРОМО 1 МЕС.». С подключением данной услуги Каплин В. В. согласился. Отключить вышеуказанные услуги можно было в Едином Личном Кабинете на сайте 1k.rt.ru., а также при обращении в службу поддержки клиентов по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

25.10.2021 Каплину В. В. было отправлено SMS-сообщение с содержанием «Промопериод «Kaspersky WhoCalls для ТМ 1 мес. бесплатно» на ЛС302011045175 завершается.

С 28.10.2022 — 129 руб./мес., Kaspersky Total Security на 2 устр. Для ТМ — 199 руб./мес». Отключение в 1k.rt.ru. выбрать услугу Домашний Интернет и перейти в раздел «Мои подписки».

На основании вышеизложенного, на лицевом счете Абонента были выставлены начисления за период с 28.10.2022 г. по 12.01.2023 г. за дополнительную услугу «Антивирус Kaspersky» в размере 825,30 руб.

В целях лояльности к Абоненту руководством ПАО «Башинформсвязь» было принято решение о выполнении корректировки начислений по договору №302011045175 за дополнительную услугу «Антивирус Kaspersky» за весь период начислений.

Общая сумма перерасчета составила 825,30 руб., которые зачислены на лицевой счет 302011045175.

А также сообщаем, что услуги сотовой связи ПАО «Башинформсвязь» не предоставляются».

Официальный ответ за подписью специалиста 1 категории отдела клиентского опыта и обслуживания Л. С. Бурмистровой мы изложили в оригинале — с сохранением стилистики и орфографии, хотя для его перевода на общедоступный язык, конечно, необходим специально обученный человек. Возможно, категорией пониже, главное, чтобы его разъяснения были понятны абсолютно всем клиентам оператора мобильной связи.