Как снег на голову

Припарковав свою иномарку во дворе туймазинской девятиэтажки, 57-летний Фарит Гараев даже не мог предположить, какой неприятный сюрприз поджидает его буквально на пороге.

Эта история случилась год назад, когда столбик термометра то опускался до минусовых температур, то поднимался до нулевой отметки. Заперев машину, мужчина отправился в свою квартиру. А спустя какое-то время в его дверь постучал взволнованный сосед: «Фарит, выйди во двор — ты должен сам это увидеть!»

О том, что здесь произошло, лучше всего говорят кадры с установленной неподалеку видеокамеры. В многоквартирном доме располагается сетевой магазин, и электронное око следит за разгрузочной площадкой, а попутно и за частью придомовой территории. На записи отчетливо видно, как стоящий у подъезда сосед испуганно поднимает голову вверх, а затем спешно прячется под козырек. В следующую секунду на козырек обрушивается глыба льда и, скатившись с него, всем своим весом падает на иномарку Фарита. Выбежав на улицу, Гараев мог лишь констатировать: у его автомобиля сильно повреждены капот, бампер, зеркало.

По словам потерпевшего, он знал, что в таких случаях необходимо обращаться в управляющую компанию, которая обслуживает жилое здание. Так он и сделал. Вот только толку от такого обращения было мало. Представитель УК категорично заявил Гараеву, что их вины в происшедшем нет — глыба рухнула вниз не с крыши многоквартирного дома, а с козырька одного из балконов. Осознав, что договориться по-хорошему не получится, мужчина обратился к адвокатам.

— В первую очередь мы договорились о проведении оценки ущерба, причиненного транспортному средству. Согласно экспертному заключению, расчетная стоимость устранения дефектов, без учета износа, составила 240 тысяч рублей.

Естественно, пригласили на эту экспертизу и представителя УК, — говорит адвокат Зарина Рахматуллина. — А затем тоже попытались решить проблему в досудебном порядке. Ведь именно управляющая компания обязана следить за уборкой снега и наледи с крыши. Однако ее руководство стояло на своем: во всем виноваты жильцы квартиры, с балконного козырька которой и упала ледяная масса. В итоге нам ничего не оставалось, как обратиться в суд.

В суде коммунальщики придерживались прежней версии: виноваты не они, а кто-то из собственников жилья. И еще сам Гараев, который поставил свой автомобиль в опасной близости к дому, хотя прямо на стене расположена табличка о запрете парковки транспортных средств. И это действительно был очень веский аргумент, который мог свести на нет все старания адвокатов.

Наконец, в числе основных доводов в пользу своего подзащитного они упомянули, что у девятиэтажки плоская крыша. А значит, та злополучная глыба никак не могла скатиться с нее и упасть на землю.

Их доводы звучали вполне убедительно. Тем более что видеозапись не позволяла достоверно утверждать, откуда именно прилетел ледяной булыжник. И здесь на помощь пришел Жилищный кодекс РФ, 161 статья которого гласит: «Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества <…> Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ <… > и должно обеспечивать соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома, а также безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц».

Далее адвокат заострила внимание на том, что Правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда предписывается по мере необходимости очищать крышу от наледи и сосулек. При этом данные правила также вменяют в обязанность УК содержать многоквартирный дом в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц.

Свои доводы защита Гараева подкрепила данными синоптиков за тот временной период.

В итоге суд согласился с их позицией, заявив: да, ответчик оспаривает доводы истца, однако он так и не смог предоставить каких-либо веских доказательств получения повреждений автомобилем истца при других обстоятельствах. Более того — если бы он в полной мере проявлял заботу о вверенном жилом здании, этого ЧП просто бы не произошло.

В итоге суд обязал ответчика компенсировать истцу судебные расходы и выплатить деньги за ремонт автомобиля в размере 192 тысяч рублей.

г. Туймазы.

Что делать, если вы оказались в подобной ситуации

Зафиксируйте все обстоятельства происшествия. Для этого нужно обратиться в полицию, чтобы сотрудник составил протокол осмотра места происшествия. Если машина застрахована, нужно также позвонить в страховую компанию.

Сфотографируйте автомобиль и крышу дома, с которого упала сосулька, с разных ракурсов.

Сохраняйте каждую бумажку, связанную с происшествием, например, квитанции за оплату услуг эвакуатора или станции технического обслуживания.

После этого надо определиться, кто виноват в падении снега или льда (в нашем случае это управляющая компания).

Напишите виновнику претензию и потребуйте возместить ущерб. Попросите расписаться на вашей копии претензии или отправьте ее заказным письмом.

Если виновный отказывается выплачивать компенсацию, ее придется взыскать через суд.