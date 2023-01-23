Разговор дороже денег

В процессе расследования мошеннических преступлений выясняется, что большинство потерпевших знали о существовании виртуальных афер.

Тем не менее, когда им звонили злоумышленники, жертвы терялись, а впоследствии не могли понять, как перевели свои сбережения на неизвестные счета. Говорят, будто находились под гипнозом.

«Самое главное — постараться взять себя в руки, прервать телефонный разговор и немедленно позвать на помощь родственников, знакомых или самим зайти к соседям.

То есть переключить свое внимание. Это займет несколько минут, зато убережет от крупных неприятностей», — посоветовали в пресс-службе МВД по РБ, где состоялась беседа на тему IT-преступлений.

Банк никому не звонит!

По словам управляющего Башкирским отделением Сбербанка Азамата Салихова, защитить средства клиентов помогает система хот-мониторинга. Она выявляет подозрительные операции: слишком большой объем перевода, транзакцию в сторонний банк или на неизвестный номер. Тогда система приостанавливает операцию, о чем клиенту приходит уведомление. Таким образом, цепочка действий прерывается, и у человека есть время их переосмыслить.

— В среднем за месяц через эту систему проходит примерно 15 миллиардов операций. Но никакая система не защитит, если пользователи сами не будут соблюдать элементарные правила безопасности. Прежде всего, следует запомнить: наши сотрудники не имеют права звонить и предлагать услуги. А уж совершать какие-либо действия удаленно или под диктовку им запрещено категорически. Кроме смс-сообщений, никаких других видов связи у Сбербанка с клиентами не предусмотрено. Исключение могут составить вип-клиенты, за которыми закреплен персональный менеджер, но это совсем другая ситуация. Кстати, мне тоже часто звонят мошенники и сообщают о якобы присвоении кредитного рейтинга или что на мое имя выпущена кредитная карта, и тому подобное, — заметил Азамат Салихов.

На вопрос, как он поступает в таких случаях, собеседник пояснил, что размещает номер телефона, с которого ему звонили, на сайте банка в разделе «Осторожно, мошенники», тем самым пополняя базу нежелательных телефонных номеров. Все клиенты Сбербанка могут онлайн бесплатно подключить защиту в спящем режиме, чтобы отслеживать звонки с таких номеров. Кроме того, на сервисах других российских банков также можно найти специальные приложения и с их помощью сообщить о мошенничестве.

Следует помнить, что аферисты хорошо подготовлены, профессиональные психологи, обладают навыками убеждения, действуют быстро и очень настойчиво. Настолько, что на их удочку попадаются сотрудники административных учреждений и даже сами банковские служащие. Есть и такие казусы.

А потому управляющий посоветовал воспользоваться еще одной бесплатной опцией банка — приложением «Защита близких от мошенничества». Система предназначена для наиболее уязвимой категории населения: детей, подростков и старшего поколения. Это дополнительный барьер, который поможет оградить родных от возможных посягательств на их денежные средства. Например, установить контроль за ребенком, чтобы тот не совершал необдуманных трат: при нетипичной транзакции родители получат смс-сообщение и либо подтвердят ее, либо нет.

От всевидящего ока не удрать

— Мы отслеживаем новые угрозы и совершенствуем нашу защиту. К примеру, сейчас силами банка и полиции идет апробация совместного проекта: весной в некоторых районах Уфы будет внедрена биометрическая система распознавания лиц.

Искусственный интеллект поможет находить подозреваемых, объявленных в розыск, устанавливать перемещения злоумышленников по городу, а также предотвращать преступления. Поскольку обнаруживает девиантное поведение людей: драки, хулиганство, мародерство и так далее, — сообщил Азамат Салихов.

Причем система способна распознавать не только лиц, которые были внесены в розыскную базу десятки лет тому назад, но и их походку. Так что как бы подозреваемый ни камуфлировался, «всевидящее око» его узнает. Уникальность системы заключается еще и в том, что будут использоваться все видеокамеры, установленные на уфимских улицах. С помощью особой схемы обмена зашифрованными данными полиция получит сигнал обнаружения.

Навар — триста миллионов

— За минувший год только по общеуголовным мошенничествам ущерб составил свыше трехсот миллионов рублей. Если сюда приплюсовать экономические преступления, то сумма получится гораздо большая. Самые крупные хищения средств у граждан — по два-три миллиона рублей, — обрисовал ситуацию зам­начальника управления уголовного розыска МВД по РБ Алексей Солодянкин.

Большинство злоумышленников по-прежнему действуют от имени банковских служб безо­пасности и правоохранительных органов. На втором месте аферы с использованием интернет-площадок, на третьем — мошенническая схема «ваш родственник попал в ДТП».

Кстати, в последнем случае, если граждане проявляют бдительность, оперативники задерживают курьеров, которые приезжают за деньгами. Однако есть и более успешные результаты. Пару месяцев назад башкирским полицейским удалось вычислить рецидивиста из Новосибирской области. Расследуя очередное мошенничество, они заметили похожий почерк. В итоге афериста задержали с поличным в соседнем регионе и привезли в Башкирию. Сейчас он заключен под стражу и обвиняется в трех эпизодах, которые уже удалось доказать. Так что длительное лишение свободы ему обеспечено.

По остальным случаям мошенничеств устанавливаются организаторы и соучастники. Преступления происходят не только на территории нашей республики, география здесь очень обширная. Причем злоумышленники используют программы, которые позволяют им скрывать свое географическое местонахождение. И чтобы вычислить, где были обналичены виртуально похищенные средства, иногда проходит много времени.

На вопрос, как мошенники добывают персональные данные россиян, Алексей Солодянкин пояснил, что в интернете гуляет масса документов, поскольку люди их постоянно кому-то пересылают в виде фото и сканов. Кроме того, некоторые организации требуют от граждан персональные данные. При этом сами не несут никакой ответственности за сохранность клиентской базы. Жулики все это используют. В связи с чем Госдума внесла изменения в закон о персональных данных, часть которых уже вступила в силу в сентябре прошлого года, а часть начнет действовать с марта текущего. К примеру, теперь юрлица и индивидуальные предприниматели (в том числе иностранные) не вправе осуществлять сбор персональных данных без разрешения Роскомнадзора.

Халява в качестве наживки

При этом самим гражданам также нужно проявлять осторожность. Если раньше жертвами IT-мошенников и телефонных аферистов чаще всего становилась молодежь, то сегодня это люди от 30 до 35 лет, у которых есть на счетах деньги, и они готовы их приумножить любыми способами. Потому злоумышленников интересует именно эта возрастная категория. Аферисты предлагают массу вариантов извлечения прибыли, допустим, стать инвесторами «крупных компаний», получить доход в качестве брокеров.

Кстати, в последнее время в эту ловушку стали попадать и пенсионеры. Например, им приходит сообщение, мол, если желаете дистанционно заработать, переходите на наш сайт. А там людям вначале предлагают бесплатно пройти курс обучения, затем (в качестве наживки) получить небольшие рублевые бонусы. Так мошенники внушают жертвам уверенность, что те научились успешно «брокерствовать» и могут, не особо напрягаясь, заработать приличные деньги. Они начинают финансовые операции, вкладывая собственные сбережения, берут кредиты. А когда понимают, что их обманули, связь с «консультантами» прекращается, при этом деньги безвозвратно потеряны.

— Разумеется, всех пострадавших интересует вопрос возмещения ущерба. Все зависит от того, насколько быстро они обратились в полицию. Если сразу, то предпринимаются все меры, чтобы вернуть человеку его средства. В случае схемы «ваш сын попал в ДТП» ситуация сложнее. Здесь чаще всего жертвами становятся пенсионеры, которые передают деньги курьеру. И в лучшем случае мы можем вычислить его как посредника. Правда, бывало, что аферисты пытались нанять курьерами таксистов, которые помогали нам выйти на организаторов, — пояснил в завершение Алексей Солодянкин. — В любом случае, нужно помнить о возможной опасности и стараться не общаться с незнакомцами. Особенно на тему денег.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Практически на следующий день мне позвонила встревоженная подруга и сообщила, что ее сестра битый час разговаривает с «сотрудниками банка» и вот-вот начнет переводить деньги на «безопасные счета». Даму не смутил тот факт, что на дворе была глубокая ночь, какие еще звонки из банка?

Попытка (по моему совету) прервать разговор вызвал у сестры негодование, и она демонстративно захлопнула дверь в свою комнату.

Тогда я настоятельно порекомендовала подруге применить «физическую силу» — попытаться отнять телефон у сестры. Получилось, но несостоявшаяся жертва еще долго причитала, мол, обидели такого хорошего молодого человека, который так душевно с ней беседовал, а на все слова благодарности за заботу о ее деньгах неизменно отвечал: «Служу России!» Последнее обстоятельство навело на мысль, откуда мог поступить звонок.

Женщину отпустило только наутро, и тогда она уже сама засобиралась в банк и полицию — писать заявления о попытке мошенничества.