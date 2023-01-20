Утром – деньги, вечером – вид на жительство

Документ, утверждающий критерии, которым должен соответствовать иноинвестор, вступил в силу 11 января, сообщает ТАСС. Правила были разработаны федеральным минэкономразвития на основании предложений от бизнес-сообщества.

В результате иностранцам предлагается два варианта получения вида на жительство в России. В первом случае в течение трех лет до подачи заявления вложить не менее 15 миллионов рублей в региональный соцпроект или инвестировать 30 миллионов рублей в одну из российских компаний. Во втором – зарегистрировать юрлицо, которое работает в России не менее двух лет и ежегодно платит от 4 миллионов рублей налогов.

Кроме того, иноинвесторы могут приобрести в нашей стране свободную от обременений недвижимость кадастровой стоимостью от 25 миллионов рублей. По мнению минэкономразвития, возможностью получить в упрощенном варианте ВНЖ в России, заинтересуются граждане стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, а также ЕАЭС.

Наше издание обратилось за комментарием к одному из экспертов – правоведу, доценту БГПУ им. М.Акмуллы, арбитру Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей, члену ученого совета и руководителю отдела Евразийского научно-исследовательского института проблем права, лектору РОЗ Евгению Булычёву.

Как отметил спикер, идея предоставления вида на жительства или даже гражданства взамен на инвестиции – не нова. Первая такая программа была запущена в 1984 году на Сент-Китсе и Невисе (государство, состоящее из двух островов, в восточной части Карибского моря). Сейчас свои программы по инвестиционной иммиграции в мире предлагают более 40 стран. Наиболее активно инвесторов привлекают отдельные страны Европы, например, Мальта, Кипр, Португалия, Греция. А также Карибского региона – это упомянутое государство Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Люсия и другие.

«Конечно, перечисленные страны нельзя назвать самодостаточными в экономическом плане. Они, по сути, торгуют воздухом, то есть, определенными привилегиями владельцев паспортов этих стран: возможностью безвизового посещения значительного количества стран мира, получения там образования или медуслуг.

Безусловно, любой рубль, вложенный в нашу экономику, очень важен. Но стоит признать, что наша страна вряд ли будет привлекательна для инвесторов, желающих путешествовать с российским паспортом по миру, учиться или лечиться, где душа пожелает. Нам с ними не по пути.

Однако, Россия может притягивать и других людей, тех, кто не согласен с вектором развития западной цивилизации, с ее псевдоценностями, и делает ставку на предложенную Россией модель будущего многополярного мироустройства. Сколько будет таких мигрантов, покажет время. Одно можно сказать – такое правовое окошко для них должно быть открыто.

Считаю, что помимо финансовых вливаний в нашу экономику, к инвестиционным иммигрантам обязательно следует предъявлять и дополнительные требования. Нам не нужны всякие «перекати-поле», которые желают получить ВНЖ или гражданство в России лишь для того, чтобы снизить для себя налоговое бремя.

Поэтому претендент не должен иметь связей с криминалом, коррупцией и зарубежными спецслужбами, а также должен публично заявить о признании всех без исключения положений Конституции РФ, включая административно-территориальное строение России и ее современные границы».

Фото из открытых источников.