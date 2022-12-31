С января россияне начнут жить по новым законам

С первого января будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум: минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля в месяц. С момента последнего повышения (в июне 2022 года) МРОТ вырастет на 6,3 процента. Благодаря этому увеличится заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Прожиточный минимум устанавливается на уровне 14 375 рублей.

Появится единое пособие на детей: будут объединены в одно пособие уже существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Единое пособие будет выплачиваться по единым правилам.

Здесь главный критерий – среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. Кроме того, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре: при госпитализации ребенка им выделят бесплатное спальное место и питание в стационаре.

По общему правилу родители могут бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех лет, а с детьми более старшего возраста – при наличии медицинских показаний.

Будет решен вопрос обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями: обеспечивать лекарственными препаратами детей до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими, а также редкими заболеваниями закон предлагает за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом для фонда «Круг добра».

Если ранее этот фонд помогал только определенным категориям детей, то теперь он сможет оказывать помощь более широкому кругу. Таким образом, объем средств на поддержку больных детей будет ежегодно увеличиваться на 21 млрд рублей.

Появится Социальный фонд России: ПФР и ФСС будут объединены в Фонд пенсионного и социального страхования. Таким образом, появится возможность обращаться за льготами и выплатами в один фонд, в одно окно. Сэкономленные при слиянии фондов средства пойдут на увеличение социальных выплат.

Начнет действовать единый налоговый платеж: компании смогут оплатить налоги через единый налоговый счет. Его откроют для каждого налогоплательщика и перечислять средства можно будет одним платежом. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов – 28-е число каждого месяца. В случае переплаты, благодаря новой системе, средства можно будет вернуть быстрее.

Снизят пошлину за регистрацию правок в ЕГРН при аренде: госпошлина за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды составит 350 рублей для физических лиц и одна тысяча рублей – для организаций.

Будет повышено качество школьного образования: по всем предметам будут внедрены федеральные основные образовательные программы (вместо примерных). Они станут золотым стандартом. Ниже этого уровня давать знания ребенку будет нельзя.

Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, федеральные основные образовательные программы будут неизменными. В остальных случаях школы смогут сами разрабатывать образовательные программы, но их содержание и результаты должны быть не ниже тех, что указаны в федеральных.

Увеличится защита от мошенничества с жильем: теперь собственники смогут узнать, кто у них прописан в квартире без их ведома. Новый закон позволит быстрее получать данную информацию, а также защитит их права, например, при наследовании жилого помещения. И позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в данных вопросах.

Тренеры получат статус педагога: тренеры, обучающие детей в спортшколах и спортцентрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

Тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет. Закон направлен на развитие детско-юношеского спорта.

Новые антикоррупционные требования к участникам закупок: должностные лица заказчика или их близкие родственники не смогут выступать участниками закупки или быть связанными с юридическими лицами, участвующими в закупке.

Бесплатное питание для работников железнодорожного транспорта: работники железной дороги, выполняющие аварийно-восстановительные работы более четырех часов подряд, ликвидирующие последствия ЧС и стихийных бедствий, ремонтирующие объекты инфраструктуры, а также сотрудники, очищающие пути от снежных заносов, будут обеспечены питанием за счет работодателя.

Выплаты для награжденных тремя орденами Мужества: россияне, награжденные тремя орденами Мужества или «За личное мужество», будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 330 процентов от социальной пенсии.

Лечащим туберкулез медикам расширят соцгарантии: специалистов по противотуберкулезной помощи обеспечат социальными гарантиями независимо от типа учреждения, в котором они работают.

Им сократят продолжительность рабочего времени, установят повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда.

Волонтеры, пострадавшие в ходе своей работы, получат компенсацию: добровольцам, получившим вред жизни и здоровью, будут выплачивать компенсацию.

Речь идет о случаях, когда они участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, а также оказывали помощь пострадавшим при стихийных бедствиях или иных катастрофах. Кроме того, вступят в силу законы, благодаря которым волонтеры смогут получить компенсацию расходов на услуги связи.

Выявление онкологии: финансирование ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях и выплат врачам за выявление онкологии в рамках диспансеризации и профосмотров продлевается до 2025 года.

Заявительный порядок применения льготных страховых взносов для резидентов ТОР: компании, зарегистрированные на территориях опережающего развития Дальневосточного округа и свободного порта Владивосток, смогут применять пониженные тарифы страховых взносов не сразу, а в течение 10 лет с момента направления в налоговую службу уведомления об использовании такого права. Сейчас оно возникает автоматически с момента получения статуса резидента.

Льготы для организаций, оказывающих материальную поддержку колледжам и техникумам: компании, безвозмездно передающие колледжам и техникумам денежные средства или имущество, включая оборудование, смогут получить инвестиционный налоговый вычет. Принимать решение о предоставлении вычета и определять размер предельной суммы будут регионы.

Дачники получат еще один способ голосовать на общих собраниях: заочное голосование на общих собраниях членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества можно будет провести с использованием портала «Госуслуги».

Льготные лекарства по электронному сертификату: инвалиды смогут получать льготные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Их перечень будет определяться региональными органами власти.

Защита этнокультурного достояния России: местные органы власти должны будут осуществлять меры, направленные на поддержку, сохранение, развитие и изучение культуры, а также на сохранение этнокультурного многообразия народов РФ, проживающих на территории субъекта.

С 11 января дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации: сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые пока не получили от государства положенную по закону квартиру, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для которых необходима регистрация.

Помощь в трудоустройстве: гражданам, ищущим работу, но не зарегистрированным в качестве безработных, смогут помогать в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства.

Раньше эта услуга была доступна только тем, кто зарегистрирован официально. Также упрощается согласование программ поддержки работодателей, привлекающих сотрудников из других регионов.

Фото из открытых источников.