Взятки не гладки

Конвенция ООН против данного вида преступления, которую Россия подписала в числе первых, была принята 9 декабря. С той поры дата отмечается ежегодно. Накануне начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РБ, старший советник юстиции Сергей ВАРНАВСКИЙ ответил журналисту нашей газеты на ряд вопросов.

— Сергей Николаевич, вас назначили на эту должность нынешним летом — 30 июня. Ранее вы работали заместителем начальника аналогичного отдела прокуратуры Воронежской области. Есть разница между «башкирской» и «воронежской» коррупцией?

— Пока я не увидел ничего принципиально нового. На мой взгляд, коррупция носит трансграничный характер, ее признаки везде одинаковы. Конечно, в каждом регионе существует своя специфика, но способы коррупционных правонарушений и преступлений схожи.

— А вы имели представление, куда вас назначили, не появилось желания отказаться?

— Непосредственно перед приездом в Башкортостан я изу-чил состояние законности в республике, практику прокурорского надзора, деятельность следственных органов и так далее. Желания отказаться от назначения у меня не появилось.

Напротив, я настроен на активную, последовательную и целенаправленную работу, которая мне очень нравится.

— Что вам удалось сделать с момента назначения?

— Несмотря на то, что прошло немного времени, могу отметить положительную динамику в деятельности башкирской прокуратуры. В текущем году вскрыто более четырех тысяч нарушений. По актам прокурорского реагирования в отношении тысячи с лишним должностных лиц применены различные дисциплинарные взыскания, в том числе в виде увольнения по утрате доверия.

По итогам надзорных проверок в административном порядке наказано свыше 80 правонарушителей, при этом общая сумма назначенных административных штрафов составила более 16 миллионов рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 50 уголовных дел. В суды направлено около 90 исковых заявлений, в том числе о возмещении ущерба от актов коррупции. А также исков о признании недействительными документов, выданных за взятки, общая сумма требований составила почти 40 миллионов рублей.

Хочу подчеркнуть, что у нас на особом контроле находится работа по фактическому взысканию сумм назначенных штрафов и возмещению ущерба, в том числе в принудительном порядке во взаимодействии со службой судебных приставов.

По большому счету, сотрудники надзорного органа выступают основными координаторами работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению коррупционных преступлений. Прокуратура — связующее звено между различными органами государственной власти в борьбе с преступностью. Например, если за весь 2021 год в республике было зарегистрировано 1 103 коррупционных преступления, то только за десять месяцев текущего года уже вскрыто 1 128 таких деяний.

— Какие преступления, совершенные высокопоставленными чиновниками, преобладают, их стало больше?

— Более 86 процентов всех коррупционных преступлений в регионе совершаются должностными лицами различных уровней, руководителями коммерческих организаций. Остальной процент приходится на граждан, которые за взятки пытаются решить свои вопросы. Так называемая бытовая коррупция.

Возбуждены уголовные дела в отношении руководителей регионального и муниципального уровней, в том числе связанные с неправомерным расходованием бюджетных средств. Например, в этом году в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтеров колледжа, совершивших хищение более 23 миллионов рублей.

В текущем году возросло количество вскрытых нарушений, когда должностными лицами не соблюдались антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения. Соответственно увеличилось и число привлеченных к дисциплинарной ответственности. Большинство нарушений связано с представлением чиновниками неполных и недостоверных сведений в ежегодных декларациях.

По фактам приобретения на неподтвержденные доходы дорогостоящего имущества прокуратура инициировала контроль за расходами. В текущем году удовлетворено два иска об обращении в пользу государства такого имущества бывших госслужащих на общую сумму более двенадцати миллионов рублей.

С момента действия отраслевого федерального закона, то есть с 2013 года, по искам органов прокуратуры республики в доход государства взыскано имущества на общую сумму более 346 миллионов рублей.

— Появляются ли новые формы взяточничества?

— Да, в зависимости от того, какую выгоду хочет получить взяточник. Как в комедии Гоголя «Ревизор», когда один из героев пьесы сообщал о получении взяток борзыми щенками. Конечно, основная форма взяток — нал и безнал, но встречаются и другие виды вознаграждения: часы, видеорегистраторы, подарочные сертификаты, стройматериалы, даже косметические процедуры.

Если говорить о наиболее коррупционных сферах — это образование, здравоохранение, правоохранительная деятельность, госзаказы, призыв на воинскую службу, реализация муниципального имущества, оказание госуслуг. Трудно сказать, какой из них принадлежит пальма первенства, они все попеременно выходят в лидеры. Все зависит от ситуации, допустим, во время экзаменов — образование, во время пандемии — здравоохранение.

— Что за дела находятся под вашим контролем и сколько их?

— Под контролем нашего отдела уголовные дела, которые возбуждены правоохранительными органами регионального уровня. Как правило, они все резонансные, поскольку касаются деятельности органов местного самоуправления, службы судебных приставов, полиции и так далее.

Сейчас у нас в работе около двух десятков таких материалов. При этом мы еще контролируем работу территориальных прокуроров по надзору за расследованием коррупционных дел.

— Сколько коррупционных дел передано в суд и есть ли у них перспектива?

— С начала года в суды передано 190 уголовных дел. Серьезных проблем с ними не возникло, в основном они были связаны с тактикой и методикой проведения следственных действий и сбором доказательной базы. Судебная перспектива есть у всех дел, иначе прокуратура не подписала бы обвинительное заключение.

Всего за десять месяцев текущего года к уголовной ответственности привлечено 168 лиц, из них 20 — за получение взяток, 39 — за передачу, и один — за посредничество. При этом 69 процентов осужденных (15 человек) приговорены к различным срокам лишения свободы.

Наибольшая сумма незаконного вознаграждения составила более 81 миллиона рублей. Это дело рассматривал Кировский суд. По нему осужден экс-начальник отдела нефтяной компании, который за указанную сумму обещал руководителю коммерческой организации оказать содействие в заключении крупного контракта на техническое обслуживание нефтепромышленного оборудования. Стоимость контракта — миллиард рублей. Осужденный получил четыре года колонии строгого режима.

За взятки в крупном и особо крупном размерах Сибайский городской суд приговорил к девяти годам колонии общего режима и штрафу с лишением права занимать различные должности в течение пяти лет бывшего начальника отдела образования городской администрации.

К четырем годам колонии общего режима приговорен городским судом экс-начальник ОГИБДД по Нефтекамску, который получил 30 тысяч рублей за выдачу гражданину водительского удостоверения без сдачи экзаменов.

Также в числе осужденных оказались девять глав муниципальных образований и 22 должностных лица правоохранительных органов: сотрудники полиции, ФСИН, службы судебных приставов.

— Какие проблемы чаще всего люди пытаются решить с помощью взяток?

— Получить государственные и муниципальные услуги, водительские права, положительные оценки на экзаменах, аттестаты, дипломы, медицинские справки, бюллетени и так далее. В правоохранительной системе это прекращение уголовных дел, непроведение проверок, общее покровительство по службе со стороны руководства.

— С какими проблемами люди к вам чаще всего обращаются во время приема по личным вопросам?

— Проблемы одни и те же — чиновники допускают неправомерные действия, либо граждане считают, что они носят коррупционный характер. Проще говоря, люди не согласны с принятым решением: им в чем-то отказали, не оказали какую-то услугу и так далее. В каждом случае нужно детально разбираться. Если речь идет о совершенном преступлении, мы направляем обращение в правоохранительные органы.

— Вам самому когда-нибудь предлагали взятку, «давили» на вас?

— Никогда ничего не предлагали, боятся, наверное. Не давили и не угрожали, ведь понятно, что в противном случае будет соответствующая реакция. Смельчаков не нашлось.

— Вы можете дать совет, что делать человеку, если он столкнется с вымогательством?

— Во-первых, следует запомнить (а при возможности зафиксировать) поставленные условия. Во-вторых, нужно постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки на следующую встречу. И, в-третьих, обратиться в дежурную часть или подразделение экономической безопасности территориальных отделов полиции, ФСБ, следственный комитет, прокуратуру.

Если взятку вымогают сотрудники правоохранительных органов, необходимо обратиться в подразделения собственной безопасности ведомства, ФСБ или прокуратуры.

Особо отмечу, что действующее законодательство предусматривает освобождение лиц, давших взятку, от уголовной ответственности, если они добровольно сообщат об этом, раскаются и будут способствовать раскрытию преступления. У нас немало таких уголовных дел расследовано, доведено до логического конца, и взяточники получили по заслугам. В ряде случаев в отношении чиновников эти действия совершаются под контролем стражей порядка. Так что советую гражданам не бояться и сообщать о случаях вымогательства в компетентные органы. Чем меньше люди будут давать взятки, тем меньше будет взяточников.