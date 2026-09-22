Башкирия выбрала своё будущее

Сентябрьские выборы изменили политический ландшафт региона и страны. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и представительных органов местного самоуправления в Башкирии завершились убедительной победой гражданской ответственности. Явка избирателей превысила 80%, продемонстрировав беспрецедентный уровень консолидации общества перед лицом внешних вызовов.

Наш ответ Чемберлену

По итогам первого дня явка составила 31,89%, к вечеру второго дня она выросла до 54,64%, а на 15.00 третьего дня достигла 69,37% — почти два миллиона избирателей. Для сравнения: в 2021 году на то же время явка в республике составляла 59,86%. В понедельник ЦИК Башкирии объявил новые цифры: явка по предварительным данным составила 80,43 процента.

Кандидат политических наук, доцент Школы востоковедения УГНТУ Артур Сулейманов объясняет высокую избирательную активность несколькими факторами. Более 40% населения республики — сельские жители, которые традиционно голосуют активнее горожан. К этому добавляется высокий уровень дисциплины и доверия к власти, а также геополитический контекст.

— Наши региональные избиратели поддерживают курс президента страны Владимира Путина, регионального главы Радия Хабирова. И это тоже во многом помогает понять, почему люди хотят прийти на эти выборы, — подчеркнул он.

Его коллега, старший преподаватель кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий Арсен Шаяхметов отметил еще один немаловажный фактор — трехдневный формат голосования.

— Многодневное голосование — это то ноу-хау, которое появилось в 2020 году. Мы видим, что оно сохраняет свои преимущества и по сегодняшний день, предоставляя людям больше времени для того, чтобы прийти на избирательные участки и отдать свой голос, — считает он.

В условиях, когда российские выборы стали одной из основных целей информационно-психологической войны, развязанной недружественными странами, такие принципы, как открытость, прозрачность, доступность, демократичность и легитимность избирательного процесса стали нашим главным оружием защиты. В Башкирии оплотом доверия стал институт общественных наблюдателей. Они работали на каждом избирательном участке республики — специальную подготовку прошли более 13 тысяч человек, включая три тысячи блогеров.

— Регулярное системное обу­чение позволяет нашим наблюдателям не просто присутствовать на участках, а эффективно применять полученные юридические и практические знания непосредственно в день голосования. Это наш главный ресурс открытости, — сказала председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.

Федеральный эксперт, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, лично посетивший участки в дни голосования, поделился впечатлением от увиденного:

— Я видел, что наблюдателей от Общественной палаты уважают, ценят и видят в них реальную гражданскую силу.

Был оборудован Центр общественного наблюдения, откуда юристы, общественники, правозащитники по видеосвязи наблюдали за ходом выборов на местах, организовывали телемосты с Центрами общественного наблюдения в других регионах. Также благодаря этой видеосвязи они могли перепроверять спорные моменты. Все три дня в Общественном пресс-центре по выборам работали более 200 журналистов из 120 аккредитованных СМИ. Ход голосования подробно освещался в прессе, соцсетях и на официальных сайтах.

По словам ведущего аналитика Центра политической информации, доцента Финансового университета при правительстве РФ Ивана Пятибратова, значение выборов как института общественной и политической устойчивости сложно переоценить.

Политическая система устойчива тогда, когда институты функционируют, а не тогда, когда ничего не меняется. Он подчеркнул, что в странах, где выборы не являются демократическими, политический режим в конечном счете обречен на кризисы. Избирательная система, которая не работает, перестает отвечать на запросы общества, что ведет к политической напряженности.

Эксперт также отметил, что попытки реализации «цветных сценариев» всегда опираются на тезис о нелегитимности выборов. Однако в России это реализовать невозможно, потому что население знает: голос каждого важен и учитывается.

— Наша избирательная система работает как часы. Она позволяет людям голосовать, даже если они находятся далеко от дома, в другом регионе или даже в другой стране, — подчеркнул он.

Сила в правде

Несмотря на то, что в целом обстановка была спокойной, конечно, без шероховатостей и фейков не обошлось. В частности, распространялся фейк о голосовании мужчин в военкоматах. Телеграм-канал, связанный с иноагентами, опубликовал информацию, что наблюдателей не пустили на два участка. На деле участки оказались временными, где проводятся только федеральные выборы, и голосование в Горсовет Уфы на таких участках не предусмотрено. Также был информационный вброс о том, что работников одного из бюджетных учреждений заставили голосовать за определенных кандидатов. И еще несколько фейков, которые отслеживали, перепроверяли и опровергали.

Руководитель Центра управления республикой Елена Прочаковская рассказала, что фейковая информация была, но не в таких масштабах, как можно было ожидать. В центр общественного наблюдения за три дня работы поступило более 18 тысяч обращений, которые также были отработаны. Как заявила Энже Ахмадуллина, среди них не было ни одного нарушения, способного повлиять на ход выборов.

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, директор Центра гуманитарных исследований Марат Марданов пояснил, что с февраля 2022 года Башкирия вошла в зону повышенной активности со стороны западных центров влияния.

— Башкирия устойчиво находится в пятерке «красных зон» по информационным атакам, а в последние два года даже в тройке лидеров по числу таких атак. Предпринимаются попытки раскачать межнациональные и межконфессиональные отношения, повлиять на историческую память, активно работать с населением, прежде всего с молодежью, — заявил Марданов.

Он отметил, что развернута сетка враждебных информационных ресурсов — от 50 до 70, которые в круглосуточном режиме пытаются работать с населением. Цель противника — поражение России в военном, экономическом и общественно-политическом отношении. Работают целые институты, группы, опирающиеся на релокантов, перебежчиков и лиц, признанных иностранными агентами. Однако эти попытки обречены на провал.

— Более 160 народов веками живут в дружбе, мире и согласии. Эта уникальность — наша особенность и эксклюзив. Враги это знают и пытаются экспериментировать, предполагая, что, расколов республику по национальному признаку, им удастся расколоть и всю страну, — подчеркнул эксперт.

На фоне международной напряженности интерес к выборам в России был высок. Чтобы следить за их ходом, в страну прибыли около тысячи иностранных наблюдателей. Были они и в Башкирии — это представители Германии, Турции, Индонезии, Мадагаскара и Бразилии. Они работали как в Уфе, так и за ее пределами, в их программе значилось посещение 44 избирательных участков.

Некоторые моменты удивили зарубежных гостей. К примеру, представитель Мадагаскара заинтересовалась тем, как на местах организовано видеонаблюдение. Также иностранные наблюдатели спрашивали о бумажных бюллетенях. Им пояснили, что электронное голосование в России вводится постепенно. На сентябрьских выборах возможность дистанционного голосования была предоставлена жителям 32 регионов России. Прозвучал вопрос и о длительности избирательной процедуры — три дня иностранцам показались непозволительной роскошью. По итогам своего визита в Башкирию они позитивно оценили организацию процесса голосования. На вопрос, не страшно ли им было приезжать в Россию на фоне западной русофобии, гости ответили отрицательно.

— Еще со времен СССР Индонезия строила отношения с лидерами вашего государства. Сейчас я приезжаю сюда, зная, что у меня есть важная миссия улучшить наши взаимоотношения, кооперацию как на партийном уровне, так и в целом между нашими странами, — признался генеральный секретарь Демократической партии борьбы Индонезии Хасто Кристиянто.

Представитель Турции, профессор-политолог Хусейн Барыш Достер, рассказал о том, что уже бывал в России.

— И Турция, и Россия видят друг друга как настоящих друзей и относятся друг к другу как друзья, — отметил он.

Наблюдатель Германии Штефан Эрнст заявил:

— Я не боюсь бывать в России. И я не знаю, где должно быть страшнее: здесь или в Германии, где в день победы над фашизмом не разрешают использовать символику Советского Союза, песни Советского Союза.

Праздник, который объединяет

Сухие цифры выборной статистики не передают той теплой атмосферы, которую удалось организовать на многих участках. На повестке были национальный колорит, традиции и межнациональное согласие.

В деревне Лепешкино Мишкинского района члены избирательной комиссии нарядились в марийские платья. В деревне Гудбурово Янаульского района культорганизатор Айбулякского сельского клуба организовала в фойе выставку башкирских национальных украшений, нагрудников, вышитых тюбетеек. Таких примеров, когда люди с гордостью демонстрировали свою национальную идентичность, на этих выборах было много.

В пресс-центре обсудили вопросы межнационального согласия. Но не надо быть экспертом, чтобы понимать, что это тот самый крепкий фундамент, от которого зависит развитие республики. По данным опросов, 92,5% жителей республики положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Более того, фиксируется устойчивый рост общероссийской гражданской идентичности: если в 2021 году этот показатель составлял 73,1%, то в 2025-м достиг 82,5%. Примечательно, что наиболее высокий уровень патриотических настроений — среди молодежи от 18 до 29 лет.

Лектор Российского общества «Знание» кандидат социологических наук Антон Лукаш, оценивая ход выборов в республике, подчеркнул, что власти Башкортостана уделяют особое внимание многонациональному запросу:

— Я видел, насколько чуткая и качественная среда у вас соткана. Вы видите динамику, ситуацию, разные группы населения. Это тоже дает плоды. Потому что народ понимает, насколько неравнодушна власть и какие адекватные решения она принимает. Это в совокупности влияет на явку и легитимность.

В условиях внешнего давления именно единство народов становится тем ресурсом, который обеспечивает политическую устойчивость региона.