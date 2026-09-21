Игорь Кузнецов: Россия получила мощный отряд молодых избирателей — «первенцев»

Избирательная кампания в Республике Башкортостан в 2026 году объединила сразу несколько уровней: помимо выборов в Государственную Думу и городской совет Уфы прошли довыборы в Курултай и отдельные муниципалитеты.

По предварительным данным все выборы на всех уровнях состоялись, идет итоговый подсчет полученных кандидатами и партиями голосов.

Особенностью кампании в России в целом стало помимо уже привычной многодневной (18–20 сентября) процедуры широкое применение технологии ДЭГ, которой могли воспользоваться избиратели уже более 30 регионов страны. Налицо тенденция к приращению популярности такой формы волеизъявления что связано с ее удобством и привлекательностью для некоторых групп избирателей.

Еще одной особенностью кампании является голосование в исторических регионах России, впервые проводящих такие выборы в непростых условиях СВО (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Там, несмотря на действительно жесткие прифронтовые условиях и угрозы безопасности, наблюдается весьма высокая явка (от 75 до 80 %).

Одним из заметных отличий данной кампании является весьма высокая явка. Причем она характерна в целом по России и по Башкирии в частности (более 80% проголосовавших). Для сравнения в 2021 году она составила 72,79%, в 2026 — 80,43%, что показывает рост почти на 8 процентных пунктов. Этот показатель еще будем анализировать дополнительно. Но, уже сейчас можно подчеркнуть две заметных тенденции из личных наблюдений.

Первая — возрастает интерес граждан к выборам, несмотря на весьма сложные условия их проведения (СВО, ужесточение санкционного режима — принятие так называемых «адских санкций» Конгрессом США накануне кампании, внешнее давление на Россию, удары по российским объектам).

По-видимому, продолжается сплочение, консолидация российского общества наряду с возрастанием запроса на активное участие в политической жизни страны, формировании представительной власти. Это мощный ресурс поддержки политической системы, и он может быть конвертирован в решения, соответствующие социальному запросу.

Вторая тенденция (личное наблюдение) — активное участие молодежи в выборной кампании. Это заметно на участках для голосования, растущем интересе молодых людей и их желании проявить себя в качестве носителей избирательных прав. Интересно также и то, что в свой возраст активного избирательного права в этот сезон вступили молодые россияне 2007–2008 годов рождения, то есть те, кто впервые голосовал.

Их мотивы участия представляют большой интерес и в плане выбора партийного бренда для своей поддержки и в плане того, как именно они предпочитают выражать свое отношение (личное голосование или ДЭГ там, где процедура реализована в этом году). По моим наблюдениям на участки пришли многие молодые люди при этом они активно обсуждают выборы, а значит интересуются политикой и являются неравнодушными гражданами!

Что касается предварительных результатов кампании, то они, в целом, таковы. ЕР немного ослабила позиции в Башкортостане, но при этом остается безоговорочным лидером: 64,09% против 66,61% в 2021 году.

КПРФ заметно утратила свои позиции с 14,74% до 9,37%. В 2021 году коммунисты были единственной сильной альтернативой «ЕР», теперь их отрыв от ЛДПР сократился до минимума.

ЛДПР осталась примерно на том же уровне — около 8%, небольшое снижение с 8,67% до 8,01%.

«Справедливая Россия» и «Новые люди» существенно выросли. Обе партии в 2021 году не прошли 5-процентный барьер (2,62% и 2,79% соответственно), а в 2026 году обе приблизились к 7%, что позволит им получить депутатские мандаты по партийным спискам.

Таким образом, главное изменение — перераспределение голосов от КПРФ в пользу «Справедливой России» и «Новых людей», при сохранении доминирования «Единой России» и росте общей явки. Данные пока предварительные, окончательные итоги ЦИК России подведёт через несколько дней.

Фото из архива Игоря КУЗНЕЦОВА.