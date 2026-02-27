Башкирия и Челябинская область демонстрируют новую модель кооперации

«Межрегиональное сотрудничество в условиях санкционного давления имеет особое значение. Реализация региональной политики, способствующей взаимному развитию субъектов, является одним из важных факторов устойчивого развития страны. Наиболее ярко эта тенденция проявляется во взаимодействии соседних промышленно развитых регионов, где кооперация позволяет создавать замкнутые производственные цепочки, замещающие импортные аналоги.

Именно в этой логике выстраивается диалог между Башкортостаном и Челябинской областью. Бизнес-форум деловых кругов Южного Урала и Башкирии, стартовавший 26 февраля в Уфе, стал значимым событием в развитии межрегиональных связей двух субъектов. Участие в нем ключевых предприятий для отраслей двух регионов: металлургии, машиностроения, производства оборудования, строительных материалов, IT, робототехники, агропромышленного комплекса и образования - свидетельствует о системном характере взаимодействия.

Личное участие как маркер приоритетности. Особенностью диалога между Башкортостаном и Челябинской областью становится вовлеченность в него первых лиц. То, что челябинскую делегацию в Уфу возглавил губернатор Алексей Текслер, а принимающая сторона в лице главы республики Радия Хабирова обеспечила не только протокольное участие, но и содержательную повестку, демонстрирует: межрегиональное сотрудничество стало стратегическим приоритетом. Символическим жестом стало личное сопровождение Хабировым челябинской делегации при осмотре нового хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра. Это сигнал о готовности делиться наиболее значимыми региональными достижениями.

«Поезд дружбы»: опыт взаимодействия регионов. Успешный опыт взаимодействия, накопленный за последние годы, наглядно демонстрирует экспозиция «Поезд Дружбы», представленная в рамках форума. Экспозиция построена в формате тематических станций - реализованных совместных проектов. Так, скорый пригородный маршрут «Южно-Уральский экспресс» Уфа - Челябинск, запущенный при поддержке руководителей регионов, решает задачу транспортной связанности, без которой невозможна полноценная экономическая интеграция. В экспозиции представлена и совместная работа филиалов фонда «Защитники Отечества»: сотрудничество не ограничивается экономикой, но распространяется на социальную сферу и поддержку участников СВО. Особого внимания заслуживает проект «Южноуральская тропа» - пеший туристический маршрут, объединяющий живописные места обоих регионов. Разделенный на логические участки с остановками в приютах и гостевых домах, он представляет собой пример инфраструктурного продукта, созданного на стыке туристических потенциалов двух территорий.

Новый транспортный проект: «Восточный экспресс». В рамках форума был анонсирован новый совместный проект - запуск во втором полугодии «Восточного экспресса» по маршруту Уфа - Магнитогорск. Этот маршрут, проходящий через горные районы Башкирии, свяжет два города с совокупным населением более 1,5 миллиона человек. В сочетании с уже действующим «Южно-Уральским экспрессом» Уфа - Челябинск новый маршрут создает транспортный каркас, открывая новые возможности не только для пассажирского сообщения, но и для туризма и деловой активности.

Промышленная кооперация как основа технологического суверенитета. Сто компаний, собравшихся на форуме и представляющих машиностроение, металлургию, энергетику, химию, легкую промышленность и строительство, - это серьезная заявка для формирования устойчивых кооперационных цепочек. Схожий промышленный профиль регионов создает не конкуренцию, а потенциал для взаимодополнения. Так, в Башкирии реализуется «Дорожная карта» по развитию промышленного потенциала на 2025-2027 годы. Регион является абсолютным лидером по уровню кластерного развития, а также одним из ведущих субъектов по количеству индустриальных парков и промышленных технопарков. В условиях задач импортозамещения и достижения технологического суверенитета укрепление партнерства между предприятиями Южного Урала и Башкортостана становится вкладом в общенациональную повестку. Возможность замещать выбывающие импортные компоненты продукцией соседнего региона, выстраивать совместные исследовательские и производственные цепочки, обмениваться компетенциями - все это создает запас прочности для экономик обеих территорий.

От соглашения 2015 года к новому формату сотрудничества. Решение обновить базовое соглашение о сотрудничестве, подписанное предыдущими главами регионов в 2015 году, и наполнить его конкретными совместными проектами знаменует переход к новому этапу взаимодействия. Торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество переводится в режим регулярно пополняемого портфеля проектов. Участие Алексея Текслера и Радия Хабирова в этом процессе гарантирует: возникающие проблемы будут решаться на самом высоком уровне, а новые инициативы получат необходимую административную поддержку. Показательно, что по итогам 2025 года Башкирия уже вошла в пятерку лучших регионов по уровню развития кооперации с субъектами Федерации и нынешний форум, проведенный во взаимодействии с Челябинской областью, подтверждает: регион не только эффективно перенимает лучшие практики, но и сам выступает драйвером интеграционных процессов».

Фото: соцсети Радия Хабирова.