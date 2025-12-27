Новогодний маркер

Декабрьское заседание Госсобрания республики традиционно стало временем подведения итогов той большой работы, которую народные избранники вели в течение года. Истекший период их деятельности был и сложным, и многогранным.

Поэтому и оценка их деятельности прозвучала и из уст главы Башкирии Радия Хабирова, и в специальном выступлении председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева.

Глава республики подчеркнул, что депутатский корпус Башкирии последовательно укрепляет свой статус не только как регионального законодателя, но и влиятельного участника формирования федеральной правовой повестки. О чем свидетельствуют такие факты: в этом году 17 законодательных инициатив Госсобрания республики направлено в Совет законодателей, 15 проектов федеральных законов — в Государственную Думу. Что касается региональной повестки, то за год депутаты рассмотрели 222 законопроекта, 151 из них приобрел статус закона.

Безусловно, сегодня главным приоритетом остается решение задач специальной военной операции.

— На реализацию 54 мер поддержки участников СВО и членов их семей из республиканского бюджета в прошлом году направлено 13,4 млрд рублей. В этом году мы увеличили объем выделенных средств до 30,8 млрд рублей. Принято четыре закона, нацеленных на поддержку участников СВО и их семей. Три законодательные инициативы направлены в федеральный центр, — сказал руководитель республики.

Не обошел стороной Радий Хабиров и такую знаменательную для парламентариев дату, как исполнившееся 30-летие Государственного Собрания — Курултая. Этот юбилей стал важной вехой в истории республики.

Особое место в разговоре с парламентариями заняла тема предстоящих в 2026 году выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва, а также депутатов городского совета Уфы шестого созыва.

— Подготовка к этим важным политическим событиям будет вестись в непростых условиях. Нам нужно уже сейчас выработать механизмы противодействия любым попыткам дискредитации выборов, политизации острых тем, межнациональных отношений, в целом дестабилизации социально-экономической ситуации в республике. Необходимо совместно принять все возможные меры, чтобы донести до людей достоверную и проверенную информацию о ситуации в республике, стране, нашей работе, планах. Очень рассчитываю здесь на вашу активность и профессионализм, — отметил глава региона.

Радий Хабиров особо поблагодарил народных избранников за совместную с правительством республики слаженную работу, законодательную поддержку всех планов и инициатив.

— Уверен, что вместе мы успешно решим все стоящие перед нами ответственные задачи, сделаем все для приближения нашей победы, — заключил руководитель РБ.

Что касается непосредственно завершившейся осенней сессии, то ее итоги подвел председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. Он напомнил, что с сентября по декабрь на четырех заседаниях Государственного Собрания было рассмотрено 97 законопроектов, 73 из них обрели статус закона. Парламентом за второе полугодие принято более 160 постановлений, в том числе 21 — об избрании мировых судей. Три раза проводились парламентские слушания, состоялось пять круглых столов, три заседания рабочих групп, 25 экспертных советов.

— В течение года мы продолжили работу по приведению Конституции республики в соответствие с федеральным законодательством. Мы приняли ключевые поправки — закрепили структуру и порядок работы парламента, расширили его контрольные полномочия, конкретизировали полномочия правительства. Впервые Молодежной общественной палате предоставили право законодательной инициативы, — напомнил Константин Толкачев.

Он также отметил, что в части совершенствования федерального законодательства по количеству внесенных законопроектов в Государственную Думу республика сохранила лидирующие позиции среди региональных парламентов. В настоящее время на рассмотрении находятся десять инициатив парламентариев Башкирии по внесению изменений в федеральные законы.

— Здесь подчеркну, что в этом году по нашей инициативе был принят федеральный закон по внесению изменений в Налоговый кодекс, которыми расширяются льготы по уплате госпошлины. Отныне вдвое снизилась стоимость услуг нотариального удостоверения сделок дарения между близкими родственниками. Этот социально значимый проект был разработан парламентом Башкортостана и внесен при поддержке депутата Государственной Думы Сарданы Авксентьевой, — остановился на одном из аспектов депутатской деятельности Константин Толкачев.

Важным маркером работы народных избранников стало и то, что с сентября по декабрь депутатами на личном приеме было принято порядка двух тысяч человек, рассмотрено почти три тысячи обращений, направлена почти тысяча депутатских запросов. Продолжилась практика выездных заседаний президиума Госсобрания, в мае такое заседание прошло в Учалинском районе.

Константин Толкачев, как и Радий Хабиров, подчеркнул важность отмеченного в этом году 30-летия парламента республики. При этом спикер парламента дополнил, что недавно была отмечена еще одна важная дата — 100-летие первой Конституции Башкирской АССР. Конституционным советом РБ в честь этого события было организовано юбилейное мероприятие на площадке Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди.

Константин Толкачев особо отметил, что так или иначе вся работа депутатов в минувшем году была тесно сопряжена с объявленным президентом России Годом защитника Отечества и Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в республике.

— Мы продолжили свою работу по содействию проведения СВО. Помимо законодательной поддержки закупали продукты питания, экипировку, технику и различные технические средства для бойцов. Депутаты Госсобрания продолжали участвовать в сопровождении гуманитарных конвоев, собирали помощь для жителей освобожденных и приграничных территорий. Пять депутатов Госсобрания включились в кадровую программу «Герои Башкортостана» в качестве наставников ветеранов специальной военной операции, — рассказал Константин Толкачев.

По мнению Константина Толкачева, парламентарии региона проделали за год очень большой объем работы. Впрочем, это была скорее не похвала, а констатация факта, ведь в таком режиме депутатам предстоит работать и дальше.