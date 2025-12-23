Обращаются к тому, кому доверяют

Традиционно в конце года глава Российского государства Владимир Путин поговорил с согражданами. Вопросы ему задавали не только журналисты, но и все желающие.



Ожидаемо одной из главных стала тема спецоперации на Украине.

— Сразу после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил, — сказал Владимир Путин. — Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отступает.

Вопросов, связанных с ходом ведения СВО, а также поддержки ее участников и их семей, поступило много. В том числе из Башкирии. Уже после окончания большой пресс-конференции руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкортостане Гульнур Кульсарина отметила в беседе с журналистами, что вопросы социальной защиты, медицинской реабилитации и трудоустройства ветеранов СВО находятся в зоне особого внимания.

— На «Прямой линии» были озвучены конкретные меры, направленные на улучшение качества жизни защитников, включая расширение доступа к медицинским услугам, психологической помощи и образовательным программам, — сказала Гульнур Кульсарина. — Заявления президента подтверждают неизменность курса на всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям, и фонд «Защитники Отечества» продолжит наращивать усилия в этом направлении.

Немало вопросов касалось и текущей экономической ситуации в стране. Выслушав диалог главы государства и задававших такие вопросы, член-корреспондент Академии наук РБ, профессор УУНиТ Рустем Ахунов пришел к выводу: президент знает, куда и как ведет страну, проводя экономическую политику в очень непростых геополитических условиях.

— По сути, мы развиваем экономику в условиях военных действий, — подчеркнул Рустем Ахунов. — При этом общий прирост экономики за три года достиг почти десяти процентов. Да, темпы роста значительно замедлились в этом году, и нам нужны новые источники развития. Президент признает это. Считает это осознанным выбором экономических властей в лице Банка России и правительства.

Впереди, по мнению ученого, перед страной и регионами стоят важнейшие задачи построения технологически развитой экономики. «Другого выбора у нас нет. Уверен, что мы справимся. Прямая линия с президентом убедила меня в этом в очередной раз», — отметил Рустем Ахунов.

По мнению депутата Государственной Думы РФ Ирины Панькиной, главным посылом пресс-конференции главы государства можно назвать настрой на устойчивое развитие и защиту национальных интересов страны.

— В этом году президенту России поступило более трех миллионов обращений. Это лучше любых слов говорит о доверии наших людей Владимиру Владимировичу Путину, — подчеркнула она.

Президент четко обозначил приоритеты: готовность к миру на основе наших принципов, сохранение устойчивости экономики и финансовой системы страны, выполнение социальных обязательств. Для России и ее граждан это означает уверенность в завтрашнем дне.

Башкирия во время Прямой линии упоминалась неоднократно. Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров по ее итогам написал на своей странице в социальных сетях: «Был и важный человеческий эпизод. Мама героя Людмила Орлова из Белорецка получила награду сына — медаль «За отвагу». И значимый для нас сигнал по проекту российско-таджикского индустриального парка в Душанбе: Башкортостан назван ключевым участником, президент выказал нам полное доверие в этом вопросе и поручил правительству РФ поддержать республику».

Глава региона Радий Хабиров поблагодарил президента за высокую оценку управленческой команды региона, возможностей Башкортостана.

«Развитию промышленной кооперации, реализации совместных проектов с зарубежными партнерами мы уделяем большое внимание, это важное направление нашей внешнеэкономической деятельности, — написал в соцсетях руководитель республики. — По поводу создания российско-таджикского индустриального парка докладываю: реализацией проекта занимается наша Корпорация развития, за счет федерального бюджета коллегам предстоит реконструировать и модернизировать производственные площади».