23 Декабря , 20:15

Обращаются к тому, кому доверяют

Президент страны Владимир Путин ответил на вопросы россиян

скриншот трансляции «Прямой линии» Вопросы президенту России продолжали поступать вплоть до конца эфира. Всего их поступило более трех миллионов.
Вопросы президенту России продолжали поступать вплоть до конца эфира. Всего их поступило более трех миллионов. Фото: скриншот трансляции «Прямой линии»

Традиционно в конце года глава Российского государства Владимир Путин поговорил с согражданами. Вопросы ему задавали не только журналисты, но и все желающие.

Ожидаемо одной из главных стала тема спецоперации на Украине.

— Сразу после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил, — сказал Владимир Путин. — Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отступает.

Вопросов, связанных с ходом ведения СВО, а также поддержки ее участников и их семей, поступило много. В том числе из Башкирии. Уже после окончания большой пресс-конференции руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкортостане Гульнур Кульсарина отметила в беседе с журналистами, что вопросы социальной защиты, медицинской реабилитации и трудоустройства ветеранов СВО находятся в зоне особого внимания.

— На «Прямой линии» были озвучены конкретные меры, направленные на улучшение качества жизни защитников, включая расширение доступа к медицинским услугам, психологической помощи и образовательным программам, — сказала Гульнур Кульсарина. — Заявления президента подтверждают неизменность курса на всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям, и фонд «Защитники Отечества» продолжит наращивать усилия в этом направлении.

Немало вопросов касалось и текущей экономической ситуации в стране. Выслушав диалог главы государства и задававших такие вопросы, член-корреспондент Академии наук РБ, профессор УУНиТ Рустем Ахунов пришел к выводу: президент знает, куда и как ведет страну, проводя экономическую политику в очень непростых геополитических условиях.

— По сути, мы развиваем экономику в условиях военных действий, — подчеркнул Рустем Ахунов. — При этом общий прирост экономики за три года достиг почти десяти процентов. Да, темпы роста значительно замедлились в этом году, и нам нужны новые источники развития. Президент признает это. Считает это осознанным выбором экономических властей в лице Банка России и правительства.

Впереди, по мнению ученого, перед страной и регионами стоят важнейшие задачи построения технологически развитой экономики. «Другого выбора у нас нет. Уверен, что мы справимся. Прямая линия с президентом убедила меня в этом в очередной раз», — отметил Рустем Ахунов.

По мнению депутата Государственной Думы РФ Ирины Панькиной, главным посылом пресс-конференции главы государства можно назвать настрой на устойчивое развитие и защиту национальных интересов страны.

— В этом году президенту России поступило более трех миллионов обращений. Это лучше любых слов говорит о доверии наших людей Владимиру Владимировичу Путину, — подчеркнула она.

Президент четко обозначил приоритеты: готовность к миру на основе наших принципов, сохранение устойчивости экономики и финансовой системы страны, выполнение социальных обязательств. Для России и ее граждан это означает уверенность в завтрашнем дне.

Башкирия во время Прямой линии упоминалась неоднократно. Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров по ее итогам написал на своей странице в социальных сетях: «Был и важный человеческий эпизод. Мама героя Людмила Орлова из Белорецка получила награду сына — медаль «За отвагу». И значимый для нас сигнал по проекту российско-таджикского индустриального парка в Душанбе: Башкортостан назван ключевым участником, президент выказал нам полное доверие в этом вопросе и поручил правительству РФ поддержать республику».

Глава региона Радий Хабиров поблагодарил президента за высокую оценку управленческой команды региона, возможностей Башкортостана.

«Развитию промышленной кооперации, реализации совместных проектов с зарубежными партнерами мы уделяем большое внимание, это важное направление нашей внешнеэкономической деятельности, — написал в соцсетях руководитель республики. — По поводу создания российско-таджикского индустриального парка докладываю: реализацией проекта занимается наша Корпорация развития, за счет федерального бюджета коллегам предстоит реконструировать и модернизировать производственные площади».

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
