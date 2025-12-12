-16 °С
Фундамент стабильности

День Конституции Российской Федерации — это праздник в память о принятии основного закона страны. Сегодня этот праздник символизирует суверенитет и правовую независимость России, ее демократическое развитие. Сегодня Конституции РФ, принятой в 1993 году, исполнилось 32 года. О вехах принятия и изменения основного закона России рассказал корреспонденту «РБ» политолог, доцент УГНТУ, эксперт ЦГИ «Берлек-Единство», лектор Российского общества «Знание» Артур Сулейманов. 

— Конституция Российской Федерации принималась в непростое для нашего государства время. Но именно она стала фундаментом новой политической и правовой системы, фактором, стабилизирующим ситуацию, — напомнил эксперт. — А с 2000 года, когда президентом стал Владимир Путин, в России шаг за шагом укрепляется военно-политический, экономический, технологический и общественный суверенитет.

Поправки в Конституцию 2008 года позволили обеспечить эффективность государственного управления на федеральном и региональном уровнях. В первую очередь удалось сформировать устойчивую политическую систему, укрепить основы государственного строя и предотвратить дезинтеграционные процессы. А изменения в Конституцию 2020 года были связаны с преодолением внешних вызовов, обеспечением суверенитета, защитой прав и свобод граждан, а также повышением качества жизни людей, отметил Артур Сулейманов.  Основной закон закрепил новые гарантии для граждан в сфере пенсий, социальных выплат, а также обязанности государства в сфере поддержки семьи, детства, истории, культуры.  Особое внимание уделено ценностному пониманию семьи, исторической роли русского народа и многонациональному характеру государства. Ценностный фактор сегодня является не менее важным, чем социально-экономический.

Конституция страны стала системообразующим правовым элементом общероссийской идентичности. Это объясняется консолидацией нашего общества и правовой природой основного закона.

— Сегодня читают Конституцию не только люди с юридическим образованием, но и те, кто хочет знать больше о своих правах, возможностях и гарантиях. Да и век информационной глобализации создает все необходимые для этого условия. Знать Конституцию — значит понимать изменения в России и мире в целом.  Сами же поправки служат отражением последовательного и поступательного развития нашей страны.  Они принимаются по мере необходимости, когда требуется донастройка системы, — считает эксперт. 

Интересные факты о Конституции РФ

  • Оригинал Конституции хранится в библиотеке администрации президента в Кремле и используется исключительно во время церемонии вступления в должность главы государства.
  • С 1994 по 2005 годы День Конституции был государственным праздником и официальным выходным. Позже он был исключен из списка праздничных нерабочих дней и стал памятной датой.
  • У Конституции РФ нет конкретного автора, поскольку над ней работали более тысячи человек.
  • Предыдущие конституции страны были приняты в 1918, 1924, 1936, 1977 и 1978 годах.
  • Два экземпляра Конституции побывали в космосе: на орбитальной станции «Мир» в 1999 году и на Международной космической станции в 2005 году.

Фото: Коллаж Дмитрия Файзуллина

Автор: Жанна МИРОНОВА
