Фундамент стабильности

— Конституция Российской Федерации принималась в непростое для нашего государства время. Но именно она стала фундаментом новой политической и правовой системы, фактором, стабилизирующим ситуацию, — напомнил эксперт. — А с 2000 года, когда президентом стал Владимир Путин, в России шаг за шагом укрепляется военно-политический, экономический, технологический и общественный суверенитет.
Поправки в Конституцию 2008 года позволили обеспечить эффективность государственного управления на федеральном и региональном уровнях. В первую очередь удалось сформировать устойчивую политическую систему, укрепить основы государственного строя и предотвратить дезинтеграционные процессы. А изменения в Конституцию 2020 года были связаны с преодолением внешних вызовов, обеспечением суверенитета, защитой прав и свобод граждан, а также повышением качества жизни людей, отметил Артур Сулейманов. Основной закон закрепил новые гарантии для граждан в сфере пенсий, социальных выплат, а также обязанности государства в сфере поддержки семьи, детства, истории, культуры. Особое внимание уделено ценностному пониманию семьи, исторической роли русского народа и многонациональному характеру государства. Ценностный фактор сегодня является не менее важным, чем социально-экономический.
Конституция страны стала системообразующим правовым элементом общероссийской идентичности. Это объясняется консолидацией нашего общества и правовой природой основного закона.
— Сегодня читают Конституцию не только люди с юридическим образованием, но и те, кто хочет знать больше о своих правах, возможностях и гарантиях. Да и век информационной глобализации создает все необходимые для этого условия. Знать Конституцию — значит понимать изменения в России и мире в целом. Сами же поправки служат отражением последовательного и поступательного развития нашей страны. Они принимаются по мере необходимости, когда требуется донастройка системы, — считает эксперт.
Интересные факты о Конституции РФ
Фото: Коллаж Дмитрия Файзуллина