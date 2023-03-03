На земле стоим крепко

За последние пару лет Шаранский район показывает впечатляющие результаты: в 2021 году он занял первое место в республиканском рейтинге инвестиционной активности муниципалитетов, а по итогам 9 месяцев 2022-го (более свежих данных пока нет) вновь сделал рывок, нарастив объем привлеченных инвестиций более чем в два раза. Рост зарплаты на 14 процентов, вдвое увеличившееся число самозанятых и первое место в регионе по объему услуг, предоставляемых в электронном виде, — это тоже успехи муниципалитета за минувший год.

Об этом и не только мы беседуем с главой района Фиданом ИШЕМГУЛОВЫМ, который руководит им с октября 2020 года.

Да будет связь

— Фидан Альфирович, вы родились и выросли в Октябрьском, работали в Уфе и Агидели. После утверждения на новую должность не появлялась мысль: «Куда я попал и зачем мне это нужно?»

— Действительно, прежде в Шаранском районе я бывал только в детстве. А мое детальное знакомство с ним началось осенью 2020 года, когда был объявлен конкурс на замещение должности главы района. Конечно, определенные опасения были. Но я знал, на что шел. К тому же в своей работе всегда стараюсь придерживаться принципа «Если взялся за дело, то доведи его до конца, работай на совесть». Вникаю во все проблемы района, совместно с командой ищем пути их решения.

Первое, на что обратил внимание, — неважные дороги, отсутствие сотовой связи и проблемы с уличным освещением. Учитывая, что чуть ли не шесть месяцев в году дети и взрослые затемно отправляются на работу и в школу и в темноте возвращаются обратно, решил начать с этой проблемы. Через три месяца, как только начался новый бюджетный период, мы перераспределили финансовые потоки и полностью сделали освещение на одной из улиц Шарана. Затем начали эту работу в других деревнях и селах района. Охватили 45 деревень, заменили и установили около двух тысяч новых ламп. В недавнем Послании главы республики прозвучало, что на эти цели из регионального бюджета выделят дополнительные средства. Так что надеемся, в этом году удастся отладить освещение еще на нескольких центральных улицах райцентра, ну и, конечно, в деревнях.

Также уделяем особое внимание дорогам. В районе много дорог с щебеночным покрытием, которые нужно периодически грейдировать. Бывало, мне отчитывались, что работа выполнена, а по факту выяснялось, что ничего не сделано.

Приходилось решать вопрос в ручном режиме (улыбается).

И здесь приходилось смещать акценты. К примеру, направлять средства не на покупку новых дорожных знаков, а на отсыпку щебенкой дорог, которые проходят по заболоченной местности. А как иначе, если весной и осенью по ним затруднялся проехать школьный автобус?

Что касается некачественной сотовой связи… После долгих переговоров мы смогли найти общий язык с одним из операторов, который согласился подключиться к решению нашей проблемы. Сейчас в деревне Нуреево устанавливается вышка, которая охватит сигналом несколько деревень. Кроме того, мы сумели войти в федеральную программу «Устранение цифрового неравенства», по которой в небольшие населенные пункты придет мобильная связь и интернет 4G. Чтобы в нее попасть, жители должны зарегистрироваться на госуслугах и проголосовать за цифровизацию отдельно взятой деревни. Вот только голосование через этот портал обычно идет не очень активно. Поэтому вместе с главами сельских поселений активно работали с населением. И то, что из 130 деревень Башкирии, которые вошли в программу, девять — шаранские, считаю очень хорошим результатом. В нынешнем году к ним прибавятся еще восемь деревень района. Так что совсем скоро сотовая связь у нас улучшится в разы.

— Слышал, что по вашей инициативе ряд бонусов и преференций получили учителя, врачи, пенсионеры.

— Педагоги Башкирии, которые подготовили выпускников-стобалльников, не первый год получают премию главы региона. Но 80 и 90 баллов по каждому из предметов — тоже выдающийся результат, который позволяет ребятам поступить в ведущие вузы страны. Поэтому с недавних пор преподавателям, чьи ученики набрали 80 — 89 баллов, мы выплачиваем премию в размере оклада, 90 — 99 баллов — в размере месячной зарплаты.

Учредили подъемные для врачей, которые приезжают сюда на работу. К полутора миллионам, которые выделяются им из федерального бюджета в рамках программы «Земский доктор», добавляем 300 тысяч рублей, а в конце 2022 года внесли изменения в программу и добавили подъемные фельдшерам — 200 тысяч рублей. За последние два года штат нашей больницы пополнился 18 врачами.

Я поручил шаранскому МУП «Водоканал» взять на свой баланс бесхозные деревенские сети водоснабжения. Кто жил в деревне, где люди постоянно складываются на починку «ничейных» коммуникаций, поймет, что это такое.

Чтобы повысить качество жизни, не всегда требуются большие финансовые вливания. Недавно мы передали автобус нашей районной больнице — теперь он регулярно выезжает в отдаленные деревни района и доставляет их жителей в ЦРБ на диспансеризацию. В итоге число людей, которые проходят профилактический медосмотр, выросло в разы.

А еще в первые месяцы после переезда увидел, что по обочинам дорог часто ходят дети. Но ведь в темное время суток водители их практически не видят. Вместе с заместителями приобрели несколько сот метров светоотражающей ленты.

Раздали ее примерно шестистам детям из малообеспеченных и многодетных семей. Теперь даже по ночам в свете фар их видно за сотни метров. Увидев это, закупать такие ленты начали и другие родители. И здесь речь идет уже не о бонусах, а о более важных вещах — сохранении здоровья и жизней маленьких шаранцев.

Растёт ель — растёт район

— Вы трудились в министерстве внешнеэкономических связей и торговли, в аппарате правительства и в администрации главы РБ. Этот опыт помогает в сегодняшней деятельности?

— Если в министерстве, правительстве и администрации главы РБ я получал готовую информацию с мест, то сейчас сам работаю «на земле», собирая и отправляя эту информацию в Уфу. Поэтому многому пришлось учиться с нуля. С другой стороны, за годы прежней работы у меня налажены многочисленные деловые связи, которые, безусловно, помогают в работе.

— Вы не раз подчеркнули, что все происходящее на шаранской земле стараетесь контролировать лично. Не доверяете своей команде?

— Имелось в виду, что я лично вникаю во все вопросы и контролирую выполнение поставленных перед администрацией задач.

Насчет команды — основной костяк сформирован, но есть вакансии, которые необходимо заполнить. И этот процесс идет не так быстро, как мне бы хотелось. Рядом с нами находятся Туймазы, Октябрьский, которые отвлекают наш трудовой ресурс, и возникает кадровый голод. Наработав определенный профессиональный уровень, многие, в том числе чиновники, стремятся туда, где выше статус и доходы.

Я не могу повысить заработную плату, чтобы удержать подчиненных. Но могу сделать более привлекательными условия жизни всех шаранцев. В 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» мы проложили в райцентре более трех километров тротуаров, тем самым значительно увеличив их количество. В 2022 году на улице Школьной, на которой расположено много социальных учреждений, построили еще один километр тротуаров, установили малые архитектурные формы, полностью поменяли освещение и расширили парковки. А в нынешнем году по этой программе начнем обустраивать парк возле второй школы. Пока что там только деревья. А будут дорожки, освещение, игровые и спортивные площадки.

— Необходимость этой работы очевидна: двадцать лет назад в районе проживали 24,5 тысячи человек, в прошлом году — менее 19 тысяч. И уезжают отсюда не только чиновники. Что еще делается, чтобы район стал более привлекательным для работы и жизни?

— Понятно, что в первую очередь уезжает молодежь. Чем занять ее досуг — та еще задача. У нас есть большое просторное здание молодежного центра, которое давно требует капитального ремонта. Найдены внебюджетные источники финансирования. Весной текущего года планируется начать ремонт. Но наша конечная цель — не просто придать зданию эффектный облик. Нужно оснастить его так, чтобы молодым шаранцам было чем здесь заняться.

В январе наконец-то завершилось строительство ФОКа, которое началось в 2018 году. В числе прочего в комплексе имеются большой спортзал и 25-метровый бассейн на четыре дорожки.

В районе много лет действует Детская школа искусств. Ее педагоги готовы развивать новые направления деятельности, однако школа располагается в небольшом здании, где всем желающим не хватает места. Поэтому сейчас начинаем готовить проектно-сметную документацию по реконструкции здания, чтобы увеличить площади и создать более комфортные условия для наших детей, открыть новые отделения.

Если день ребенка насыщен до предела, то и его родители меньше задумываются о переезде в другие города и районы. Вместе с тем здесь есть еще один важный нюанс. Я много лет жил в Уфе и по себе знаю, что не все папы и мамы могут несколько раз в день возить детей по кружкам, секциям и забирать их обратно. А здесь даже совсем юные шаранцы добираются до них самостоятельно. Потому что учебные и досуговые учреждения расположены в шаговой доступности: условно говоря, до школы всего 100 метров, до ФОКа и школы искусств — 200 метров, до библиотеки, кинотеатра и Дома культуры — 500.

А еще второй год подряд мы строим замечательный новогодний городок в центре Шарана. Вот и сейчас перед зданием администрации можно видеть каток с прекрасной иллюминацией, световой фонтан, живую ель. Да, мы решили отказаться от искусственной и высадили здесь крупномер десятиметровой высоты. Поначалу некоторые сельчане критиковали эту задумку: елка маленькая, не приживется… А сейчас люди видят в этом что-то символичное: растет ель — будет расти и район.

Клубничный край

— Как и большинство небольших районов Башкирии, Шаранский район относится к числу дотационных. Есть рецепт, как сделать бюджет профицитным и самостоятельно зарабатывать на потребности муниципалитета?

— Решением этой задачи занимаемся чуть ли не ежедневно. Огромный неиспользованный потенциал — наши свободные земли. В частности, здесь можно построить крупную молочно-товарную ферму на одну-две тысячи голов, выращивать кормовые культуры. Сейчас занимаемся поисками инвестора, готового вложиться в ее строительство.

Мы постоянно пытаемся нащупать новые ниши. Например, недавно в райцентре открылся магазин «Продукты Шарана», в котором можно приобрести местную продукцию: картофель, молоко, мед, борщевой набор, рыбу, мясо и мясные полуфабрикаты… На днях фермер из деревни Рождественка завез сюда свои яблоки — их раскупили за 10 минут. Теперь он собирается расширить свой яблоневый сад. После открытия магазина мне поступали обращения от шаранцев, которые сегодня живут в Уфе: такой магазин нам тоже нужен!

Брендом нашего района стала клубника, которую выращивают полтора десятка крестьянско-фермерских хозяйств. Ежегодно с 230 гектаров они собирают около тысячи тонн ароматной ягоды. В прошлом году мы даже провели гастрономический фестиваль «Клубничный край». Его гости могли попробовать и приобрести не только клубнику, но и другие дары шаранской земли: ягоды, овощи, целебные травы, мед, пастилу… Гвоздем праздника стал двухметровый клубничный пирог, который приготовили специально к фестивалю. Им бесплатно угощали всех желающих.

Перспективным кажется развитие туристического направления. У нас есть несколько объектов, которые включены в реестр культурного наследия страны, имеются памятники природы. Есть даже археологический памятник — стоянка людей медного века. Но там нужно поработать археологам, чтобы было что показать туристам.

Что касается дня сегодняшнего — в районе есть прекрасное водохранилище, куда охотно едут и отдыхающие, и рыбаки. Местные предприниматели уже начали ставить на его берегу домики для желающих порыбачить и отдохнуть.

Как я уже говорил, одна из задач исполнительной власти на местах — развивать экономику муниципалитета. Для этого работаем с людьми, мотивируем их к открытию нового и развитию существующего бизнеса. Информируем о мерах государственной поддержки и оказываем помощь в оформлении необходимых документов. Когда мы видим, что кто-то из наших фермеров имеет все шансы получить государственный грант, то сами предлагаем ему побороться за него, оказываем при этом посильную помощь и содействие. К примеру, в прошлом году три шаранских КФХ получили гранты на общую сумму 47 миллионов рублей. Как результат, они закупили новые технику и оборудование, расширили штат.

Вместе с тем внимательно слежу, чтобы госзакупки были более конкурентными. Как известно, договоры можно заключать напрямую, если сумма сделки не превышает 600 тысяч рублей. Но, на мой взгляд, и при сравнительно небольшой сумме часто оказывается более выгодным закупать необходимое через аукцион. Это подтвердилось на практике: таким образом в прошлом году на «малых» закупках нам удалось сэкономить более 3 миллионов рублей. А с учетом всех конкурентных процедур общая экономия бюджетных средств составила около 10 миллионов рублей. Эти средства мы направили на решение других насущных вопросов.

Банальная истина, но… чтобы район процветал и доходов хватало на решение всех насущных вопросов местного значения, нужны усилия всех его жителей. Во время «предпринимательских часов», сходов, приемов граждан стараюсь донести до людей мысль: ведите бизнес в открытую, добивайтесь получения «белой» зарплаты либо информируйте о нарушениях соответствующие органы. Только в этом случае у муниципалитета появятся деньги в необходимом количестве, чтобы прокладывать тротуары, ставить уличные фонари, строить спортивные и детские площадки, расчищать дороги от снега…

— И это дает эффект?

— Дает. В 2022 году мы собрали на шесть процентов больше налогов, чем в 2021-м. А доходы от аренды земли и вовсе увеличились на 15 процентов.

Истина посередине

— Как семья восприняла переезд в сравнительно небольшой район?

— У меня двое детей: сын учится в девятом классе, дочка в четвертом. Переезд они восприняли спокойно. Как я уже говорил, здесь у них есть все условия для учебы и саморазвития. Дочь занята не меньше меня — после школы она ходит на танцы, уроки рисования и вокала. Сын начал активно заниматься спортом. В частности, увлекся борьбой кореш. Ну а супруга назвала переезд возможностью получить новые жизненные навыки.

— В ходе разговора все пытаюсь понять — вы авторитарный руководитель или предпочитаете принимать решения коллегиально?

— Истина где-то посередине (улыбается). Я выслушиваю предложения, опираюсь на мнение подчиненных, но окончательное решение чаще все-таки за мной.

— Что изменилось в работе шаранской администрации после вашего назначения?

— Очень не люблю что-то повторять по несколько раз. Поэтому у нас есть таблица, в которой фиксируются все мои поручения и осуществляется контроль за их исполнением.

Начал развивать здесь электронный документооборот. То есть прямо с экрана компьютера читаю поступившие распоряжения, письма и направляю их исполнителям. Благодаря этому повысилась оперативность в работе, а у канцелярии стало меньше бумаг.

— А отдых предпочитаете…

— Активный. С нетерпением ждем открытия бассейна в новом ФОКе. Планируем ходить туда всей семьей, как это было в Уфе и Агидели. Кроме того, у нас в администрации сформировалась волейбольная команда. Два раза в неделю тренируемся под руководством опытного тренера. Еще играю в настольный теннис.

— Каким видите будущее района?

— Моя программа-минимум — чтобы здесь не осталось ни одного свободного клочка необрабатываемой земли и каждый квадратный метр приносил доход как в бюджет района, так и местным предпринимателям. Потенциал у района огромный, и на земле можно очень хорошо зарабатывать. Это нужно прежде всего для увеличения уровня доходов населения и создания комфортных условий жизни. Ну а программа-максимум — остановить отток населения.

Шаранский район.