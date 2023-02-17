Совершенствуя власть

Передача дополнительных полномочий регионам сначала в рамках борьбы с пандемией, потом в связи с проведением спецоперации, усилила роль региональной власти и потребовала повышения качества политической, экономической и социологической экспертизы на местном уровне.

Именно эксперты способны формировать политическую повестку на местах, определять актуальные проблемы, анализировать существующие тенденции развития, предлагать прорывные решения.

Привлечение экспертов (ученых, политологов, юристов и экономистов) на региональном уровне безусловно разумное и правильное решение. «Пророки» есть и в отечестве своем, а не только на федеральных телеканалах, – уверен Евгений Булычёв, правовед, доцент БАГСУ, арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей, член ученого совета и руководитель отдела исследований проблем административного права Евразийского научно-исследовательского института проблем права, лектор РОЗ.

– Экспертные комментарии событий, происходящих в политической, экономической и социальной сферах как на федеральном, так и на региональном уровне, будут полезны как обществу, чтобы помочь разобраться в непростых ситуациях, так и самой власти, поскольку эксперт, с учетом своего опыта, смотря на проблему не замыленным и независимым взглядом, высвечивает различные недочеты в работе органов публичной власти или же перегибы в их деятельности, – говорит Булычёв. – Задача эксперта показать не только плюсы исследуемой им социальной или правовой проблемы, но и недостатки, и даже определенные вредные последствия. Власть же не должна бояться конструктивной критики; наоборот, она должна учитывать ее и самосовершенствоваться.

Фото: Раиф БАДЫКОВ