Искренность — ключ ко всему

Самый северный район республики — Янаульский — уникален во многих отношениях. Прежде всего, это северные ворота региона: отсюда рукой подать до Ижевска и всего 16 часов на поезде до Москвы. Железная дорога тут не Куйбышевская, а Горьковская, при этом Янаул — единственная станция в республике на Транссибирской магистрали. Сам город поражает современными общественными пространствами, созданными в последние годы, и объемами реконструкции. Здесь в массовом порядке избавляются от аварийного жилья и строят новые дома, открывают новые производства.

Понятно, что все это требует грамотной координации, умения принять верное решение, максимально использовать все возможности. Чтобы воочию увидеть, как поставлена работа, корреспонденты «РБ» провели целый день с главой администрации Янаульского района Ильшатом Вазигатовым.

Управленческая команда

Рабочий день главы района начинается в 6.00, когда на электронку приходит информация о функционировании систем жизнеобеспечения за сутки. Это выход тепла с котельных, объем перекачанной воды, ДТП, обращения в службу 112 и прочее. Если в сводке есть что-то серьезное, реагируют на это незамедлительно.

Администрация открывает свои двери в 7.00, а в 8.00 в кабинете у главы начинается оперативка. Его заместители, глава городского поселения и управделами докладывают по своим направлениям, после чего сообща подводятся итоги и начинается работа.

Хоть мы и выехали из Уфы в пять утра, но на оперативку опоздали. И потому для нас она началась со школьных перевозок.

— В рамках пилотного проекта мы перешли на обслуживание школьных автобусов в «Башавтотрансе». Надежность повысилась, но и стоимость работ тоже. Закладывать все расходы в районный бюджет мы не можем, и сейчас решается вопрос о субсидировании республикой затрат на школьные перевозки, — сообщил первый заместитель главы Салават Гильмиев.

Следом обсуждались будущее единой дежурно-диспетчерской службы, вопросы о новых пляжах, закупке сельхозтехники и множество других.

— Некоторые считают оперативки старым методом и не проводят их. Мое мнение — надо собираться каждое утро. Это позволяет поддерживать порядок, не дает расхолаживаться. Ведь очень важно, чтобы вся команда работала правильно, — поясняет глава по окончании «разбора полетов».

Помочь предпринимателю

После небольшого перерыва начинается «предпринимательский час». Сегодня на него пришел Андрей Саметдинов, который намерен установить киоск по ремонту обуви на улице Победы.

Обсуждение выливается в мозговой штурм. Бизнес-шериф Файруза Ганиева и другие участники совещания выясняют все детали: почему Андрей хочет уйти с прежнего места, сколько человек в городе занимаются ремонтом обуви, подходит ли для установки киоска названная площадка и какие варианты есть еще, потянет ли предприниматель сооружение павильона, или лучше взять в аренду готовый, соответствующий дизайн-коду.

— Берем две недели на то, чтобы подобрать оптимальные варианты для размещения киоска. Потом вместе с предпринимателем выезжайте на место и определите подходящий. Тогда и примем решение, — подытоживает глава.

Реконструкция в «Дельфине»

На улице наконец рассвело, и мы выходим из здания. Отпустив водителя, Ильшат Вазигатов садится за руль служебного авто, и мы едем в детский сад № 15 под названием «Дельфин».

Выглядит детсад очень красиво: в ходе реконструкции фасад оформили в стиле морской волны. Сразу бросаются в глаза и новенькие навесы на игровых площадках.

— Наш детский сад работает с 1994 года. Посещают его 312 детей, это двенадцать групп, в том числе две ясельные. Есть свой бассейн. С детьми занимаются психолог, инструктор по физкультуре, тренер по плаванию, — отмечает заведующая Ризида Темиргалина.

— В 2020 году по нашей просьбе глава республики Радий Хабиров поручил выделить 20 млн рублей на реконструкцию садика. Еще 1 млн рублей добавили из районного бюджета. На эти средства утеплили и обшили фасад, заасфальтировали дорожки, установили бордюры, сделали новые навесы, — поясняет глава района.

Денег также хватило на безо-пасное покрытие на спортивном участке. А еще детсад выиграл президентский грант в 500 тысяч рублей на тренажеры.

Малыши на прогулке устраивают эстафету, а Ильшат Вазигатов делится планами на будущее.

— Нужно отремонтировать этот садик внутри, заменить коммуникации. Всего в городе восемь детсадов: два построены недавно, а вот остальные требуют ремонта, — отмечает глава района. — Еще я неоднократно поднимал такой вопрос: есть программа ремонта подъездов, «Башкирские дворики», а программы благоустройства территорий детсадов и школ нет.

Школьные стены

Отправляемся в школу № 4, где идет масштабная реконструкция.

— Школа построена в 1993 году. Она из силикатного кирпича, были проблемы с крышей. Капремонт проходит по федеральной программе. Уже утеплен и обшит фасад, кровля заменена на плоскую, — поясняет Ильшат Вазигатов.

Заходим в здание и с ходу оцениваем размах работ.

— От старого здания остались только стены. В школе заменят практически все, включая коммуникации, — отмечает начальник управления образования Эльвира Шаихова.

На первых двух этажах кипит работа, а вот на третьем есть почти готовые классы. Выровнены стены под покраску, сделан подвесной потолок, хотя с него еще свисают кабели.

Что касается замены мебели, то часть парт в начальных классах новые, будут заказаны еще триста. Но этого не хватит.

— Ставить старые парты в обновленную школу некрасиво. Есть такая идея: оставить от них железный каркас, почистить и покрасить, а заказать только столешницы.

Получится менее затратно, — предлагает Ильшат Вазигатов.

До этого четыре школы в городе отремонтировали своими силами. По завершении работ все пять школ будут на высоком уровне, отмечает глава района.

Пешеходная зона

Пора возвращаться в администрацию: на 11.30 назначен прием граждан. По дороге глава района проводит мини-экскурсию.

— Напротив школы № 4 мы благоустроили парк. Теперь хотим соединить его с музеем, сделав улицу Октябрьскую пешеходной. Вот здесь установлен старый трактор — первый прибывший в район, чуть дальше — танк. Но все это пока вразброс и не очень логично, — поясняет он. — Мы хотим назвать одну из улиц именем Героя России танкиста Игоря Насибуллина и на ней установить танк.

В 2022 году Янаул уже во второй раз стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

85 млн рублей из федерального бюджета планируется направить на дальнейшее преобразование центра города, но сначала надо заменить теплотрассу, водопровод и канализацию.

За победу в том же конкурсе в 2019 году Янаул получил 70 млн рублей. Если сюда прибавить вклад республики, железной дороги и предпринимателей, получится 500 млн рублей. На эти средства создано общественное пространство «Северные ворота» — красивая площадь и пешеходная зона, протянувшаяся до железной дороги. А еще у вокзала разбили сквер со стилизованными воротами в виде юрты.

Приём по личным вопросам

Первыми на прием заходят супруги, приехавшие из другого города. Спрашивают, можно ли сумму в шесть тысяч рублей, предназначенную на покупку дров для семей мобилизованных, пустить на оплату долга за электричество. Ильшат Вазигатов поясняет: так делать нельзя, но по поводу долга звонит в сельсовет. Там заверяют: никто не собирается отключать от ресурса дом, где живет мобилизованный парень. А долг погасить помогут.

Зашедшую следом гражданку беспокоит движение большегрузов по улице Якутова. Щебень начали возить на строительство трассы М-12, и это создает неудобства жителям.

— Пусть ездят по Кирзаводской, а то ходить невозможно, приходится в сугроб отступать, — жалуется жительница.

— Мы рассматривали такой вариант. Но на повороте с Кирзаводской на Социалистическую слишком узко, а машины большие, — отвечает Ильшат Вазигатов. — Маршрут по улице Якутова согласован с комиссией по безопасности дорожного движения, но можно, конечно, попробовать ездить по другому. Хотя бы утром и вечером, когда идет много людей.

Автоматическая котельная

После обеда едем в северную часть Янаула. По дороге заезжаем в местный филиал «Башкоммунэнерго», который обеспечивает теплом почти 40 процентов города.

На территории предприятия две котельные. Одна, паровая, досталась в наследство от нефтяников. Сейчас потребности в паре нет, с его помощью греют воду, но это невыгодно. Поэтому рядом на средства инвестора — компании «Ростелеком» — построили новую блочную котельную.

— Модульная котельная мощностью 25,8 Гкал в час запущена в 2021 году. Она автоматическая, работает без персонала. Котлы на заданном режиме сами регулируют температуру в зависимости от температуры наружного воздуха, — поясняет главный инженер предприятия Ильгиз Нигаматьянов.

Заходим внутрь: вроде бы котельная, а здесь чисто и красиво.

— Все параметры работы котлов выведены на компьютер в центре управления. Мы можем следить за процессом в мобильном приложении. Если зафиксировано отклонение, на место сразу выезжает дежурный киповец. Изменить параметры котла тоже можно на экране, — отмечает Ильгиз Нигаматьянов.

Основной вид топлива на новой котельной — газ.

— Дизтопливо обходится раз в пять дороже. Если зиму на солярке проработать, вылетишь в трубу, — поясняет глава района.

Вода на концессии

Следующую остановку делаем в «Янаулводоканале». Все объекты водоснабжения в городе, кроме конторы и базы, находятся в собственности муниципалитета. Раньше предприятие их арендовало, сейчас оформляется концессионное соглашение.

— Мы занимаемся обслуживанием водопроводного и канализационного хозяйства. Это два водозабора с 20 артезианскими скважинами и насосные станции с резервуарами чистой воды емкостью 4800 кубометров. Протяженность сетей водоснабжения 210 километров, водоотведения — 65, — сообщает директор предприятия Ильдар Хафизов.

Пока в других городах жалуются на износ сетей и нехватку средств на ремонт, в Янауле пошли другим путем.

— Мы подали заявку в Фонд национального благосостояния РФ на получение займа на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения под 3 процента годовых.

Стоимость проекта — 240 млн рублей, из них 192 млн — средства займа, 48 млн — республики, — поясняет Ильдар Хафизов. — Планируется построить 25,2 километра водопроводов и резервуары чистой воды на 5228 кубометров.

Дома для переселенцев

Едем на улицу Кирзаводскую, где в декабре сдали два трехэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья.

— Здесь были бараки бывшего кирпичного завода с удобствами во дворе. По программе расселения их снесли и построили новые дома, — отмечает глава района.

Директор управления благоустройства города Феликс Ахметшин открывает одну из квартир. Красивые обои, застекленный балкон с полом из керамогранита, на кухне раковина, электроплита и водонагреватель, в санузле — ванна и унитаз.

— Люди въедут в такие дома из бараков. Кроме того, четыре квартиры в этом доме и четыре в соседнем приобретены для детей-сирот. Все они с чистовой отделкой, — подчеркивает Ильшат Вазигатов.

Переселенцы получат ключи уже в феврале.

Всего с 2010 по 2018 год в городе снесли 23,1 тыс. квадратных метров аварийного жилья, это 102 дома на 627 квартир. Взамен переселенцам предоставили 25,2 тыс. «квадратов». На это было израсходовано 727 млн рублей. На нынешнем этапе в районе расселят 25 домов, на это направят 404 млн рублей.

Школьникам — самое полезное

В завершение дня заезжаем на комбинат питания «Школьник» — на нем лежит организация питания в школах и детсадах.

— Продукты у нас местные. Здесь девочки моют и чистят овощи, затем их сушат и вакуумируют. Школьные столовые и детсады получают чистые продукты в нужном количестве, — поясняет директор комбината Ильфир Гараев.

Кроме того, в «Школьнике» делают выпечку — булочки с изюмом и сахаром. Есть идея открыть мясной цех и производить полуфабрикаты.

— В свое время была попытка перевести школьное питание на аутсорсинг. Но потом пришли к тому, что создали муниципальное автономное учреждение с правом зарабатывания дополнительных денег, — отмечает Ильшат Вазигатов. — Пока на эти средства приобретают оборудование, купили новый автомобиль-холодильник. Но какой-то процент надо пускать на зарплату, тогда людям будет интересно работать.

Расти и развиваться, спрашивать и не стесняться

Прощаясь, спрашиваем у главы района, как супруга относится к тому, что он на работе с раннего утра до позднего вечера. Тот улыбается:

— Сначала возражала. После вуза я начал работать в колхозе инженером-технологом, приступил в августе, во время уборки. Собираюсь в субботу на работу, а она говорит: «Ты куда, сегодня же выходной». Оно и понятно: она в городе росла. В воскресенье опять ухожу на работу, и она снова тот же вопрос задает. Ну тогда я уже не выдержал. «Понимаешь ты или нет — нет в колхозе выходных», — говорю. С тех пор она меня об этом не спрашивает.

Тем не менее у него всегда находится время на внуков. Их у Ильшата Вазигатова четверо, и все мальчики.

Коллеги Ильшата Вазигатова его основной чертой называют искренность. «Во все, что делает, он вкладывает душу и верит, что результат обязательно будет. Эта его уверенность передается окружающим», — отзываются о нем в райадминистрации.

Здесь отмечают: главе интересно все новое, он постоянно работает над собой, осваивает эффективные технологии управленческой деятельности. Район активно участвует во многих федеральных и республиканских конкурсах и программах, привлекает дополнительные средства, и в первую очередь это заслуга его руководителя.

«Ильшат Агзамович человек требовательный, прежде всего к самому себе, но и свою команду он постоянно тянет вверх. Например, регулярно собирает руководителей и специалистов разных служб на лекции преподавателей-филологов. Подчеркивает: «Вы всегда на виду, значит, обязаны говорить правильно и грамотно оформлять документацию. Муниципальный служащий должен быть безупречным во всем». Расти, развиваться, не стесняться спрашивать, если что-то непонятно, — к этому он призывает нас и сам действует так же», — говорят в муниципалитете.