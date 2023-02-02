В народной программе «ЕР» появился раздел для новых регионов

Предложения помогут быстрее внедрить в новых регионах российские стандарты в таких сферах, как образование, медицина, соцуслуги, а также при восстановлении разрушенной инфраструктуры.

К примеру, новая редакция документа предусматривает программы капремонта колледжей и техникумов, для чего партия с минпросвещения проведет в текущем году инвентаризацию учебных организаций и заложит в бюджет на 2024-2026 годы средства на эти цели.

Кроме того, уже в нынешнем году будут выделены средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры в новых регионах. Также планируется расширить меры господдержки социального предпринимательства и внедрить программу телемедицинских технологий для первичного звена здравоохранения.

Еще Андрей Турчак предложил добавить в народную программу пункт насчет модернизации лифтов в МКД, и позволить регионам за счет федеральных средств строить школьные стадионы и спортплощадки, благоустраивать пришкольные территории. При этом спикер отметил, что «ЕР» не собирается отказываться от предыдущих обязательств по народной программе, все они будут выполнены в полном объеме и в срок.

Функции координатора раздела «Развитие новых регионов» возложены на главу партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анну Кузнецову. По ее словам, новая редакция документа предусматривает около 30-ти инициатив.

«Во время командировок в новые регионы, мы видим, как они восстанавливаются. В народной программе необходимо фиксировать такие задачи, как восстановление жилищного фонда, социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, сохранение природных ресурсов, а также обеспечение льготных цен на энергоресурсы на период восстановления, поддержку предпринимательства и сельского хозяйства», – подчеркнула координатор.

В завершение заседания председатель партии «ЕР» Дмитрий Медведев поручил проводить ежеквартальный мониторинг исполнения программы с участием руководителей министерств и ведомств.

Напомним, что народная программа «Единой России» включает 294 положения. Их реализация рассчитана на период с 2021 по 2025 год. В ее формировании участвовали свыше 2,5 млн жителей регионов, которые подавали свои предложения в режиме онлайн.

В свою очередь о том, как программа реализуется в Башкирии, рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее», член Комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева.

По ее словам, в минувшем году в республике в рамках проекта «Реальные дела» было выполнено 611 наказов в 63 муниципальных районах и городских округах региона, что на 30 процентов больше, нежели за предыдущий период.

«Секретарь регионального отделения «ЕР», глава Башкирии Радий Хабиров и региональное правительство уделяют огромное внимание строительству объектов здравоохранения, культуры, образования, особенно в селах и районах.

Одним из ключевых пунктов народной программы «ЕР» является развитие социальной инфраструктуры. Мы с коллегами по депутатскому корпусу, профильными специалистами и представителями общественности проводили рейды в школах, поликлиниках, больницах, ФАПах и детсадах. За каждым из нас были закреплены определенные объекты. По итогам проверок все наши замечания принимались в работу и оперативно устранялись.

В целом я положительно оцениваю реализацию народной программы «Единой России», в том числе и в сфере развития социальной инфраструктуры», – отметила депутат.



Фото с сайта er.ru.