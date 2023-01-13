Прав без обязанностей быть не может

Заявления актера Артура Смольянинова возобновили дискуссию о мерах, которые необходимо применить к уехавшим из страны после начала спецоперации и развернувшим на Западе активную антироссийскую деятельность.

Первый заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что принимать меры к ним следует по закону. «Но если закон не работает или не достигает цели, то – по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», – написал он.

Депутат Госдумы Олег Морозов предложил ввести процедуру временного запрета на въезд в страну по решению суда. «Речь идет о гражданах России , которые открыто работают на врага, подрывают конституционный строй нашего государства», – пояснил он.

Член Совета Федерации Андрей Клишас же считает, что гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. «Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», – заявил он.

Олег Морозов впоследствии уточнил свою позицию, отметив, что это «крайние меры, которые не должны распространяться на подавляющее большинство наших сограждан».

Так какие меры следует предпринять, чтобы не допустить разрушительного влияния этих деятелей на общество? Нужно ли в таких случаях действовать по закону или достаточно чувства справедливости? Вот что сказал по этому поводу наш эксперт, политолог, ведущий специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН, кандидат философских наук Сергей Семёнов:

– Покидать свою родную страну, когда ей трудно, в поисках лучшей жизни (а возможность ее искать дала тебе именно эта страна!) – морально недостойно, как ни рассуждай о правах и свободах вообще. Но если это не противоречит действующим законам – никаких правовых последствий это не влечет. А вот уехать из родной страны, ведущей военные действия, во враждебные ей страны, и при поддержке ее врагов стать участником идеологической войны против нее – это предательство, а не политическое несогласие. И здесь первой реакцией должно быть лишение гражданства России. Гражданство – не естественное состояние от рождения, а наличие определенных прав и обязанностей в определенном сообществе, - отметил спикер.

– Хочется напомнить, что вопреки некоторым распространившимся измышлениям, прав без обязанностей быть не может! – подчеркнул также Сергей Семёнов. – И если ты занимаешь не конструктивно-критическую, а просто враждебную позицию к своим согражданам, ты должен перестать быть в этом сообществе. Полагаю, что в условиях военной операции и глобального конфликта должен быть принят пакет правовых норм для подобной ситуации. И первым здесь должен стать закон о лишении гражданства тех, кто ведет враждебную деятельность против России, – уверен политолог.

Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova