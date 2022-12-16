Завтра начинается сегодня

По форме ежегодное Послание главы Башкирии обращено к Государственному Собранию — Курултаю республики. А по сути — имеет значение для каждого жителя региона. Чтобы лучше понять год минувший, а главное — заглянуть в день завтрашний. На какие же вопросы простых людей ответил в своем обращении Радий Хабиров?

Что происходит в мире?

— Мы живем в переломные годы, время изменения глобального мирового порядка, открытого противостояния с враждебным нам коллективным Западом, — дал оценку происходящему в мире глава региона Радий Хабиров. — Но этот удар можно выдержать, потому что правда — за нами.

Башкирия сегодня фронт и тыл этого противостояния одновременно. Фронт — потому, что уже отправились в район СВО два добровольческих батальона из республики, а на следующей неделе выдвинется в район боевых действий еще один, имени Салавата Юлаева. Пяти уроженцам Башкирии уже присвоено высокое звание Героя России. А тыл — здесь и экономика, и главное — социальная поддержка военнослужащих. Для которых в регионе, как отметил руководитель республики, уже принято более 30 различных мер поддержки, о каждой из них подробно рассказывалось и в нашем издании. До Нового года будут осуществлены единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей. Плюс к этому продолжают отправляться гуманитарные конвои, в Донбассе героически работают врачи, строители Башкирии восстанавливают инфраструктуру Красного Луча.

Где ключ к стабильности?

Ответ на этот вопрос прост — в эффективной работе промышленности, сельского хозяйства, всех секторов экономики республики. В промышленности из года в год идет рост. Особую благодарность Радий Хабиров выражает тем руководителям, которые продолжают развитие своих предприятий в условиях жесточайшего санкционного давления. Тем более если там решаются вопросы импортозамещения. В Послании прозвучали такие факты: 23 предприятия региона заместили импортных поставщиков для «Газпрома», уверенно продвигает свою продукцию для КамАЗа белебеевская «Автонормаль», для ВАЗа — Уральский пружинный завод, компании из структуры «Ростеха» подключились к выпуску комплектующих гражданских самолетов «Сухой Суперджет-100» и МС-21.

А еще ключ к стабильности, считает Радий Хабиров, — в новых экономических формах ко­операции. Здесь упор будет делаться на кластеры. Четыре уже созданы — мебельный, авиационный, промышленный и машиностроительный. Первые три из них уже включены в федеральный реестр и получат дополнительное финансирование. Должно появиться еще пять кластеров. И две новые программы поддержки: по производству технических средств реабилитации инвалидов и колодно-бортевому пчеловодству.

Что касается сельского хозяйства, то здесь аграрный год завершился рекордом — удалось собрать 5 млн тонн зерна, побив достижение 30-летней давности.

— Вообще, я считаю, что урожай в 4 млн тонн зерна должен для нас быть рядовым событием, а через несколько лет — и 5 млн тонн. И это не какие-то мечтания из кабинета, а наши продуманные планы и действия, которые опираются на глубокую техническую и технологическую модернизацию отрасли, — говорит руководитель республики.

Однако в аграрном секторе есть две проблемы, которые назвал Радий Хабиров. Одна из них — бесхозные земли, угодья, используемые не по назначению. Здесь придется всерьез поработать контролирующим органам. И вторая — недостаточно перерабатывающих мощностей, только пятое место в ПФО по этому показателю республику никак не красит.

Где жить и как проехать?

Вопросы жилья и дорожной доступности — вечные. Не были они обойдены вниманием и на этот раз. Что касается «квадратов» — то планка в 3 млн кв. метров должна стать для региона рядовым показателем, считает Радий Хабиров. Миллиарды рублей привлечены для строительства инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске.

— Правительству и администрациям городов поручаю организовать работу с застройщиками таким образом, чтобы они не ждали месяцами разрешения на строительство, — подчеркнул глава республики.

В следующем году будет наконец-то решена проблема обманутых дольщиков, которую глава региона назвал «кровоточащей раной нашей республики». А к 2030 году Башкирия должна выйти на целевой показатель и строить по 4 млн кв. метров жилья.

Что касается дорог, то их в современном понимании этого слова появилось немало. В два раза больше денег стало в дорожном фонде, во многом благодаря этому «взлетели» такие проекты, как «Восточный выезд», федеральная трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, Бирск — Тастуба — Сатка, «Южные ворота». Но, как признал Радий Хабиров, постоянно «фонят» муниципальные и региональные дороги. Для решения этой проблемы будет выделено дополнительно 4 млрд рублей, каждый муниципалитет получит по 10 млн рублей на отсыпку дорог. Оба решения, кстати, были встречены аплодисментами в зале. Из-за удаленности на местах не было слышно оваций, но наверняка не пройдет мимо жителей Зауралья и обещание главы региона в 2023 году начать ремонт дороги Сибай — Акьяр и завершить его годом позже.

Как сесть за парту?

Один из маркеров минувшего года в системе образования — огромное число школ, где удалось провести капитальный ремонт. Благодаря российской специальной программе объем получаемых на эти цели средств вырос на порядок, за два года планируется отремонтировать около 140 школ, прежде всего в сельской местности.

Будет где постигать и высшие знания. Глава региона особо остановился на перспективах Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, его Радий Хабиров назвал «локомотивом наших успехов». К 2030 году здесь будет обучаться более 50 тыс. студентов. И, как следствие, руководитель республики поручил администрации главы Башкирии во взаимодействии с участниками Евразийского НОЦ подготовить программу научно-технологического развития республики до 2030 года.

Бок о бок с НОЦ идет вопрос о строительстве межвузовского студенческого кампуса. О котором тоже рассказано уже немало. Радий Хабиров напомнил, что в проекте с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей половина — федеральные средства. Первый объект кампуса — здание IQ-парка — заработает уже через год. Завершение строительства кампуса запланировано на 2026 год.

Кто нас будет лечить?

Вспомнив о строительстве во время пандемии коронавируса четырех инфекционных центров, Радий Хабиров в Послании главное внимание все-таки уделил первичному звену медицины. Здесь много позитивных изменений: за последние три года установлено и построено 250 ФАПов, пять сельских врачебных амбулаторий. До конца года завершится строительство еще двух сельских амбулаторий — в Туймазинском и Илишевском районах.

И сразу возникает проблема — а кто будет работать в этих больницах? Радий Хабиров рассказал, что по инициативе президента страны Владимира Путина с 1 января следующего года врачи и медицинские работники первичного звена здравоохранения и «скорой помощи» получат значительные надбавки к зарплатам. И одновременно жестко заявил:

— Недопустимо, чтобы человек не мог дозвониться или записаться на прием к участковому врачу или узкому специалисту. После моих неоднократных замечаний в адрес министерства здравоохранения, конечно, меры были приняты. Но я прошу держать этот вопрос на постоянном контроле, независимо от вспышек сезонных заболеваний.

От многих болезней могут уберечь регулярные занятия физкультурой и спортом, туризм. Неслучайно после разговора о медицине глава региона напомнил именно об этих направлениях деятельности. Введены в строй или готовятся к вводу крупные спортивные объекты, как и уникальный музейный комплекс «Шульган-Таш». Начинает создаваться Центр кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Есть планы на перспективу.

— В этом году 10 тысяч пенсионеров получили заряд бодрости и яркие впечатления. Они заслужили, чтобы попутешествовать по нашей республике. Поручаю правительству увеличить финансирование этой программы и охватить ею в следующем году не менее 20 тысяч пенсионеров, — сориентировал чиновников глава республики.

За капремонт будем платить больше?

Резонансным получилось обсуждение в Госсобрании республики проблемы капремонта домов. Об этом в своем Послании вспомнил Радий Хабиров, здесь, наверное, просто стоит привести его слова:

— Есть один важный вопрос. Прошу коллег, занимающих государственные должности, быть очень аккуратными с непродуманными инициативами, не согласованными с главой республики. Я имею в виду обсуждение в том числе в Государственном Собрании — Курултае повышения размера платы за капитальный ремонт. Считаю это преждевременным. Конечно, денег не хватает. Но у нас есть возможности поддержать капремонт за счет бюджетного финансирования. Не надо в этом вопросе излишне мучить людей.

Кстати, к вопросу о деньгах в целом и о зарплате в частности. Руководитель региона не обошел и эту проблему:

— Когда мы называем уровень средней зарплаты по Башкортостану, а он сейчас приближается к 50 тысячам рублей, — кто-то недоумевает. Это средние цифры, которые дает Росстат. И при этом надо иметь в виду, что по уровню зарплаты мы не в первой десятке регионов. Более того, представленные мне данные позволяют сделать вывод о том, что на ряде наших предприятий мы имеем дело с «серыми» зарплатами. В результате люди лишаются пенсионных накоплений. Прошу правительство совместно с администрацией главы представить предложения по эффективной координации работы, направленной на пресечение нарушений трудовых прав граждан.

Чему посвятить следующий год?

Возвращение программы освещения улиц, увеличение финансирования на создание «Башкирских двориков», благоустройство территорий — из сотен таких вроде бы небольших дел складывается комфортная жизнь каждого жителя республики.

— Мы много думали, как нам назвать следующий год. И решили, что 2023 год станет Годом полезных дел для малой родины. Кратко поясню. У каждого из нас есть малая родина, где мы родились, сделали первые шаги, окончили школу. Я в своей деревне жил пять лет, кто-то десять, кто-то двадцать, кто-то всю жизнь. Кто-то родился в деревне, кто-то в городе. Но я точно знаю: у каждого человека есть связь со своими истоками, желание сделать для своей малой родины что-то хорошее. Кто-то больше, кто-то меньше, но представьте, если все мы сделаем для своей малой родины что-то полезное. Результат будет очень хороший. Мне кажется, что все жители республики высоко оценят его, — предложил Радий Хабиров.

Такое «точечное» усиление нужно, конечно, каждому российскому региону. А уж Башкирии с ее размахом, красивой природой и множеством городов и сел — тем более.