Башкирия вошла в топ-10 регионов России по качеству жизни

Регион продемонстрировал уверенный рост, поднявшись на одну строчку по сравнению с 2024 годом (10 место) и совершив впечатляющий рывок с 40-й позиции, которую он занимал в 2021 году.

Путь в первую десятку регионов-лидеров занял несколько лет и отражает последовательную работу региональных властей: в 2021 году РБ занимала 40 место, в 2023-м — 12, а в 2024-м — 10, впервые войдя в топ-10, в 2025 году — 9 место.

Национальный рейтинг — это не просто сухая статистика. Его результаты базируются на комплексном анализе 149 показателей по 12 ключевым направлениям, включая опросы жителей, официальные данные и геоаналитику. В общей сложности исследование, представленное в полном аналитическом докладе, учитывает 186 показателей, из которых 37 являются дополнительными — внерейтинговыми.

Одним из самых сильных результатов Башкортостана стало 5 место в России по направлению «Социальная защита». Жители республики высоко оценили работу в этой сфере. В докладе АСИ регион назван лидером по целому ряду критериев, таких, например, как удовлетворенность процедурой получения региональной социальной помощи; вежливость и дружелюбность персонала; эффективность полученной помощи и удовлетворенность социальными контрактами; оценка денежных выплат как вида социальной поддержки; инклюзия и культурный досуг и других.

Башкортостан также вошел в число лучших по показателям, отражающим качество жизни социально уязвимых групп и доступность культурной инфраструктуры. Аналитический доклад АСИ также фиксирует положительные изменения в таких сферах, как здравоохранение, образование, инфраструктура и городская среда.

— Попадание в первую десятку регионов по качеству жизни — это не просто цифра в рейтинге. Это прямое отражение того, что наши усилия по развитию социальной сферы, созданию доступной среды и поддержке людей дают реальный, ощутимый результат. Но главным критерием для нас остается мнение самих жителей, и мы продолжим работать над тем, чтобы жизнь в Башкортостане становилась ещё комфортнее, — отмечает, комментируя итоги рейтинга глава республики Радий Хабиров.

Анализируя аналитический доклад Агентства стратегических инициатив, политолог, преподаватель БАГСУ Игорь Зубайдуллин, подчеркивает, что продвижение республики отражает устойчивые изменения, которые замечают сами жители.

— Башкортостан уверенно движется вверх. Это серьезный сдвиг, который отражает устойчивую положительную динамику: еще в 2021 году республика находилась на 40-м месте. Важно, что рейтинг строится не только на официальной статистике, но и на оценках самих жителей — их мнения о доступности медицины, образования, соцуслуг, качестве городской среды, — цитирует эксперта агентство «Башинформ». —То есть это реальное восприятие людьми того, как меняется жизнь в регионе. Жители республики высоко оценили доступность помощи, эффективность оказания услуг. Попадание Башкортостана в первую десятку — это показатель того, что работа по повышению качества жизни дает системный результат. Главная задача — не останавливаться, а продолжать работу по повышению качества жизни людей».

Фото: Раиф БАДЫКОВ.