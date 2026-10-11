Годы позитивного строительства

Восемь лет назад — 11 октября 2018 года — к управлению республикой пришел Радий Хабиров. Чем отметились годы его правления? Какие наиболее важные вехи можно выделить на этом пути? «РБ» решила следовать совету Козьмы Пруткова: Нельзя объять необъятное, поэтому остановила свой выбор на конкретно строительной отрасли, ходе благоустройства окружающего пространства, составив свой рейтинг наиболее примечательных объектов.

Межвузовский студенческий кампус евразийского НОЦ

Программа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня стартовала по всей стране с 2021 года по поручению президента страны Владимира Путина. Уфимский проект стал одним из восьми победителей первого отбора. В декабре 2022 года подписано концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации объекта. Практически сразу же началось и возведение этого необычного для нашей местности архитектурного сооружения, хотя по стилистике оно и напоминает цветок курая.

Торжественное открытие первой очереди строительства Межвузовского кампуса — IQ-парка проведено 1 февраля 2024 года (площадь комплекса составила 37,5 тыс. кв. м.). В нем расположились лаборатории пяти опорных университетов Башкортостана: Уфимского университета науки и технологий, Башкирского государственного медицинского университета Минздрава России, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Башкирского государственного аграрного университета, Башкирского государственного педагогического университета имени Г. Акмуллы, а также офисы индустриальных партнёров и Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня.

В чем важность реализации данного проекта? Во-первых сам комплекс уже сейчас стал украшением центра столицы республики. Во-вторых, регион получает преимущества в привлечении в свою экономику одаренных специалистов, которые уже во время учебы могут апробировать в многочисленных лабораториях, расположенных в кампусе, собственных перспективных проектов, которые затем будут масштабированы на предприятиях. В-третьих, кампус станет точкой притяжения туристов. И этот список можно долго продолжать.

Дворец борьбы

Один из ключевых юбилейных объектов к 450-летию Уфы — Дворец борьбы. Его строительство началось в августе 2019 года. Тогда здесь был пустырь. Теперь же — масштабный спортивный комплекс, один из крупнейших заведений для борьбы не только России, но и мира.

Пятиэтажный дворец площадью 28 тысяч кв. метров может принять любые соревнования и культурно-массовые мероприятия. Онне похож на стадион или традиционный спортивный комплекс. Это именно дворец — с колоннами, архитектурными элементами, скульптурными композициями. При этом он оборудован и лицензирован международными федерациями, поэтому здесь можно будет проводить соревнования международного, федерального и регионального уровня по спортивной и вольной борьбе, самбо, дзюдо, национальной борьбе куреш, восточным единоборствам.

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сказал по поводу уфимского Дворца борьбы: «Я восхищен, очень красивый проект. Это объект мирового уровня. Он займет достойное место и в нашей стране, и в мире. Очень хорошая концепция, идеология и правильный подход. Особо меня радует, что он находится в жилом микрорайоне и станет центром притяжения на этой территории для развития спорта».

Центр образования № 164 в Уфе

Еще его называют самой большой школой в Приволжском федеральном округе. Учебное заведение открыли в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон в феврале текущего года, здание площадью более 31 тысячи кв. м имеет функциональное зонирование, что позволяет эффективно организовать учебный процесс.

В центре образования реализуют программу «Школа полного дня», а также проект «Школа возможностей» с профильными направлениями — естественно-научным, технологическим, социально-экономическим и гуманитарным. Для учащихся организовали широкий спектр внеурочных занятий, включая робототехнику, программирование, творческие студии и спортивные секции. Все учебные кабинеты оснащены интерактивным оборудованием, а лаборатории и мастерские — современной техникой.

Здесь есть столовая, рассчитанная на 700 посадочных мест, эко-кафе и учительское кафе. Для ребят действует вариативное меню, шведский стол. Родительское сообщество активно принимает участие в формировании плана питания для школьников.

— В таких условиях приятно учиться и работать. Дети с удовольствием ходят в школу, даже во время каникул занимаются в кружках. Это говорит о том, что в социальной сфере и образовании ведут серьёзную системную работу, вкладывают значительные средства. И это дает результат, — сказал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, посетивший учебное заведение в апреле текущего года.

Центр фехтования

«Центр фехтования в Уфе впечатлит не впечатлительного. Вряд ли такого масштаба залы есть в Москве и в других российских городах», написали федеральные журналисты, сопровождавшие президента страны Владимира Путина в его рабочей поездке в Уфу.

Действительно, несмотря на то, что Центр был возведен в короткие сроки, он выдержан по всем канонам — архитектурным, спортивным и всем другим.

— Все получилось. Когда мы проектировали его, собирали все самые лучшие идеи, — комментировал строительство Центра фехтования глава республики Радий Хабиров. — Это современный, технологически насыщенный объект. Мы создали в Центре фехтования доступную среду, чтобы здесь хорошо себя чувствовали и спортсмены-колясочники.

Центр действительно большой — здесь шесть тысяч квадратных метров. В нем находится 28 дорожек, одновременно могут выступать 56 спортсменов.

Комплекс гребного слалома в Инорсе

Комплекс гребного слалома в Уфе начали строить в феврале 2022 года в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». 18 октября 2024 года состоялось торжественное открытие первой очереди комплекса в рамках международного форума «Россия — спортивная держава».

Среди его особенностей: круглогодичность — канал не замерзает благодаря озеру Теплому, куда попадает вода с ТЭЦ; эффект бурлящей воды — с помощью гидротехнических сооружений создается такой эффект, что важно для тренировок и состязаний; соответствие мировым стандартам — объект подходит для проведения соревнований высокого уровня. В этом году здесь провели старты в рамках Спартакиады народов России

В состав комплексавходят подводящий канал, стартовый бассейн, русло с промежуточными бассейнами, финишный бассейн и сбросный канал.

Министр иностранных дел, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома России Сергей Лавров на презентации Республики Башкортостан, проводившемся в МИД страны заявил, что «великолепный современный мирового уровня Центр гребного слалома в Башкортостане создается благодаря решениям руководства республики».

Высоко оценивают сооружения и спортсмены. Победитель Спартакиады народов России в соревнованиях по триатлону Диана Исакова в беседе с «РБ» отмечала удобство и красоту спортивных сооружений. «Отличное место для соревнований», вынесла она резюме.

Музей Шульган-таш

Чисто строительным объектом это место назвать затруднительно, так как его история включает сотни тысяч лет. Но если раньше эта территория была скорее точкой притяжения «дикого туризма», что очень вредило уникальному объекту. То с 2022 года началось его цивилизованное освоение.

Приведем лишь текст, который размещен на сайте Российского географического общества:

«Историко-культурный музей-заповедник «Шульган-Таш» — единственный в России музей палеолитической наскальной живописи, открытый в 2022 году для продвижения одноименной пещеры в список ЮНЕСКО (успешно включен в 2025 году). Это живой музей-лаборатория в горнолесной глуши Башкортостана, где экспонаты можно трогать: рисовать охрой, мерить силу с неандертальцем, говорить с хомо-эректусом по телефону и изучать точные французские копии древних рисунков. Центральные блоки посвящены археологии (кости бизонов и мамонтов), естественным наукам (пещера как живой организм) и эпосу «Урал батыр», чья черно-белая архитектура музея символизирует борьбу добра со злом.



Музейный комплекс решает глобальные задачи — от мониторинга микроклимата пещеры до создания виртуальной копии, а на его базе планируют открыть Всероссийский центр изучения наскального искусства. Сегодня это научно-просветительский хаб мирового уровня, где палеолит встречается с цифровыми технологиями, а легенды о крылатом коне Акбузате оживают прямо на берегу голубого озера!».

Советская площадь в Уфе

По большому счету, Советская площадь, на которой еще в советское время проводились демонстрации трудящихся, с течением времени превратилась в огромную автостоянку. Положение изменилось с приходом Радия Хабирова. Именно по его инициативе здесь начались изменения, которым предшествовали споры. Хотели даже построить на этом месте поземный паркинг и торговый центр над ним.

Однако глава республики взял решение вопроса в свои руки. В 2020 году на площади началась реконструкция. В итоге на площади обустроили плоскостной фонтан, сделали много зеленых зон, а также установили монумент Минигали Шаймуратову — командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Символично, что работы на Советской площади завершили 11 октября, в День республики, 2022 года. Теперь это место можно назвать сакральным — именно здесь проводятся самые важные торжественные мероприятия, среди которых награждение воинов, вручение аттестатов и многое другое.

Восточный выезд из Уфы

«Восточный выезд»— современная платная автодорога, соединяющая проспект Салавата Юлаева с федеральной трассой М-5 «Урал». Ее ввод в строй можно назвать «историей с бородой»: планы по строительству появились еще в начале 1990-х годов. В 1992 году Совет министров Башкирии принял постановление о создании автотранспортного тоннеля через реку Уфу в створе улицы Округ Галле. Основные работы стартовали в 1999 году, но из-за отсутствия финансирования стройка была заморожена в 2007 году.

Возобновление строительства шло трудно, после заключения концессионного соглашения с «Башкирской концессионной компанией» (входит в «ВТБ инфраструктурный холдинг») удалось выйти на приемлемые темпы. С 2020 года строительство велось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при участии ВЭБ.РФ и банка ВТБ.

«Восточный выезд» запустили в эксплуатацию 21 марта 2024 года. Он сильно облегчил выезд автомашин из города, снял нагрузку на существующую дорогу через Бельский мост.

Комплекс Бельского моста

Именно Бельский мост был так называемой «дорогой жизни» из столицы республики. Путь в сторону аэропорта сильно затруднялся из-за растущего год от года автопотока. Знаменитый арочный мост долгое время был единственным, пока рядом в 80-е годы не начали строить еще один — его ввели в строй только в 1993 году.. Но даже вдвоем они не могли справиться с тем количеством автомобилей, которых становилось все больше и больше.

Тогда в створе улицы Воровского между двумя уже существующими мостами — старым арочным (1956 года постройки) и новым Оренбургским (1993 года постройки) — возвели мост-вставку. Это уникальный для России проект: сооружение строили в стесненных условиях, не прекращая движения по соседним мостам. Так это место стало целым комплексом перехода через реку Белую.

Но затем пришла пора заняться тем самым арочным мостом, который с десятилетиями обветшал. Уникальное сооружение, целая страница истории города, а потому и работать с ним нужно было бережно, сохранив исторический облик.

Масштабная реконструкция мостового сооружения началась с 2022 году. Завершили работы 11 октября 2025 года.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что мосты строятся и реконструируются не только в столице региона, но по всей республике. Только краткий перечень их займет слишком много места.

Медицинские объекты

Также в наш небольшой рейтинг нельзя не включить открытие в последние годы крупных медицинских центров. Только за семь последних лет в республике построили 17 зданий больниц и поликлиник, а также 30 капитальных врачебных амбулаторий. Для медучреждений закупили больше 35 тысяч единиц оборудования. Автопарк пополнили 1,2 тысячи автомобилей.

Также в селах республики построили 637 ФАПов, капремонт провели в 144 объектах и 105 организациях.

Для примера приведем открытие хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра в Уфе, участие в котором посредством видеосвязи в прошлом году принял президент страны Владимир Путин. В здании разместились приемное отделение с диагностикой, поликлиника, десять операционных с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационная зона, административная часть и аптечный пункт.

«Десятиэтажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце — это чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины и в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать, это касается миллионов наших граждан, проживающих в небольших населённых пунктах, где подчас, кроме фельдшера, и нет никого из медицинских работников. Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению туда специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные», — подчеркнул президент.

И это лишь небольшой срез позитивного развития республики. Можно было бы добавить к перечисленному еще и успехи в аграрной сфере, в пищевой промышленности. Достижения в образовании и науке, культурные события…

Жизнь многогранна, и останавливаться в позитивном движении, значит заранее проиграть. «Жизнь — как велосипед: чтобы не упасть, нужно продолжать крутить педали», сказал Альберт Эйнштейн. «Тот, кто счастлив, делает счастливыми и других», добавила Анна Франк.

Фотографии Александра ДАНИЛОВА и пресс-службы главы Башкирии.