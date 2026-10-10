Молодёжь врагу не отдадим

Заместитель премьер-министра Алексей Анатольевич Касьянов курирует в правительстве Башкирии вопросы координации в сфере гражданского воспитания и защиты исторической памяти. Сегодняшний наш разговор — о молодежи, о том, как не упустить поколение россиян, которое завтра выйдет на передний план истории.

— Алексей Анатольевич, как по-вашему, для чего создан департамент координации в сфере гражданского воспитания и защиты исторической памяти? Этим вопросам раньше уделялось мало внимания?

— Департамент создан для координации и объединения всех работающих структур в этом направлении: власти, ветеранских, патриотических, культурных и духовных организаций. Мы формируем общий вектор, план мероприятий, чтобы не было разрозненности. Единственная наша цель — сделать так, чтобы молодежь хотела оставаться в своей республике, работать здесь, создавать семьи и быть счастливыми. При этом бережно относиться к своей Родине во всех смыслах этого слова.

— Какими вам видятся сегодня настроения в молодежной среде?

— У нас прекрасная молодежь, неравнодушные ребята растут. Отзываются на все события, происходящие в стране, сопереживают и стараются помочь. Вижу это, когда встречаюсь с различными группами и молодежными течениями: волонтерами, «Движением первых», «Юнармией», кадетами, неформальными сообществами.

Конечно, молодежь требует к себе большого внимания, ведь именно она играет ключевую роль в укреплении и развитии нашей республики, всей страны.

— Что делает сегодня государство для развития системы патриотического и гражданского воспитания?

— В настоящий момент сферу патриотического воспитания затрагивает целый ряд федеральных проектов. Башкортостан одним из первых в стране еще 35 лет назад (в этом году юбилей!) принял закон о молодежной политике, который регулирует основные направления и развитие этой сферы с учетом региональных и национальных особенностей, традиций.

С детьми и молодежью в регионе ведется разноплановая работа: углубление знаний об истории и культуре республики, организация военно-патриотических занятий, уроков мужества. В этом году в школах появился новый предмет — основы безопасности и защиты Родины. Хорошую, серьезную работу ведут советники директоров по воспитанию при школах и колледжах.

Мы формируем новые примеры для подражания. Долгие годы героями для детей были совершенно непонятные люди, а то и вовсе персонажи игр, которыми увлекалась молодежь, копировала их. Но не выносила из этого ровным счетом ничего для себя важного, духовного, полезного.

У нас есть достойные примеры, о которых мы говорим и которых славим. Несомненно, это участники специальной военной операции — ребята, с оружием в руках смело и беззаветно защищающие Родину.

— Какие «инструменты», по-вашему, помогают воспитывать патриотов?

— В республике работает современный парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова, жизнь и судьба которого являются символом служения Отечеству. В парке созданы самые лучшие условия для ребят. За год через «Патриот» проходят 12-15 тысяч подростков, студентов. Есть программы, которые интересны и девочкам, например, медицинская подготовка, прыжки с парашютной вышки.

У нас отлично работают два кадетских корпуса — в Уфе и Ишимбае. Также по всей республике открываются кадетские классы. Недавно был в Кушнаренковском районе, где открыли классы для будущих полицейских, прокуроров, спасателей.

Видел, что детям это все интересно.

— Какая работа ведется в регионе для укрепления сплоченности в молодежной среде?

— У нас есть несколько мощных всероссийских движений, которые как раз и призваны сплотить молодое поколение. «Движение первых», «Юнармия», поисковые отряды и другие. В их рядах более ста тысяч детей и подростков республики.

Государство предлагает очень много интересных проектов и форумов. Это всероссийские конкурсы, общественные проекты Приволжского федерального округа, конкурс грантов главы республики — с поддержкой до одного миллиона рублей.

Большая работа ведется и с молодыми людьми — сиротами. В смысле патриотического воспитания они не остаются без внимания. Уже шестой год в республике проводится большой фестиваль по поддержке детских домов «Вернуть детство», куда приезжают ребята со всего округа. Последний завершился совсем недавно. Прошел шумно, красиво, весело.

— Думаю, нельзя не затронуть очень важный вопрос — обеспечение безопасности детей и молодежи. В последнее время об этом очень много говорится ввиду ряда трагичных событий, произошедших в школах и колледжах по всей стране….

— Школьники, студенты вовлекаются как в совершение терактов, так и в разведывательную деятельность для последующей передачи сведений украинским спецслужбам. В условиях проведения СВО данная ситуация имеет особое значение. Вербовка организована в основном через соцсети и мессенджеры, игровые платформы. В особой зоне риска — дети военнослужащих, поскольку нередко их эмоциональное состояние позволяет манипулировать ими. Потому сегодня расширены правовые основания для ограничения доступа к интернет-ресурсам, которые публикуют экстремистские материалы, актуализирован перечень запрещенной к публикации информации, разработаны современные системы поиска незаконного контента. На системной основе налажена работа по выявлению сетевых профилей молодых людей, проявляющих интерес к запрещенным материалам.

Большую роль играют разъяснительные посты в соцсетях и СМИ. Сам их читаю и вижу, что они стали более понятными и доходчивыми.

Но самая главная работа — адресная, профилактическая. Когда мы видим, что ребенок нуждается в помощи, подставляем ему свое взрослое плечо, говорим с ним и вытаскиваем из сетей, в которых он запутался.

Сегодня нашему обществу необходимо давать адекватный ответ этой плохой тенденции — толкать наших детей на преступления.

Нашу молодежь мы будем защищать, беречь и ограждать. В эту работу в Башкортостане включены все структуры и их ресурсы, начиная от силового блока, Роскомнадзора и заканчивая общественными организациями.

— Вы долгие годы работали в силовых структурах: сначала в прокуратуре, затем возглавили региональное управление следственного комитета. Прошли путь от следователя до генерал-лейтенанта юстиции. И, конечно, расследовали преступления, совершенные школьниками, студентами. После вы перешли на федеральную государственную службу, где также отчасти занимались вопросами поддержки молодежи. Вот сейчас, с высоты обретенного опыта, как вы думаете, где та черта, когда ребенок готов пойти на преступление? И можно ли это предупредить в принципе?

— Предупредить все в этой жизни нельзя, это утопия. Но, на мой взгляд, единственная причина, по которой ребенок переступает черту закона, — это крайняя нехватка внимания со стороны взрослых, значимых для него людей. Может, прозвучит банально, но только взрослый может объяснить ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо. В противном случае маленький человек сам придумает для себя систему ценностей. Природа не терпит пустоты.

— Что для вас лично означают понятия патриотизма и воспитания?

— Патриотизм и гражданственность для меня — это действие, ответственность, надежда и вера в будущее нашей страны. И, конечно, любовь к своей Родине, к своей малой родине. Я горжусь тем, что родился в Уфе. Не представляю своей жизни без России. И мои дети тоже.

А о воспитании, думаю, лучше всего сказал наш классик Антон Павлович Чехов: «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой».

То есть в первую очередь мы должны воспитывать в себе уважительное отношение друг к другу, милосердие, а иногда и всепрощение.