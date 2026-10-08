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Общество
8 Октября , 17:15

Новому члену семьи — 120 лет

В семье пенсионера Радика Хамитовича Абдуллина из Бирска — пополнение: сын Дмитрий Зырянов, известный местный предприниматель, подписал родителей на газету «Республика Башкортостан». Издание, которому нынче исполняется 120 лет, для всех домочадцев сразу стало родным. Оно напоминает им молодые годы, когда все повально выписывали газеты и журналы, получая полезную, интересную, достоверную информацию.

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Дмитрий ЗЫРЯНОВДмитрий ЗЫРЯНОВ
Фото:Дмитрий ЗЫРЯНОВ

— Я вырос в семье учителя и читал, само собой разумеется, «Учительскую газету», конечно же, «Правду», а еще «Звезду», — вспоминает тронутый вниманием сына Радик Хамитович и признается: — В вашей газете много аналитических статей.

Проблемы экономики, жилищно-коммунального хозяйства анализируются более разносторонне, чем по телевизору и радио. Много вы пишете и о спорте — это хорошо, такие номера откладываю для детворы. В республике немало известных спортсменов, надо о них чаще писать. А еще газету делают привлекательными сенсации, но не ложные, каких сейчас много в интернете, а произошедшие в реальной жизни.

Радик Хамитович сказал и о наболевшем:

— С газетой хорошо, да вот только почта стала плохо работать, сотрудница уволилась, жаловалась, что зарплата слишком маленькая. Ну да ладно, я сам хожу в отделение связи забирать газету.

Добавим, что оптимистически настроенный пенсионер тридцать лет строил дороги и даже руководил в советские годы местным дорожно-строительным управлением.

Автор:Ринат Файзрахманов
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