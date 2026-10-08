Новому члену семьи — 120 лет

— Я вырос в семье учителя и читал, само собой разумеется, «Учительскую газету», конечно же, «Правду», а еще «Звезду», — вспоминает тронутый вниманием сына Радик Хамитович и признается: — В вашей газете много аналитических статей.

Проблемы экономики, жилищно-коммунального хозяйства анализируются более разносторонне, чем по телевизору и радио. Много вы пишете и о спорте — это хорошо, такие номера откладываю для детворы. В республике немало известных спортсменов, надо о них чаще писать. А еще газету делают привлекательными сенсации, но не ложные, каких сейчас много в интернете, а произошедшие в реальной жизни.

Радик Хамитович сказал и о наболевшем:

— С газетой хорошо, да вот только почта стала плохо работать, сотрудница уволилась, жаловалась, что зарплата слишком маленькая. Ну да ладно, я сам хожу в отделение связи забирать газету.

Добавим, что оптимистически настроенный пенсионер тридцать лет строил дороги и даже руководил в советские годы местным дорожно-строительным управлением.