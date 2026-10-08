«Дигория»: будущее России в одиннадцати сценариях

Пять дней в пути, десятки часов интеллектуальной работы о будущем России, 120 исследователей со всей России, среди которых двое — представители Академии главы Башкортостана.

С 2019 года ключевой площадкой в России для молодых учёных социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы является Всероссийский форум «Дигория». На форуме участники вместе с представителями креативных индустрий вырабатывают решения для актуальных государственных задач.

В этом году форум «Дигория» перешел в новый формат и новое качество — с 28 сентября по 2 октября т. г. впервые состоялась социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». Целью, как и прежде, стало обсуждение проектов будущего России. Экспедиция стала пространством, где встретились разные научные взгляды — философия, политология, социология и госуправление.

Организатором экспедиции выступила АНО «Экспертный институт социальных исследований» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Экспедиция представила собой 5-дневный научно-практический проект, направленный на формирования образа будущего России через осмысление трех взаимосвязанных измерений — человека, общества и государства.

Участниками было представлено 11 сценариев будущего, посвященных образам человека, общества и государства. Эти проекты объединили осмысление исторического опыта, традиционных ценностей, современных вызовов и возможностей нового времени. Директор департамента цифрового развития Академии главы РБ, кандидат экономических наук Алсу Уляева и доцент кафедры государственного и муниципального управления, кандидат политических наук Камиль Ахмадеев работали в направлениях «Государство» и «Человек» соответственно.

Участники, объединенные в команды, ежедневно в многочасовых обсуждениях, вырабатывали видение вызовов, с которыми столкнется мир и Россия, а в финальный день — разрабатывали проект будущего России. Каждый день на защите проектов присутствовали именитые члены жюри — ведущие философы и политологи России, представители высших органов федеральной государственной власти, среди которых, к примеру, Александр Харичев, начальник управления администрации президента РФ, Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Вардан Багдасарян, профессор, доктор исторических наук, Александр Дугин, директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени И. Ильина» Российского государственного гуманитарного университета, доктор политических и социологических наук, кандидат философских наук, Оксана Гаман-Голутвина, заведующая кафедрой МГИМО, президент Российской ассоциации политической науки (РАПН) и многие другие.

Для участников они стали не только экспертами и собеседниками, но и учителями: на протяжении всей экспедиции они делились своими знаниями и опытом, направляли дискуссии, задавали непростые вопросы и помогали выстраивать собственную траекторию мысли. Вектор этой работе задал Сергей Кириенко — первый заместитель администрации президента России.

Ход экспедиции Александр Дугин прокомментировал следующим образом: «В ходе работы развернулись по-настоящему глубокие и смелые философские дискуссии. Участники не побоялись затронуть фундаментальные и предельные темы: от метафизического осмысления традиции и преемственности рода до концепции «семья — земля», где будущее видится в укоренении человека на родной земле, а не в растворении в мегаполисах».

В свою очередь Вардан Багдасарян отметил: «В отличие от классических экспедиций, наша работа осуществлялась в формате экспедиции футурологической. Сегодня в мире формируется глобальный тренд на национальные стратегии будущего — такие «видения» уже реализуются в ОАЭ, Индии, Индонезии, Турции, где образ грядущего выстраивается через призму ключевых исторических дат, отталкиваясь от которых осмысляется футурологическая перспектива».

Пятидневная экспедиция началась в городе Москве и прошла по реке Волге с посещением городов Углич, Мышкин, Ярославль и Дубна. Она собрала 120 ученых-философов, политологов, социологов из десятков регионов России.

Представители Республики Башкортостан также поделились своими впечатлениями от экспедиции.

«Колоссальная интеллектуальная работа на протяжении пяти дней с максимальной концентрацией усилий и при поддержке именитых наставников — вот как бы я кратко охарактеризовал эту экспедицию. Участники между собой шутили, называя это «философским теплоходом» по исторической аналогии. Огромная польза этого «философского теплохода» заключается в новом осмыслении лично для себя тех процессов, что происходят в мире и в нашей стране, в частности. Благодарю организаторов, наставников, своих коллег из других регионов России за это незабываемое интеллектуальное путешествие!» — прокомментировал Камиль Ахмадеев, доцент БАГСУ при главе РБ, кандидат политических наук.

В свою очередь Алсу Уляева, директор Департамента цифрового развития БАГСУ, кандидат экономических наук, отметила: «Организаторы задавали для нас методологические рамки, при этом оставляя за участниками право пофантазировать. Члены экспертного совета экспедиции в ходе наблюдения за работой команд просили смотреть под другим углом, менять «оптику», что было достаточно сложной задачей для участников, имеющих за спиной традиционный академический и научный бэкграунд.

Глядя через окна на медленно текущую и спокойную Волгу, ясное небо и просторы России, здравомыслящему человеку не захочется экстравагантных «решений», которые могут поколебать это спокойствие.

Получился ли «философский мастер-план» будущего России по итогам экспедиции — решать экспертному совету. Один из экспертов, Оксана Гаман-Голутвина, президент Российской ассоциации политической науки, член-корреспондент РАН, отметила, что сама идея экспедиции — движение вперед и развитие, намерение охватить множество тем, но прийти к интеграции государства, общества и человека.

Мне кажется, для молодых исследователей ценность экспедиции была не столько в готовых ответах и проектах, здесь не было лидеров и победителей, сколько в самом навыке визионерства, возможности побыть немного футурологами и взглянуть на проблемы, выйдя за пределы своей академической ниши. А еще в обретении важного для ученого навыка «звучать», иметь собственные мысли и образы и проявлять их вовне».