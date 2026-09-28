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Общество
28 Сентября , 12:34

В Башкирии обсудили интеграционные процессы в новых регионах России

В Академии наук РБ состоялось заседание отделения социально-гуманитарных наук и технологий, на котором обсудили интеграционные процессы в новых регионах России.

В Башкирии обсудили интеграционные процессы в новых регионах РоссииВ Башкирии обсудили интеграционные процессы в новых регионах России
В Башкирии обсудили интеграционные процессы в новых регионах России

В рамках заседания с обзором ситуации выступил старший научный сотрудник Института башкирской энциклопедии Академии наук РБ, кандидат филологических наук Александр Кобыскан. Его научный доклад «Политическая интеграция и социокультурные практики в новых регионах России: содержание, риски и ориентиры для научно-просветительской работы» был посвящен годовщине официального вхождения в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Напомним, оно состоялось 30 сентября 2022 года.

Как отмечалось в ходе выступления, тема интеграции ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации требует глубокого научного осмысления. Докладчик акцентировал внимание на социокультурных практиках, существующих рисках и выработке ориентиров для дальнейшей научно-просветительской работы в этом направлении. Обсуждение доклада прошло в формате круглого стола. Члены отделения обменялись мнениями о практических аспектах интеграции и роли академического сообщества в этом процессе.

В рамках повестки дня также прошло обсуждение отчета о текущей деятельности. Заведующий отделом энциклопедических и научных изданий Института башкирской энциклопедии Булат Латыпов доложил о научной и научно-организационной работе и выполнении тем НИР в рамках государственного задания за 3-й квартал 2026 года. Академик-секретарь отделения Мурат Киекбаев представил отчет о выполнении государственного задания отделением социально-гуманитарных наук и технологий АН РБ за аналогичный период.

Фото: Гузалия Ильясова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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