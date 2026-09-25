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Общество
25 Сентября , 17:15

Если чемоданчик в поезде сначала был, а потом сплыл

Что делать, если потеряли или оставили вещь в поезде?

Альберт ЗАГИРОВАльберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Если состав еще стоит — срочно бегите к проводнику. А если уже ушел, то обращайтесь к начальнику вокзала той станции, на которой вышли из поезда. Вам дадут бланк заявления по поводу розыска вещей. Нужно будет подробно описать, где и при каких обстоятельствах вы потеряли вещь и как она выглядит.

Хорошо, если в вещах обнаружатся какие-либо документы или бумаги, по которым реально будет связаться с вами. Тогда сотрудники полиции сделают это, потому что когда вещи найдутся, то их обязательно осмотрят.

Съестные продукты выкинут. А все остальное будет ждать вас в камере хранения в течение тридцати дней. После означенного срока, если не поступит заявление о потере, пропажу утилизируют. Обычно вещи возвращаются с описью содержимого на день поступления. Работники багажной службы могут взять деньги за хранение потерянных вещей по своим тарифам.

Автор:Земфира ТУЙГУНОВА
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