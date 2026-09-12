С купеческим размахом

Три дня Стерлитамак жил в ритме ярмарки, ремесел и музыки. Шестой фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» совпал с 260-летием города, и это превратило локальный праздник в событие, которое собрало 80 тысяч человек.

За пять лет задумка сообщества горожан и местных предпринимателей обрела такой размах, который вышел далеко за пределы Башкирии. Так, в 2022 году фестиваль победил в федеральной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Отсылка к истории не случайна: Стерлитамак издавна был городом купеческим. Здесь торговали солью, зерном, мукой, пекли хлеб, даже шоколад делали. Потомки купцов — современные предприниматели — продолжают их торговые и ремесленные традиции. Потому-то «Купец 2.0» — это не просто игра слов, а мост между былой эпохой и новой жизнью старинного города.

Ежегодно его посещает и глава Башкирии Радий Хабиров. В этот раз он также приехал на церемонию открытия, чтобы поздравить горожан с юбилеем и вручить почетные награды «Гордость Стерлитамака».

— «Купец 2.0» — визитная карточка Стерлитамака и Башкортостана, — подчеркнул он. — Это настоящий большой республиканский фестиваль, причем сюда приезжают и из-за границы. Отличная история — город поддержал энтузиазм творческих, талантливых людей и их инициативы.

С каждым годом на фестиваль стекается все больше гостей и участников, поэтому неудивительно, что в этом году «Купец 2.0» расширил свою географию. Занимавший поначалу территорию вокруг бывшего кинотеатра «Салават», в этом году он захватил соседние улицы и скверы.

В историческом квартале около улицы Комсомольской развернулись молодежные «Задворки». Здесь городская молодежь пела, устраивала танцевальные баттлы, свои проекты представляло Движение Первых, а еще продавались футболки, созданные специально к юбилею Стерлитамака.

Напротив дома купца Патрикеева протянулась Медовая улица, где можно было выбрать и приобрести любимое башкирское лакомство. На улице Сакко и Ванцетти разместилась «Юбилейная верста». Здесь свои достижения представили промышленные и строительные предприятия. А в обновленном парке Кирова открылся ретро-квартал с интерактивными зонами и отдельной концертной программой.

Необычно оформили организаторы главный вход на ярмарку около обелиска в честь основания Стерлитамака: рядом с праздничными арками расположились «живые статуи», изображающие горожан — школьников, студентов, рабочих, спортсменов. Можно только восхититься силой воли аниматоров, которым пришлось почти неподвижно стоять на импровизированных постаментах, пока совсем рядом, на главной сцене, пели и плясали многочисленные творческие коллективы, а зрители притоптывали в такт музыке.

Почти каждый уголок праздничных площадок заняли яркие фотозоны, где с удовольствием фотографировались горожане и гости Стерлитамака. Ну а «сердцем» фестиваля традиционно стала ремесленная ярмарка, в которой приняли участие 319 мастеров из разных районов Башкирии, а также из Татарстана, Удмуртии, Свердловской и Челябинской областей, Липецка, Кирова, Костромы, Златоуста, Перми и других регионов России.

Мастерица из Стерлитамака Елена Черномырдина участвует в «Купце 2.0» уже третий год, а куклы ручной работы делает семь лет.

— Я начала заниматься творчеством спонтанно, — рассказала она. — У меня трое детей, сначала помогала им с поделками в детском саду, в школе, а потом просто захотелось попробовать что-то более сложное. Первое время лепила из простой глины, сегодня делаю кукол из запекаемой полимерной глины в смешанной технике. У меня есть куклы от 30 сантиметров до метра высотой.

Причем для рукодельницы это хобби. По профессии она провизор, а сейчас ухаживает за пожилыми людьми. Вечера, когда выдается свободное время, посвящает своим любимицам-куклам.

— Когда леплю их, я отдыхаю и будто ухожу в какое-то другое пространство. Душу в них вкладываю и всех очень люблю. Они как мои дети. Иногда даже продавать жалко, — улыбается Елена Николаевна.

Рамиль Мавлютов приехал на ярмарку из Аши Челябинской области. Он уже десять лет занимается валянием из овечьей шерсти. Причем изготавливает не только популярных зверушек, но и технику: корабли, самолеты, танки, автомобили.

Кстати, на «Купце» он тоже не впервые.

А вот подружки Самина и Полина уже успели погулять по нарядным площадкам фестиваля, посмотреть концерт и остались очень довольны. А на ярмарке они приоделись: их головы украшают модные кепки-докеры с башкирскими украшениями.

Кстати, Полина приехала из Красноусольска в гости к жительнице Стерлитамака Самине специально на праздник.

— Я хотя и живу в Стерлитамаке, побывала на «Купце» впервые, — поделилась впечатлениями мама Самины Айгуль Асфандиярова. — Очень большая и интересная программа получилась. Еще я обратила внимание, что цены на все товары доступные.

Главным же подарком для горожан стали зажигательные выступления хедлайнеров фестиваля: этномузыканта Зайнетдина и группы «Браво», порадовавшей зрителей популярными хитами.