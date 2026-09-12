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Общество
12 Сентября , 06:15

С купеческим размахом

Ретро-квартал, медовая улица и живые статуи в центре Стерлитамака

автора Выступление канатоходцев неизменно вызывает восторг публики.автора Выступление канатоходцев неизменно вызывает восторг публики.
Выступление канатоходцев неизменно вызывает восторг публики.Фото:автора

Три дня Стерлитамак жил в ритме ярмарки, ремесел и музыки. Шестой фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» совпал с 260-летием города, и это превратило локальный праздник в событие, которое собрало 80 тысяч человек.

За пять лет задумка сообщества горожан и местных предпринимателей обрела такой размах, который вышел далеко за пределы Башкирии. Так, в 2022 году фестиваль победил в федеральной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Отсылка к истории не случайна: Стерлитамак издавна был городом купеческим. Здесь торговали солью, зерном, мукой, пекли хлеб, даже шоколад делали. Потомки купцов — современные предприниматели — продолжают их торговые и ремесленные традиции. Потому-то «Купец 2.0» — это не просто игра слов, а мост между былой эпохой и новой жизнью старинного города.

Ежегодно его посещает и глава Башкирии Радий Хабиров. В этот раз он также приехал на церемонию открытия, чтобы поздравить горожан с юбилеем и вручить почетные награды «Гордость Стерлитамака».

— «Купец 2.0» — визитная карточка Стерлитамака и Башкортостана, — подчеркнул он. — Это настоящий большой республиканский фестиваль, причем сюда приезжают и из-за границы. Отличная история — город поддержал энтузиазм творческих, талантливых людей и их инициативы.

С каждым годом на фестиваль стекается все больше гостей и участников, поэтому неудивительно, что в этом году «Купец 2.0» расширил свою географию. Занимавший поначалу территорию вокруг бывшего кинотеатра «Салават», в этом году он захватил соседние улицы и скверы.

В историческом квартале около улицы Комсомольской развернулись молодежные «Задворки». Здесь городская молодежь пела, устраивала танцевальные баттлы, свои проекты представляло Движение Первых, а еще продавались футболки, созданные специально к юбилею Стерлитамака.

Напротив дома купца Патрикеева протянулась Медовая улица, где можно было выбрать и приобрести любимое башкирское лакомство. На улице Сакко и Ванцетти разместилась «Юбилейная верста». Здесь свои достижения представили промышленные и строительные предприятия. А в обновленном парке Кирова открылся ретро-квартал с интерактивными зонами и отдельной концертной программой.

Необычно оформили организаторы главный вход на ярмарку около обелиска в честь основания Стерлитамака: рядом с праздничными арками расположились «живые статуи», изображающие горожан — школьников, студентов, рабочих, спортсменов. Можно только восхититься силой воли аниматоров, которым пришлось почти неподвижно стоять на импровизированных постаментах, пока совсем рядом, на главной сцене, пели и плясали многочисленные творческие коллективы, а зрители притоптывали в такт музыке.

Почти каждый уголок праздничных площадок заняли яркие фотозоны, где с удовольствием фотографировались горожане и гости Стерлитамака. Ну а «сердцем» фестиваля традиционно стала ремесленная ярмарка, в которой приняли участие 319 мастеров из разных районов Башкирии, а также из Татарстана, Удмуртии, Свердловской и Челябинской областей, Липецка, Кирова, Костромы, Златоуста, Перми и других регионов России.

Мастерица из Стерлитамака Елена Черномырдина участвует в «Купце 2.0» уже третий год, а куклы ручной работы делает семь лет.

— Я начала заниматься творчеством спонтанно, — рассказала она. — У меня трое детей, сначала помогала им с поделками в детском саду, в школе, а потом просто захотелось попробовать что-то более сложное. Первое время лепила из простой глины, сегодня делаю кукол из запекаемой полимерной глины в смешанной технике. У меня есть куклы от 30 сантиметров до метра высотой.

Причем для рукодельницы это хобби. По профессии она провизор, а сейчас ухаживает за пожилыми людьми. Вечера, когда выдается свободное время, посвящает своим любимицам-куклам.

— Когда леплю их, я отдыхаю и будто ухожу в какое-то другое пространство. Душу в них вкладываю и всех очень люблю. Они как мои дети. Иногда даже продавать жалко, — улыбается Елена Николаевна.

Рамиль Мавлютов приехал на ярмарку из Аши Челябинской области. Он уже десять лет занимается валянием из овечьей шерсти. Причем изготавливает не только популярных зверушек, но и технику: корабли, самолеты, танки, автомобили.

Кстати, на «Купце» он тоже не впервые.

А вот подружки Самина и Полина уже успели погулять по нарядным площадкам фестиваля, посмотреть концерт и остались очень довольны. А на ярмарке они приоделись: их головы украшают модные кепки-докеры с башкирскими украшениями.

Кстати, Полина приехала из Красноусольска в гости к жительнице Стерлитамака Самине специально на праздник.

— Я хотя и живу в Стерлитамаке, побывала на «Купце» впервые, — поделилась впечатлениями мама Самины Айгуль Асфандиярова. — Очень большая и интересная программа получилась. Еще я обратила внимание, что цены на все товары доступные.

Главным же подарком для горожан стали зажигательные выступления хедлайнеров фестиваля: этномузыканта Зайнетдина и группы «Браво», порадовавшей зрителей популярными хитами.

автора Елена Черномырдина любит своих кукол, как собственных детей.автора Елена Черномырдина любит своих кукол, как собственных детей.
Елена Черномырдина любит своих кукол, как собственных детей. Фото:автора
автора Полина и Самина рады встрече и веселой ярмарке.автора Полина и Самина рады встрече и веселой ярмарке.
Полина и Самина рады встрече и веселой ярмарке.Фото:автора
Автор:Мария СНЫТКИНА
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