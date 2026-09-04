Радий Хабиров встретился с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым

Стороны обсудили социально-экономическое и промышленное развитие республики, обеспечение достойного труда, взаимодействие органов власти и профсоюзов. В центре внимания было развитие механизмов поддержки работников, социального партнерства и повышения качества занятости.

Радий Хабиров и Сергей Черногаев отметили важность совместной работы профсоюзов, органов власти и работодателей в развитии предприятий, сохранении кадрового потенциала и реализации социальных инициатив.

— Профсоюзы — ключевой партнер нашей управленческой команды. Они выполняют серьезную задачу по регулированию социально-трудовых отношений и соблюдению прав работников, помогают в решении вопросов занятости, заработной платы, контролируют выполнение республиканского трехстороннего соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством республики. Это важнейший документ, определяющий в том числе вектор социальной политики наших предприятий. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы взаимодействие Башкортостана с ФНПР оставалось эффективным. Наша общая задача — повышать престиж человека труда и обеспечивать действенную защиту его прав, — отметил Радий Хабиров.

— Для нас важно, что в Башкортостане выстроена системная работа по взаимодействию власти, профсоюзов и бизнеса. Уверен, что дальнейшее развитие нашего сотрудничества позволит укреплять гарантии достойного труда, поддерживать работников и совместно решать задачи, которые стоят перед экономикой региона и страны в целом, — подчеркнул Сергей Черногаев.