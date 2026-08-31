Реконструкция парка имени Ленина в Уфе вступила в завершающую стадию

С момента предыдущего визита здесь многое изменилось. Это и не удивительно: парк должен быть запущен в работу уже совсем скоро — 11 октября. Как заверил начальник строительного участка компании-подрядчика «Альбит» Руслан Исхаков, все идет по графику, и объект будет сдан в срок.

— Сейчас приступаем в укладке брусчатки и установке бордюров — мы не начинали эти работы, поскольку на дорожках работала строительная техника. Завершена отделка и инженерная часть фонтана, расположенного ближе к улице Заки Валиди, завершаются работы на другом фонтане. Ведется озеленение — высаживаются кусты, деревья, укладывается рулонный газон, выполняется вертикальная планировка. На центральном входе в парк ведется строительство арки. Также монтируются системы автополива, видеонаблюдения, освещения. На данный момент инженерные сети готовы на 85 процентов, — пояснил представитель подрядчика.

Детские и спортивные площадки в парке, включая песочницу возле Ушаковского дуба, практически готовы, на беговой дорожке осталось сделать покрытие из резиновой крошки. В стадии завершения дорожки из террасной доски, проложенные в дополнение к основным.

Совершенно новым объектом стал памп-трек, где дети смогут кататься на самокатах или роликах. Площадь довольно сложного сооружения — 250 квадратных метров, для республики это уникальный объект. Готовы амфитеатр и сцена, здесь осталось только уложить брусчатку. Площадку украшают три арт-объекта, а четвертый, с качелями, должны установить в самое ближайшее время.

Практически достроено кафе, расположившееся у входа со стороны улицы Тукаева, его осталось только остеклить. Рядом сделана терраса, где можно отдохнуть, а чуть ниже — прогулочная зона, украшением которой стали стильные светильники с орнаментом. Вдоль центральной дорожки стоят горшки с растениями, часть из них уже высажена в грунт.

— В парке ведутся заключительные работы, все выглядит замечательно. Надеюсь, как нам обещали, они будут завершены к 11 октября, и жители до холодов смогут увидеть работу прекрасных фонтанов. Приглашаю всех в этот парк, работы в котором проведены в рамках улучшения качества городской среды и которым мы будем гордиться, — отметил руководитель аппарата комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Илья Миронов.

Общественники тоже остались довольны увиденным.

— Мы поражены, что за такое короткое время выполнен такой объем работ. Мы осмотрели локации, в том числе детские площадки, которые практически готовы. Сегодня ребята приходили тестировать памп-трек, и он им очень понравился. На входной группе уже стоят колонны. Главное, чтобы погода не подвела и позволила в срок открыть этот замечательный парк, — поделилась председатель Общественной палаты Энже Ахмадуллина.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.