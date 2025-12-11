-16 °С
В Уфе прошла конференция в честь 30-летия Всемирного курултая башкир

Международная научно-практическая конференция «Всемирный курултай башкир: 30 лет народной дипломатии — общественные коммуникации в оптике международного и межрегионального взаимодействия» состоялась в уфимском Конгресс-холле «Торатау» в преддверии Дня башкирского языка.

За 30 лет своего существования Всемирный курултай башкир (ВКБ) стал настоящим центром притяжения для тех, кто стремится сохранить и приумножить богатое наследие башкирского народа, поддержать соотечественников за пределами республики. За эти года многое сделано для сохранения родного языка, культуры, исторической памяти, традиций.

— Для каждого из нас эта встреча — повод вспомнить, как все эти годы работал Всемирный курултай башкир и поговорить о том, что ждет наш народ, нашу нацию дальше, — отметила, приветствуя участников, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Госдумы РФ Эльвира Аиткулова.

В торжественном мероприятии приняли участие члены и ветераны ВКБ, активисты, главы башкирских родов, представители национально-культурных центров и общественных организаций не только из Башкирии, но и из десяти регионов страны, а также из Узбекистана, Эстонии и Турции.  

Во время открытия конференция прошла церемония награждения активистов движения Всемирного курултая башкир, а также подведение итогов Года защитников Отечества: отметили работу лучших муниципальных администраций, курултаев башкир и регионов РФ.

— Сегодня у нас в регионе издаются СМИ на шести языках, — сообщил руководитель Агентства печати республики Максим Ульчев. — Одна из основных задач, поставленных перед журналистами республики Радием Хабировым — это сохранение самобытности и традиций всех проживающих в Башкортостане народов.

На тематических площадках конференции обсудили ключевые события в истории ВКБ, роль национальных общественных организаций в укреплении позиций РФ в период СВО, актуальные аспекты истории Башкортостана в контексте истории права России, роль башкирских родов в укреплении национальной идентичности и башкирский вектор развития предпринимательской платформы. Также состоялась интерактивная молодежная викторина по истории и культуре Башкортостана».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор: Жанна МИРОНОВА
