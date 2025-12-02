-16 °С
Хороший совет – половина удачи

Снова пришел декабрь, а вместе с ним — и традиционная декада льготной подписки на периодические издания.

Опытные подписчики знают: это самое удобное и выгодное время оформить подписную квитанцию на следующее полугодие и продолжить дружбу с любимой газетой и в новом году. А тем, кто пока только планирует влиться в ряды читателей «РБ», дадим совет. В ближайшие десять дней цена подписки будет снижена, поэтому пользуйтесь моментом, подписывайтесь и сразу же отправляйте квитанцию к нам в редакцию: в январе, как всегда, состоится розыгрыш призов, и как всегда, они будут дорогими и полезными в хозяйстве. Плюс каждый подписчик выиграет главный приз: возможность читать настоящую качественную прессу и находить на страницах газеты свой город, свое предприятие, а возможно, и самого себя.

 Для участия в нашем розыгрыше призов нужно лишь прислать копии подписных квитанций по адресу: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, 4-й этаж или на эл. почту gazrb@mail.ru. Телефоны для справок: 8 (347) 273-45-21, 273-47-52.

