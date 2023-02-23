Со слезами на глазах

Накануне 23 февраля в Колонном зале минсельхоза глава Башкирии Радий Хабиров наградил тех, кто ярко блеснул своим подвигом, и тех, кто служит Отчизне ежедневным, порой незаметным трудом.

Кто он такой, защитник Отечества? Какой смысл скрывают в себе эти слова? Это воин, рискующий жизнью на передовой. Но не только. Он и врач, излечивающий раны.

Простой фермер, благодаря которому мы обеспечены хлебом и молоком.

— Каждый из вас заслуживает самых теплых слов. Каждому из вас мы говорим спасибо за достойное служение Родине, за ваши ратные и трудовые подвиги. Мы вами гордимся, ценим и дорожим, — сказал руководитель республики. — У нас есть боевые потери. Низкий поклон и вечная слава павшим героям, их мужеству и стойкости.

Память погибших на специальной военной операции почтили минутой молчания. В этот день родные получали посмертные награды бойцов, и вся церемония была пронизана скорбью.

Динар Асяев героически погиб на передовой в 21 год. Его орден Мужества вручен родителям Иреку Маратовичу и Галие Римовне, которые не могли сдержать слез.

Посмертно орденом генерала Шаймуратова награждены четыре уроженца республики. Вдова добровольца Бориса Николаева Анжела Юрьевна приехала на церемонию с тремя детьми. Супруг Альфии Кузьма Николаев, уроженец села Сихонкино, получил смертельное ранение, прикрывая отход боевых товарищей из окружения. Рушания Нурасова проводила на СВО мужа Марселя, который воевал в составе добровольческого батальона имени Шаймуратова и геройски погиб. Супруги Щербинины не дождались с передовой сына Владислава, служившего командиром мотострелковой роты.

Защитники Отечества — это не только мужчины, но и женщины, которые в тяжелую минуту проявляют такую крепость характера, что позавидует любой представитель сильного пола. Операционная медицинская сестра Республиканской клинической инфекционной больницы Эльвира Ахмедова вместе с другими медиками отмечена Почетной грамотой РБ.

— Я работала в госпитале города Красный Луч, оперировали раненых бойцов. Военная хирургия — это другая сторона нашей профессии. Здесь такие травмы, которые не встретишь в мирной жизни, — от осколков гранат, пуль, разрывов мин. Учились работать с ними на ходу под руководством наших опытных докторов. Поеду на передовую еще, потому что нас там ждут, в нашей помощи нуждаются, — сказала она.

Боец с позывным «Кот» удостоен Почетной грамоты Республики Башкортостан. У него есть опыт службы в Чечне, и он был в первых рядах добровольцев. Мужчина сейчас находится в отпуске, но скоро вернется на службу. Дома его останутся ждать жена и двое детей.

— Там мы чувствуем поддержку республики. Наши ребята никогда не падают духом, но это важно — знать, что на родине нас поддерживают и ждут, — говорит он.

Подвиги совершаются не только на полях специальной военной операции. Есть люди, способные на отважные поступки без оружия. Например, популярный блогер из Уфы Рустам Набиев, лишившийся ног во время обрушения казармы, покоряет высочайшие вершины мира. Его очередная победа — гора Аконкагуа, на которую он поднялся на одних руках. За мужество он удостоен ордена Дружбы.

— Я хочу показать, что наша жизнь — это то, что выбираем мы. Даже в тяжелых ситуациях надо верить в себя, — считает он. — В мои ближайшие планы пока не входит покорение новых вершин, хочу сосредоточиться на общественной деятельности, встречаться с людьми, рассказывать им о себе и оказывать поддержку.

Экипаж воздушного судна ТУ-154М авиакомпании «ЮТэйр» получил ордена Салавата Юлаева за подвиг, совершенный в 2011 году.

— В Египте произошла революция, воцарился хаос, по улицам ездили танки, аэропорты были закрыты. В этих условиях требовалась эвакуация наших студентов, учившихся в исламских университетах в Каире. Никто не хотел туда лететь, так как в той обстановке не было гарантии безопасности для летчиков. Но мы рискнули и доставили наших ребят на родину, — рассказал бывший командир экипажа Рашид Аббасов.

Всего в церемонии награждения приняли участие 54 человека. Они удостоены орденов и медалей, почетных званий, грамот и благодарностей. Каждый из них — настоящий защитник Отечества.

Фото Александра ДАНИЛОВА.