Фельдшер как призвание души

Наша героиня, фельдшер Месягутовской ЦРБ Ирина Шафикова, в профессии уже 35 лет. Вдохновляет ее детская мечта помогать людям.

- Меня так родители воспитали – быть полезной обществу. С малых лет я грезила только медициной. Поэтому, когда встал вопрос о том, какое образование получать, решение уже было принято. Родители поддержали. Я поступила в медицинское училище в Уфе, а по окончании вернулась в родное село, - рассказывает Ирина Ингеловна.

Она совмещает работу в кабинете доврачебной помощи со службой в неотложной помощи при Месягутовской ЦРБ. Вместе с водителем Владимиром Чернышовым выезжает на вызовы по Месягутово и в ближайшие села.

- Сейчас ситуация стабилизировалась. В 2020 году, когда началась пандемия, было тяжело. Никто не знал, что из себя представляет этот вирус, и, откровенно говоря, было страшно не только пациентам, но и нам, медикам. Никогда не забуду свой первый выезд в противочумном костюме к пожилым супругам, которых заразила приехавшая из Челябинска дочь. Ноги были как ватные, очки вспотели. Это сейчас коронавирус, как правило, переносится легче, а тогда каждый случай был особенным, потому что трудно было предугадать последствия, - вспоминает Ирина Ингеловна, которая с первых дней пандемии заступила на работу в «красной зоне».

Фельдшер это не только про физическое здоровье, но и душевное. Людям порой не хватает элементарного участия и веры в себя. В такие моменты важно поддержать пациента. Не раз ей приходилось наблюдать, как человек буквально оживал, услышав добрые слова в свой адрес. Однажды приехав на вызов, наша героиня обнаружила женщину, которой требовалась срочная госпитализация на фоне тромбоза. Но та не соглашалась ни в какую. Пришлось уговаривать ее как ребенка. Только после этого удалось доставить пациентку в приемный покой.

А порой встречаются и откровенно недовольные жизнью люди, которые свою агрессию обрушивают на подвернувшегося под руку фельдшера. В таких ситуациях ей помогают опыт и мудрость.

- Внимательно слушаю человека. Спокойно расспрашиваю, в чем дело, разбираюсь. Они-то ждут дальнейшего разрастания конфликта, но встречая противоположную реакцию с моей стороны, весь их запал пропадает, - говорит она.

Но чаще всего люди отвечают благодарностью. Фельдшер уверена - ее профессия не терпит равнодушия и формального подхода. Бывает, что к одному пациенту и два, и три раза съездишь, чтобы посмотреть его состояние в динамике, убедиться, что с ним все нормально, хотя он не вызывал. За эту ответственность и добросовестность люди ее и уважают.

Работа не помешала женщине создать крепкую семью. С супругом Эльмиром Урановичем они женаты 32 года. Он тоже человек с активной гражданской позицией. Уйдя после службы в милиции в отставку в звании подполковника, является председателем Дуванской общественной организации ветеранов боевых действий. Их старший сын Эмиль, сам служивший в ВДВ, в свободное от работы время вместе с другими односельчанами восстанавливает автомобили, которые затем служат бойцам в ходе специальной военной операции.

Средний сын Иршат тоже определился в жизни, учится на инженера-энергетика. А младшая дочь Дарина пошла по стопам мамы, поступила в Челябинский медуниверситет и готовится стать педиатром.

- У нас в Месягутово как раз строится детская поликлиника. Думаю, что после учебы дочь будет работать в ней, - уверена мама.

А может, мы наблюдаем за рождением большой медицинской династии Шафиковых? И спустя несколько поколений благодарные потомки будут вспоминать, как они вдохновлялись примером своей бабушки, которая стала фельдшером, как мечтала об этом в детстве.