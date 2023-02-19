Вне зоны доступа

Сотовая связь вошла в нашу жизнь чуть больше двадцати лет назад, то есть каждый взрослый должен отлично помнить мир без этих вездесущих «друзей человека». И уже больше десяти лет во всем мире в феврале проводится акция «Дни без мобильного телефона». Пользователям мобильников, то есть практически всем, предлагается в течение трех дней отказаться от них или хотя бы свести использование к минимуму. Зачем? Ну хотя бы чтобы понять, насколько прочны связывающие нити — или уже цепи, незаменимый помощник нам мобильный телефон или уже хозяин.

Телефонная диета

Лично я даже пробовать не стану, одного раза достаточно. Шесть лет назад поучаствовала в такой акции и поняла, что смысла в ней столько же, сколько в экспресс-диетах для похудения. Да и ощущения ровно такие же: ходишь голодная и нервная, свысока поглядывая на пожирателей каких-нибудь пирожных, а сама считаешь дни и часы до того момента, когда можно будет к ним с чистой совестью присоединиться. После настоящей диеты, по крайней мере, один раз влезешь в платье на размер меньше, а здесь что? О зависимости от телефона я и так знаю. А ведь не зря специалисты твердят, что нужны не диеты, а сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Надо сказать, остались еще места, где детям этот самый здоровый образ жизни добровольно-принудительно организуют: это летние лагеря. В некоторых из них мобильники у подопечных просто изымают, дабы они не отвлекались от оздоровительно-развлекательно-поучительной программы, и выдают разве что на час перед сном.

В лагере в Илишевском районе, где побывала этим летом моя дочь, проблема была решена еще радикальнее. Слабая сотовая связь там имеется лишь в одном месте на территории, где-то за детской площадкой. Ее достаточно, чтобы раз в день оповестить родителей, что ты жив-здоров и не голодаешь, но о соцсетях и мессенджерах можно забыть до возвращения. Первый вечер дети, конечно, не знали, чем заняться, куда глаза и руки пристроить. А потом ничего, втянулись, общаться начали, игры оффлайн освоили.

— Когда поехали на автобусе обратно и связь появилась, я достала телефон, написала тебе и бабушке, — смеется дочь. — А что еще с ним делать, не смогла сразу вспомнить. Повертела и в карман положила.

Дома-то, конечно, сразу подружки объявились и напомнили, но в целом эксперимент прошел успешно, чадо не пострадало. Жаль, взрослым никто такие разгрузочные дни не устраивает — попробуй-ка отними у нас мобильник!

Ты мне всего дороже…

Есть такой злободневный анекдот. Купил себе мужик смартфон последней модели. Положил его в задний карман брюк, прыгнул в машину и вдруг слышит хруст… И взмолился: «Господи! Хоть бы это был позвоночник!»

Умная коробочка и правда нам нынче дорогой друг, незаменимый помощник и самое ценное имущество: без него не только как без рук, но еще и как без головы. Он заменяет нам память и кошелек, ему мы доверяем все свои секреты — личные данные, явки и пароли, банковские счета, интимную переписку и фотографии. Вышел ты из дома без смартфона — все, потерян для мира. Мы первым делом хватаемся за него практически в любой ситуации: отдыхаешь — достал смартфон, переживаешь — достал, чего-то ждешь — достал, появился вопрос — тоже достал. Проснулся ночью, и рука на автомате тянется к телефону: вдруг там что-то важное написали, а ты лежишь, как дурак, и не знаешь? Так и живем — постоянно в зоне доступа и на связи, приученные мгновенно реагировать на поступающую информацию.

Последнее время в интернете очень популярны рассуждения о том, чего лишили нас смартфоны. Список получается внушительный. Это и наша память, в которой больше не хранятся десятки номеров и адресов. И умение ориентироваться в городе или читать карты: навигатор в смартфоне доведет в любую точку мира, просто указывая, где и куда повернуть. И спокойствие вместе с крепким сном: теперь нас можно достать всегда и везде. Можно посокрушаться и об утраченном умении наслаждаться прекрасным моментом, не выхватывая телефон, чтобы его запечатлеть и отправить другим. И даже утрату роскоши человеческого общения порой инкриминируют сотовому, хотя с этим мы еще до него справились.

Впрочем, аналогичные обвинения можно сочинить в адрес практически любого блага цивилизации, будь то автомобиль, телевидение или электричество: все они нас чего-нибудь да лишили.

А попробуй-ка обойтись сегодня без мобильного телефона — даже если у тебя нет потребности все время кому-то звонить или заходить в интернет, все равно столкнешься с трудностями и ограничениями. Номер сотового телефона нынче важнее, чем номер паспорта — к нему привязано все больше служб и сервисов: госуслуги, онлайн-банкинг, домофоны и шлагбаумы, интернет-услуги и бонусные карты. Что уж говорить о возможности всегда быть на связи с близкими и меньше о них беспокоиться? Нет, вы как хотите, а я без мобильника жить не согласна.

Не бросить, а отложить

Статистика утверждает, что каждый из нас заглядывает в свой гаджет в среднем по 150 раз в день, чаще всего для проверки входящей информации — звонков, сообщений, писем. Психологи уверены: зачастую речь идет уже не об удобстве, а о зависимости, которой и название придумали — номофобия. Постоянный поток информации, поступающей из смартфона, перегружает мозг, и мы теряем способность отделять важные вопросы от пустяков.

Любопытный шуточный опрос провела в 2020 году одна из телефонных компаний, предлагая сравнить стресс от забытого дома или неожиданно разрядившегося мобильника с разными неприятными жизненными ситуациями. Вот только статистика вышла не смешная: по мнению 42 процентов россиян, остаться без мобильника так же неприятно, как промокнуть под дождем, 26 процентов сравнили такую ситуацию с беспомощным пребыванием в полной темноте. А 15 процентов участников опроса оценивают стресс от такого события как очень высокий, сравнимый с разводом или большими долгами по ипотеке. Лишь 12 процентов опрошенных сообщили, что такая ситуация их не особенно расстроит.

Так возможно ли найти золотую середину в использовании смартфона, не становясь его преданным рабом и не лишаясь связанных с ним удобств? Рецепты такого ЗОЖ, оказывается, существуют.

Как взять мобильник под контроль и запретить ему отвлекать вас от реальной жизни?

В смартфоне есть встроенная функция подсчета экранного времени. Проверьте, сколько вы тратите ежедневно на смартфон, ужаснитесь и постарайтесь постепенно снизить эту цифру, проверяя ее каждую неделю.

Перестаньте брать с собой смартфон в ванную, туалет и на кухню — пусть он всегда лежит в определенном месте.

Откажитесь от привычки класть телефон на ночь возле кровати. Если вы используете его как будильник, то так будет даже проще просыпаться — волей-неволей придется встать.

Отключите уведомления в приложениях, чтобы они вас не отвлекали. Включайте их, только если ждете от кого-то важное сообщение.

Отключите все звуковые сигналы, кроме звонков. Просмотреть все сообщения можно в определенное время, два-три раза в день, чтобы не отвлекаться на каждое.

Отведите определенное время для просмотра новостей.

ДОЖИЛИ...

В китайском городе Чунцин создали отдельную пешеходную дорожку для смартфонозависимых. Таким образом власти решили напомнить пешеходам, как опасно ходить по улице, не отрывая глаз от экранов мобильных устройств.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Официально первый в истории разговор по мобильному телефону состоялся в 1973 году в Нью-Йорке, когда сотрудник компании Motorola Мартин Купер позвонил своему конкуренту из Bell Laboratories Джоэлю Энгелю, чтобы похвастаться новой разработкой.

Существует версия, что первые в мире беспроводные аппараты появились вовсе не в США, а в СССР. Еще в 1961 году ТАСС сообщал, что радиоинженер Леонид Куприянович разработал образец телефона, который по радиосвязи мог передавать голос на базовую станцию, находившуюся не дальше 25 километров.

В свободной продаже сотовые телефоны появились в 1983 году. Устройство весило около килограмма и было высотой 25 сантиметров. В режиме разговора оно работало 35 минут, а заряжалось 10 часов.

В Россию полноценная сотовая связь пришла в 1991 году. Мобильный телефон с подключением стоил тогда 4 тысячи долларов, а минута разговора обходилась в 1 доллар.

В 1992 году было отправлено первое в мире смс-сообщение.

Практически все привычные нам функции появились в телефонах еще на рубеже веков. В 1999 году появился выход в интернет, а в 2002 году был выпущен первый смартфон.

С тех пор революционных новшеств в мобильных телефонах

так и не прибавилось — только улучшение их характеристик.