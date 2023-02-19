Вне зоны доступа

Сотовая связь вошла в нашу жизнь чуть больше двадцати лет назад, то есть каждый взрослый должен отлично помнить мир без этих вездесущих «друзей человека». И уже больше десяти лет во всем мире в феврале проводится акция «Дни без мобильного телефона». Пользователям мобильников, то есть практически всем, предлагается в течение трех дней отказаться от них или хотя бы свести использование к минимуму. Зачем? Ну хотя бы чтобы понять, насколько прочны связывающие нити — или уже цепи, незаменимый помощник нам мобильный телефон или уже хозяин.
Лично я даже пробовать не стану, одного раза достаточно. Шесть лет назад поучаствовала в такой акции и поняла, что смысла в ней столько же, сколько в экспресс-диетах для похудения. Да и ощущения ровно такие же: ходишь голодная и нервная, свысока поглядывая на пожирателей каких-нибудь пирожных, а сама считаешь дни и часы до того момента, когда можно будет к ним с чистой совестью присоединиться. После настоящей диеты, по крайней мере, один раз влезешь в платье на размер меньше, а здесь что? О зависимости от телефона я и так знаю. А ведь не зря специалисты твердят, что нужны не диеты, а сбалансированное питание и здоровый образ жизни.
Надо сказать, остались еще места, где детям этот самый здоровый образ жизни добровольно-принудительно организуют: это летние лагеря. В некоторых из них мобильники у подопечных просто изымают, дабы они не отвлекались от оздоровительно-развлекательно-поучительной программы, и выдают разве что на час перед сном.
В лагере в Илишевском районе, где побывала этим летом моя дочь, проблема была решена еще радикальнее. Слабая сотовая связь там имеется лишь в одном месте на территории, где-то за детской площадкой. Ее достаточно, чтобы раз в день оповестить родителей, что ты жив-здоров и не голодаешь, но о соцсетях и мессенджерах можно забыть до возвращения. Первый вечер дети, конечно, не знали, чем заняться, куда глаза и руки пристроить. А потом ничего, втянулись, общаться начали, игры оффлайн освоили.
— Когда поехали на автобусе обратно и связь появилась, я достала телефон, написала тебе и бабушке, — смеется дочь. — А что еще с ним делать, не смогла сразу вспомнить. Повертела и в карман положила.
Дома-то, конечно, сразу подружки объявились и напомнили, но в целом эксперимент прошел успешно, чадо не пострадало. Жаль, взрослым никто такие разгрузочные дни не устраивает — попробуй-ка отними у нас мобильник!
Есть такой злободневный анекдот. Купил себе мужик смартфон последней модели. Положил его в задний карман брюк, прыгнул в машину и вдруг слышит хруст… И взмолился: «Господи! Хоть бы это был позвоночник!»
Умная коробочка и правда нам нынче дорогой друг, незаменимый помощник и самое ценное имущество: без него не только как без рук, но еще и как без головы. Он заменяет нам память и кошелек, ему мы доверяем все свои секреты — личные данные, явки и пароли, банковские счета, интимную переписку и фотографии. Вышел ты из дома без смартфона — все, потерян для мира. Мы первым делом хватаемся за него практически в любой ситуации: отдыхаешь — достал смартфон, переживаешь — достал, чего-то ждешь — достал, появился вопрос — тоже достал. Проснулся ночью, и рука на автомате тянется к телефону: вдруг там что-то важное написали, а ты лежишь, как дурак, и не знаешь? Так и живем — постоянно в зоне доступа и на связи, приученные мгновенно реагировать на поступающую информацию.
Последнее время в интернете очень популярны рассуждения о том, чего лишили нас смартфоны. Список получается внушительный. Это и наша память, в которой больше не хранятся десятки номеров и адресов. И умение ориентироваться в городе или читать карты: навигатор в смартфоне доведет в любую точку мира, просто указывая, где и куда повернуть. И спокойствие вместе с крепким сном: теперь нас можно достать всегда и везде. Можно посокрушаться и об утраченном умении наслаждаться прекрасным моментом, не выхватывая телефон, чтобы его запечатлеть и отправить другим. И даже утрату роскоши человеческого общения порой инкриминируют сотовому, хотя с этим мы еще до него справились.
Впрочем, аналогичные обвинения можно сочинить в адрес практически любого блага цивилизации, будь то автомобиль, телевидение или электричество: все они нас чего-нибудь да лишили.
А попробуй-ка обойтись сегодня без мобильного телефона — даже если у тебя нет потребности все время кому-то звонить или заходить в интернет, все равно столкнешься с трудностями и ограничениями. Номер сотового телефона нынче важнее, чем номер паспорта — к нему привязано все больше служб и сервисов: госуслуги, онлайн-банкинг, домофоны и шлагбаумы, интернет-услуги и бонусные карты. Что уж говорить о возможности всегда быть на связи с близкими и меньше о них беспокоиться? Нет, вы как хотите, а я без мобильника жить не согласна.
Статистика утверждает, что каждый из нас заглядывает в свой гаджет в среднем по 150 раз в день, чаще всего для проверки входящей информации — звонков, сообщений, писем. Психологи уверены: зачастую речь идет уже не об удобстве, а о зависимости, которой и название придумали — номофобия. Постоянный поток информации, поступающей из смартфона, перегружает мозг, и мы теряем способность отделять важные вопросы от пустяков.
Любопытный шуточный опрос провела в 2020 году одна из телефонных компаний, предлагая сравнить стресс от забытого дома или неожиданно разрядившегося мобильника с разными неприятными жизненными ситуациями. Вот только статистика вышла не смешная: по мнению 42 процентов россиян, остаться без мобильника так же неприятно, как промокнуть под дождем, 26 процентов сравнили такую ситуацию с беспомощным пребыванием в полной темноте. А 15 процентов участников опроса оценивают стресс от такого события как очень высокий, сравнимый с разводом или большими долгами по ипотеке. Лишь 12 процентов опрошенных сообщили, что такая ситуация их не особенно расстроит.
Так возможно ли найти золотую середину в использовании смартфона, не становясь его преданным рабом и не лишаясь связанных с ним удобств? Рецепты такого ЗОЖ, оказывается, существуют.
Как взять мобильник под контроль и запретить ему отвлекать вас от реальной жизни?
ДОЖИЛИ...
В китайском городе Чунцин создали отдельную пешеходную дорожку для смартфонозависимых. Таким образом власти решили напомнить пешеходам, как опасно ходить по улице, не отрывая глаз от экранов мобильных устройств.
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