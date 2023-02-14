За дело взялся женсовет

В селе Бекетово движение за трезвый образ жизни стало набирать обороты.

— Людей надо убеждать, что жизнь можно изменить к лучшему, и обязательно помочь им сделать правильный выбор, — считает глава сельского поселения Зугра Исламова. — И непременно занять человека полезным делом. Нужно бороться за каждого, за семью. В этом могут помочь общественные объединения, те же женсоветы.

Сегодня кто-то назовет их пережитком прошлого. Так ли это? На самом деле они реально могут помочь людям. Об этом рассказали в Бекетово.

Нурия Сафина жила в этом селе, как и десятки других семей. Трудилась поваром, растила двоих детей. Но однажды ее размеренной жизни пришел конец: супруг ушел в мир иной. С тех пор жизнь покатилась по наклонной. Как говорит сама Нурия, чтоб смягчить душевные страдания, пропускала по стопочке. Дальше — больше. О работе пришлось забыть. Когда маленького сына отправили в соцприют, наступил переломный момент. Были даже мысли о суициде.

В трудную минуту ее поддержала взрослая дочь. Руку помощи протянул женсовет, который вот уже много лет возглавляет сельский фельдшер и активист, отличник здравоохранения РБ Гульнара Кашапова. Похлопотать и попробовать вернуть в семью сына обещала и сельская администрация.

Так началась борьба за будущее семьи. Для Нурии Саматовны это была еще и борьба за себя. Начала обливаться холодной водой, ежедневно читать молитвы, по возможности ходить в мечеть. Заходила и в церковь, поскольку убедилась — слово Божье помогает.

Вскоре ее устроили техработником в сельсовет, а потом матери вернули сына. С тех пор прошло уже десять лет. Дочка вышла замуж, сын учится в восьмом классе. Подрастает внучка. В свободное время женщина участвует в художественной самодеятельности. Сегодня Нурия Сафина готова и сама помочь оступившимся. Успешный опыт сельская общественность взяла на вооружение. В итоге в Бекетово нет ни одной неблагополучной семьи.