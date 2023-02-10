Связанные одной целью

Очередному его этапу дали старт в сентябре прошлого года.

К декабрю уже выявили победителей в районах. Теперь 54 претендента ведут борьбу за призы, а итоги состязания подведут в апреле. Уже можно сделать определенный вывод: этот конкурс смог изменить жизнь сельчан в лучшую сторону.

В этом убедились и корреспонденты «РБ», побывавшие недавно в деревне Бикбулатово Кугарчинского района.

Лишь бы жила деревня

Более полусотни человек, разделившись на несколько команд, соревновались в спортивном зале местной школы. Школьники и пенсионеры, многодетные матери и почтенные отцы семейств с завидным упорством и страстью участвовали в «Веселых стартах». На различных этапах борьбы нужно было проявить скорость, выносливость и сообразительность. Конечно, победила самая молодая команда старшеклассников, но громче всех аплодировали им проигравшие — родители, дяди и тети. Неудивительно, ведь это как раз тот случай, когда, уступив своим детям, радуешься еще больше. Да и в деревне каждый приходится друг другу родственником, сватом или хорошим приятелем. Мать пятерых детей Галия Фаттахова сказала, что с удовольствием участвовала в соревнованиях, очень рада, что спортивных и культурных мероприятий в их деревне становится все больше. А Сагадат Баймурзин отметил, что сам бегает с азартом, как в молодые годы, хотя ему недавно стукнуло 55 лет. Приятно удивило, кстати, что здесь было немало людей за 40.

— Вы еще не видели лыжные гонки! — галдят наперебой старшеклассники. — Там до 500 человек разных возрастов участвуют со всего района. А на турнир по волейболу приехали более ста спортсменов!

Действительно, деревня Бикбулатово в последнее время стала центром проведения спортивных, культурных, просветительских мероприятий. Всего несколько дней назад тут провели турнир «Меткий стрелок» с участием команд из пяти районов.

Местные мальчишки и девчонки с восторгом следили за работой профессионалов. Буквально на следующий день и стар и млад активно участвовали в спортивных играх «Зимние забавы». Взрослые соревновались в перетягивании каната и забрасывании дубины на дальность, для детей были организованы гонки на санках и тюбингах. В деревне отметили даже День галоши оригинальными концертными номерами и массовой пляской под гармонь. А в планах еще — проведение праздника шежере, большие культурные и спортивные мероприятия. Жители Бикбулатово активно помогают и землякам, участвующим в специальной военной операции. В день нашего приезда десятки женщин фасовали мед в небольшие баночки. Продукцию предоставил один из местных предпринимателей. На следующий день они собирались заготавливать партию тушенки, многие также вяжут шерстяные носки для солдат.

Сами бикбулатовцы говорят, что они только с недавних пор выбрали новый, активный стиль жизни, и дружно кивают на назначенного буквально полгода назад главу Уральской сельской администрации Ильнура Сайфуллина. Его хорошо знают в Кугарчинском районе и спортивном сообществе республики. В свое время Ильнур Минигалиевич профессионально занимался кикбоксингом, в составе сборной России завоевал второе место в европейском первенстве. Долгое время руководил спортивной школой, работал заместителем главы районной администрации. Словом, человек с таким богатым послужным списком очень быстро стал своим в Бикбулатово.

— В советское время на селе все были заняты делом, люди работали в колхозах и совхозах. Хочется, чтобы и сейчас каждый достойно зарабатывал, выбрал занятие по душе. Нужно увлечь, объединить всех ради больших достижений, — эти слова в устах главы администрации звучат как программное заявление.

После того, как бикбулатовцы выиграли районное мероприятие, посвященное Дню молодежи, а в Кугарчинском районе этот форум привыкли проводить основательно, пришло понимание, что сельчанам по силам стремиться и к более значимым высотам. Так было решено участ-вовать в республиканском конкурсе «Трезвое село». Готовились всем миром, взвешивали свои сильные и слабые стороны, в итоге были задействованы все, кто может ярко проявить себя, обеспечить высокие баллы. Как известно, терпение и труд все перетрут. В итоге бикбулатовцы выиграли районный этап конкурса, на два балла опередив явного фаворита — жителей деревни Худайбердино. Успех окрылил и объединил всех. Теперь жители-конкурсанты еще с большим усердием штурмуют республиканскую вершину. И вся деревня уже знает, что в случае успеха в самом центре Бикбулатово, рядом со школой, появится новая спортивная площадка.

Главная задача — понизить градус

Конкурс «Трезвое село» в республике был объявлен в 2011 году, однако потом несколько лет подряд не проводился. С июля 2019 года по инициативе Всемирного курултая башкир хорошую идею вернули к жизни. Тогда три победителя разыграли между собой 1,5 миллиона рублей призовых денег. Главе региона Радию Хабирову очень понравился проект, и по его инициативе сумма призовых была увеличена до 40 миллионов рублей. Начиная с 2020-го проведение конкурса осуществлялось за счет грантов главы республики в форме субсидий на развитие гражданского общества. В итоге конкурс стал поистине массовым. За последние три года в нем приняли участие все 54 района, более трех тысяч сел и 30 тысяч активистов — жителей сел, около тысячи волонтеров. Правило такое: села и деревни сначала ведут борьбу на районном уровне, а затем 54 победителя в четырех номинациях разыгрывают призовой фонд. Самый крупный, в размере 6 миллионов рублей, достается лучшему крупному населенному пункту (более 600 жителей). Полученные средства села и деревни тратят по своему усмотрению. По итогам конкурсов 2019 — 2021 годов в республике в двенадцати населенных пунктах построены детские площадки, в девяти — спортивные, в том числе в четырех — хоккейные коробки, в одном — баскетбольная площадка. Кроме того, благоустроены парки отдыха, приведено в порядок уличное освещение, в одном населенном пункте — водонапорная башня, проложен асфальт для пешеходов, приобретены тракторы и многое другое.

Если обратиться к истории, то становится очевидным: борьба с пьянством и алкоголизмом ведется у нас в стране и республике с переменным успехом. Вспомним эпоху Горбачева, когда были вырублены виноградники в южных регионах, а бутылку водки можно было приобрести, только простояв несколько часов в бесконечной очереди. Ограничение доступа к спиртному привело к массовому самогоноварению, с прилавков пропал сахар. Миллиарды рублей потерял и бюджет. По оценкам некоторых экспертов, до 1985 года спиртное давало около четверти поступлений в бюджет от розничной торговли, примерно десять процентов от всех налогов приходилось на горячительные напитки.

Эксперты считают, что, к сожалению, потребление спиртных напитков в стране не уменьшается, стабильно растет количество любителей пива, коньячных и винных напитков. Примерно каждое четвертое преступление в России совершается в состоянии алкогольного опьянения, рушатся семьи, дети остаются сиротами. Поэтому опыт республики по проведению конкурса «Трезвое село» заслуживает самой высокой оценки и распространения по всей стране, считают специалисты.

— Этот проект предусматривает не только борьбу против пьянства и алкоголизма, его задачи гораздо шире, — говорит координатор «Трезвого села», общественный деятель Салия Мурзабаева. — Он призван оживить жизнь деревни, привлечь людей к добрым делам, воспитанию молодежи в лучших традициях старших поколений.

Действительно, это в городе даже соседи могут ничего не знать друг о друге, а на селе — все на виду. Поэтому когда деревня всем миром начинает проводить спортивные, культурные мероприятия, даже немногочисленные любители спиртного рискуют стать изгоями. Пьяных на улицах все меньше. У людей меняется самосознание, трезвый образ жизни становится модным. Глава сельской администрации одного из районов сказал корреспонденту «РБ», что одного любителя выпить, сильного шахматиста в прошлом, удалось уговорить вести секцию для взрослых и детей. Почувствовав свою востребованность, ответственность за порученное дело, тот стал одним из самых лучших его помощников и пить, естественно, бросил.

По наблюдению заместителя руководителя аппарата Всемирного курултая башкир Танзили Кутлугильдиной, во время конкурса проявляются самые лучшие качества наших сельчан. Особенно это касается небольших деревень. В большинстве случаев жители сами проявляют инициативу, их даже не смущает отсутствие поддержки со стороны районных администраций, усилия которых направлены на более крупные населенные пункты. Например, в деревне Саляхово Зилаирского района, помимо всего прочего, взяли шефство над всеми любителями закладывать за воротник. Ввели даже дневник, где отмечали, сколько раз в неделю их посещали, в каком состоянии те находились. Результат не заставил себя ждать. В деревне практически не стало пьяных, а населенный пункт победил в республиканском конкурсе.

То, что конкурс начинался с Абзелиловского и других районов Зауралья, специалистов не удивляет. Башкиры испокон веков предпочитали кумыс, бузу и другие традиционные напитки. Пьянство и употребление крепких спиртных напитков для них никогда не было нормой, к тому же резко осуждалось аксакалами и религиозными деятелями. Движение за трезвость находит много сторонников среди башкир. Справедливости ради нужно сказать, что теперь не остается в стороне от конкурсных мероприятий ни один район республики, в борьбу за трезвость включились все.

...На очередных лыжных соревнованиях в деревне Бикбулатово Кугарчинского района всем особенно запомнилось, как после финиша с особой теплотой чествовали самого юного и самого пожилого участников — двухлетнюю Регину Сабашеву, героически преодолевшую вместе с родителями часть дистанции, и 85-летнего Минзагира Алдашева, знаменитого охотника, взявшего в своей жизни не одного медведя. Отрадно, что примерами для подражания на селе становятся именно такие люди. Нетрезвому субъекту с рюмкой здесь делать нечего.