Нынче у нас передышка, завтра вернёмся к боям

Из Уфы в места боевой дислокации отправились бойцы башкирских батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Башкирские воины добровольческих частей впервые с августа-сентября получили возможность приехать на родину на побывку.

— Сегодня отправляем к месту несения службы в зону СВО очередную партию отпускников башкирских батальонов, такая ротация будет происходить постоянно. Некоторые остаются в республике на время реабилитации после ранений, но большая часть после общения с родными и близкими возвращается в места боевой дислокации. Кстати, не иссякает поток тех, кто хочет служить в наших республиканских батальонах, таких записываем в резерв, и место освобождается лишь, если кто-то по возрасту завершает контракт, — рассказал «Республике Башкортостан» советник главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.

Вместо имен — позывные. Журналистам рекомендовали не использовать настоящие имена бойцов, которым завтра, может быть, придется вступить в бой. Украинские националисты используют реальные данные для психологической атаки на российских военных, разгоняя неуверенность и свой собственный страх до космического масштаба. А у шаймуратовцев и доставаловцев, как писал, возвращаясь с ленинградского фронта, советский поэт Василий Лебедев-Кумач: «Нынче — у нас передышка, завтра — вернемся к боям».

Одним из провожающих оказался Ренарис А., который и сам был в первом призыве шаймуратовцев, но по возрасту завершил контракт, поэтому понимающе наблюдал за бойцами. Среди них и его сын с позывным «Док»:

— Он уехал раньше меня, потом и я решился, подписал контракт и присоединился к сыну. Я повоевал только три месяца, превысил возрастную планку, а сегодня он уезжает. Чувствую гордость, ведь мы, добровольцы, не знаем страха, понимаем, во имя чего идем туда. Напутствую его и боевых товарищей просто: чтобы так же честно и справедливо работали, а работой мы называем защиту Родины. На Донбассе к башкирским бойцам относятся с обожанием, их любят.

Сам «Док» рассказал, что его маме нужна была срочная операция, пока он находился на передовой. Но с поддержкой семей военнослужащих — участников СВО тут все в порядке: ведомства подключились, женщину устроили в больницу, все благополучно разрешилось.

— Я очень мечтал увидеть своих близких, родных. И так хотелось в баню! Рад, что получилось все задуманное. А теперь пора возвращаться. С боевым настроем едем к друзьям, за эти месяцы сослуживцы стали родными людьми, истинными товарищами, — признался «Док».

С собой бойцы забирают часть гуманитарного груза, собранного неравнодушными организациями республики, партией «Единая Россия», — все, что может пригодиться в боевых условиях. Вообще, обеспечение участников СВО всем необходимым в республике организовано на системном уровне. Добровольческие батальоны имени Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева получили в 2022 году более ста единиц колесной техники, а также экскаватор, болотоход и квадроцикл, бронированные «Уралы» и бани на колесах. Добавим: Башкирия оказывает всестороннюю помощь и поддержку не только землякам, но и воинам из других регионов, воинская часть у мобилизованных или контрактников одна.

— Нам даже завидуют все аналогичные добровольческие батальоны, с которыми мы вместе находимся в зоне СВО. Башкирия обеспечивает своих бойцов очень достойно. По крайней мере, тюменцы, что рядом стоят, так говорят. Другое дело, что не все вещи там могут пригодиться, а расходников никогда не бывает много, не хватает тепловизоров, коптеров. Десять суток пролетели как один день, но мы встретились с родными, получили напутствие от республики и возвращаемся к боевым друзьям полными сил и с желанием победить, — рассказал «Республике Башкортостан» боец с позывным «Ведьмак».

Мы, кстати, вспомнили его открытый и не по годам умудренный взгляд по прежним сообщениям с передовой, когда доставаловцы говорили о том, что на их позициях прижились… собаки. Видимо, инстинктивно ищут надежное, доброе плечо и защиту.

— Да у нас их там целых три перебывало, последнюю вот привезли домой, тут, разумеется, безопаснее, — смеется «Ведьмак». — Зато забираем туда нового четвероногого друга — Красавчика. Замкомбата, который не смог приехать в отпуск, попросил меня привезти собаку. Будет вместе с ним воевать, нести дежурство, охранять границы.

— Уезжаю в батальон со спокойной душой. Видим, что наши семьи здесь под заботливым присмотром. Простейший пример: в доме протекли трубы, так моментально пришли и устранили проблему. И все необходимое у семьи также есть.

Администрация района помогла родителям даже с приобретением спутниковой тарелки. Да и положенные выплаты за службу идут регулярно, — это уже подключается к разговору боец с позывным «Зингер».

Родные бойцов, конечно, не скрывали слез, хоть и старались держаться. А детишки только морщились, когда прижимались к отцовским колючим щекам. В зону СВО бойцов доставят на транспорте, выделенном руководством республики.

Обратным рейсом в Башкирию приедут в очередной отпуск другие бойцы добровольческих башкирских батальонов, контрактники и мобилизованные из республики. Регион решил взять в свои руки организацию массовой побывки своих бойцов.

«Кто придумал, что грубеют на войне сердца? Только здесь хранить умеют дружбу до конца!» — это строки из того же стихотворения Василия Лебедева-Кумача, которые он написал в 1942-м — 80 лет назад. Пророческими оказались те слова.