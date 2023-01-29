Улыбки на лицах ребят всегда будут греть душу

Урал Гиззатуллин родом из деревни Ишмекеево, ныне живет в селе Учалы. Работает вахтовым методом в Якутии, водителем в карьере.

У него четверо детей, трое из них несовершеннолетние. Жена Зилия трудится медсестрой в Учалинской ЦГБ, старший сын Тагир служит в армии.

— У меня там, в зоне СВО, родственники служат, с ними иногда общаемся по телефону, — рассказывает Урал. — Вернулся с вахты и узнал, что там похолодало, порою не хватает теплых вещей. Долго думать не стал, решил — надо ехать. Сказал жене, она поддержала. Как же иначе! Они там в окопах, а я такую малость не могу для них сделать, что ли? Вообще не понимаю, почему вы решили сделать из меня героя. Ничего такого не совершал. Наши бойцы — вот настоящие герои! Я же просто, по мере своих сил, выполнил свой долг перед мобилизованными земляками и их семьями. Собрал посылки двум родственникам и четыре коробки — подарки другим бойцам.

Раз уж решил ехать, продолжает собеседник, подумал — ребят из Учалинского района там много, почему бы и их не порадовать? Поделился своими соображениями в соцсетях, там есть сообщество родственников мобилизованных. Многие откликнулись. Потом только узнал, что некоторые засомневались, мол, вдруг мошенник какой-то, поэтому не стали отправлять посылки.

Нужен был напарник — другой водитель, чтобы мог подменить в пути. С Вадимом Галиным, признается Урал Хабирович, ему очень повезло. Как выяснилось, напарник живет в селе Сафарово, работает водителем в Учалинской ЦГБ. Оказался таким же крепким мужчиной и таким же патриотом, как и Гиззатуллин. Проехать такое расстояние в одиночку было бы, конечно, намного тяжелее.

— У меня легковой автомобиль, есть прицеп. Но когда люди начали приносить посылки, понял, что он маловат. Пришлось взять у соседа прицеп побольше. — повествует наш герой. — Сам я повез родственникам нательное белье, теплые вещи, обувь, словом, все, что просили. О том, что еду туда, узнали не только родственники мобилизованных, но и совсем посторонние люди, они тоже откликнулись. Особо хочу отметить предпринимателя Фарита Ильгамова, у которого в нашем селе магазин «Хозтовары». Зашел к нему купить кое-что — те же утеплители, инструменты. Он узнал, что это для бойцов, и сразу же подключился сам, много полезного добавил. Большое ему спасибо.

Очень помогла хозяйка магазина «Рябинушка», фамилию ее Урал не знает, смог назвать только имя — Лидия-апай. Да и другие, совсем незнакомые люди, услышав, куда он собирается, принесли много вещей и продуктов; активно подключились соседи.

Выехали рано утром 12 января. За рулем сидели поочередно. Самара, Тольятти, Волгоград, Ростовская область. Чем ближе к фронту, блокпостов и досмотров на дороге все больше, оно и понятно. Главное — иметь при себе российский паспорт, уточнил Урал.

Вечером 13 января прибыли в Северодонецк, именно там встретились с первыми бойцами из Учалинского района. Передали посылки. Хозяева нашли гостям место для ночлега, а когда узнали, что те собираются дальше, вглубь фронта, чтобы вручить посылки и другим учалинцам, выдали бронежилеты и каски, решили сопроводить. Тронулись в путь на следующее утро. Доехали до одного из поселков. Вадим остался с машиной, а Урал в сопровождении земляков двинулся дальше.

Добрались до места дислокации остальных учалинцев. Вместе с ними вернулись к машине, перегрузили посылки на их уазик. Бойцы были искренне удивлены.

— То один, то другой спрашивал, как это нам удалось добраться, — вспоминает Урал. — А как же иначе, отвечали мы, ожидания стольких людей Всевышний не мог не услышать. Оказалось, именных посылок они еще не получали, только одному посчастливилось. Все-таки там идут боевые действия.

Расходы на бензин, дорога-то дальняя, Урал с Вадимом взяли на себя, да и родственники помогли деньгами. Из них Гиззатуллин потратил только часть, остальное там же раздал ребятам.

— Они им нужнее, потому что банковские карты в зоне боевых действий не работают, в ходу только наличные. Некоторые, сидя на мягких диванах, рассуждают, мол, бойцы наши там деньги зарабатывают. Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы так думать. Живут ребята в блиндажах. Государство, конечно, обеспечивает необходимым, но армия большая, всегда чего-нибудь не хватает. Например, бойцы сами купили печку-буржуйку, которая, между прочим, стоит 16 тысяч рублей.

Покупают газовый баллон за 6900, хватает его ненадолго. Очень нужны там тепловизоры. У нас ночами почему-то светлее, а там полный мрак стоит, ни зги не видно. Даже человека в паре метров от себя тяжело разглядеть. Еще нужен им автомобиль «УАЗ», который в народе называют «буханкой», чтобы вывозить с поля боя раненых. Есть «газель», но проходимость у нее плохая, застревает. «Буханку» же удобно использовать в экстремальных условиях, сзади можно убрать сиденья и уложить туда раненых, — рассказывает он.

Хорошо, если его слова услышат руководители предприятий, наверняка многие из них смогут оказать бойцам такую помощь. А в сильные морозы, стоя на посту, наши воины мечтали о… деревенских валенках с галошами, уж очень мерзли ноги.

Сейчас, к счастью, потеплело.

— Ребята передавали большой привет Учалам и Башкортостану. Настроение у них хорошее, боевое. Держатся бодро, не унывают, не сомневаются, что победа будет за нами и все они вернутся домой живыми и здоровыми. Дай-то Бог! — говорит Урал Гиззатуллин. — Наши парни, кстати, большие молодцы. Было ли ему страшно в этой поездке, интересуюсь я.

— Мы как-то не думали о страхе, — пожимает он плечами. — В голове была только одна мысль — довезти груз до ребят. Если бы боялся, не поехал бы. А вообще, я много поездил по стране, побывал и на Чукотке, и в Магадане. Водительский стаж большой. Вы даже не представляете, какое удовлетворение мы получили, увидев счастливые лица ребят. Они буквально светились, как будто увиделись с родными. Столько слов благодарности услышали и от них, и от их близких, эти воспоминания всю жизнь будут греть душу.

Именные посылки удалось вручить почти всем. Четверо ребят в тот день были на задании, сослуживцы пообещали передать им посылки, когда вернутся. Еще один учалинец был в другом месте. Посылку для него Урал тоже оставил ребятам с просьбой передать адресату.

Во время мобилизации самому Уралу повестку не приносили. «Но если понадобится, пойду», — говорит он.

Дома они с Вадимом были уже 16 января, проехав 2250 километров туда и столько же обратно.

От редакции. Когда верстался номер, стало известно, что и те четверо бойцов, находившиеся на задании, получили свои именные посылки от близких.