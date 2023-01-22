У нас — праздник!

Светящиеся шарики, аниматоры в сказочных костюмах и корзины солнечных мандаринов — праздника много не бывает, особенно для детей, считают устроители традиционной «Аксаковской елки», которая прошла в Башкирском государственном театре оперы и балета. Благотворительный праздник, завершающий череду новогодних мероприятий, был организован для 250 детей-инвалидов, детей участников СВО и их родителей из городов и районов республики.

Первоклассник Елисей терпеливо сидит и ждет, пока художник по аквагриму нарисует ему на щеке Бэтмена — зона аквагрима пользуется у гостей праздника особой популярностью. Дети от 6 до 12 лет (ребята этого возраста были приглашены в театр) оживленно обсуждают с мамами, какой рисунок выбрать: Человека-паука или Бэтмена, единорожку или бабочку. Елисей не всегда так терпелив — у мальчика расстройство аутистического спектра, он на индивидуальном обучении. «Общественные мероприятия особо не посещаем, но здесь Елисею очень нравится», — говорит его мама Оксана.

А вот нарядные мама с дочкой очень активно фотографируются, наверное, в оперном впервые. «Признаюсь, не была в этом театре ни разу, ну а что: работаю все время, детей поднимаю, — говорит Эльмира Аджиниязова. — Дочь Амалия тоже была до сих пор только в кукольном театре. Здесь, конечно, красиво, настоящий дворец!»

Чувствуется, что у обеих «девчонок» прекрасное настроение, только вот Амалия почему-то все время молчит. «Ты стесняешься или не слышишь?» — спрашивает ее мама.

Девочка родилась глухой, благодаря специальным имплантам она теперь слышит, но все равно чувствует себя не очень уверенно. «Пользуясь случаем, тем, что сегодня здесь присутствует руководство, журналисты, я хочу узнать о возможности реабилитации для особых детей в плане коммуникации: курсы актерского мастерства, журналистики, психологические — что-то подобное нам просто необходимо. Я пришла сюда с таким запросом», — поделилась ожиданиями Эльмира.

До начала представления вокруг елки праздничное настроение у детей и родителей создают волонтеры — студенты Башгосмедуниверситета: они помогают родителям с детьми в инвалидных колясках, фотографируют желающих в специальных фотозонах, в одной из которых даже живой кролик имеется, организуют навигацию по театру.

Руководитель волонтерского центра вуза Данила Кустыбаева говорит, что такое мероприятие с детьми волонтеры просто не могли пропустить: «У нас здесь много студентов — будущих педиатров, и для них любой опыт общения с детьми очень ценен. Мы стараемся создать праздничную атмосферу, пока официальная часть праздника не началась. Я сама хочу стать педиатром и всегда рада провести время с детьми и быть полезной».

Маленький пират Радмир, стоящий рядом с молодой красавицей-мамой, несмотря на царящую праздничную суету, чрезвычайно серьезен. Наверное, чувствует внутреннее состояние мамы: а оно такое, когда слезы очень близко. Глава семьи — участник СВО, и, конечно же, Яна с сыновьями шести и десяти лет очень за него переживают. Их папа Ильдар в сентябре прошлого года добровольцем пришел в военкомат. «Постоянно созваниваемся с ним и ждем в отпуск», — говорит Яна сквозь слезы, и тут же один из организаторов пытается оградить ее от журналистов: «Дайте мамочке ощутить немножко праздника, возьмете интервью потом!» «Да все хорошо, праздник у нас, просто теперь всегда так, когда про нашего папу говорим. Сейчас успокоюсь, и будем фотографироваться!» — берет себя в руки хрупкая девушка, которой нужно быть сильной.

Как и мамам всех особенных детей, которые стараются изо всех сил, чтобы жизнь их малышей была как можно радостнее, несмотря на объективные трудности.

В этот день для участников приготовили насыщенную программу: выступление известного фокусника Макса Брайта, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой в Греческом зале театра. А в Большом зрительном зале гостей мероприятия ждал просмотр спектакля «Щелкунчик». Многие — не только дети, но и взрослые — были в оперном театре впервые и, возможно, после знакомства с ним захотят прийти сюда снова.

Помимо культурной программы дети получили в подарок от благотворителей рюкзачки с игрушкой, угощением и предметами для творчества. «Мы ведем активную социальную и благотворительную деятельность, но в «Аксаковской елке» участвуем впервые. Много лет были генеральным партнером благотворительного фонда «Мархамат», провели много акций с фондом Аскара Абдразакова, с самого начала помогаем семьям участников СВО, — рассказала представитель ГК «Таврос» Рената Гареева.

КСТАТИ

Впервые «Аксаковская елка» прошла здесь в 2019 году.

Проект проводится на средства благотворителей министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ, благотворительным фондом «Территория счастья», министерством культуры РБ, администрацией Уфы и направлен на социокультурную интеграцию и социализацию детей.