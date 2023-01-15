Перловка-трейдинг и хΘт-маркет

Вопросы, поднятые в статье журналиста Рината Файзрахманова «Англосаксонское вторжение под маской маркетинга» (газета «Республика Башкортостан», 18 ноября 2022, № 132), считаю очень актуальными и даже нравственными.

По всей России вывески на английском «Шоп», «Фут», «Хот Дог»…

Михаил ЗАДОРНОВ.

Игра слов. Игра?

Так ли уж безобидна такая игра? Как жительнице Михайловки Грин Плейс (тот же застройщик, что и у Гудвилл Парка, о котором шла речь в статье Р. Файзрахманова) мне тоже интересно, почему придумано такое название. Грин Плейс в переводе звучит как «зеленое место». Но имеющаяся в столице зеленая роща уже дала название целому столичному микрорайону. Нам достался «Грин Плейс». И на том спасибо. Не челябинский Фершампенуаз какой-нибудь.

А что Гудвилл? Слово красивое, так и хочется где-нибудь применить. «Гудвилл Парк» — есть что-то от Великого и Ужасного Гудвина из Изумрудного города. Гудвилл же — экономический термин, используемый в бухучете и торговых операциях для отражения рыночной стоимости компании за вычетом балансовой стоимости собственного капитала. Простыми словами — нематериальный актив компании, отражающий ее деловую репутацию на рынке.

Придумать название, наверное, трудно. Объяснить, почему такое название, иногда еще труднее.

Библия для Тома Сойера

Помните, как Том стал лучшим учеником класса? Полученные от друзей за покраску забора безделушки он обменял на цветные билетики, которые ученики получали за выученный стих из Библии. Десять синих билетиков приравнивались к одному красному, десять красных — к одному желтому. А за десять желтых билетов директор школы выдавал ученику Библию. Том просто аккумулировал результат чужого труда. И получил награду только благодаря своей хитрости и изобретательности.

Выменивая по одному-два билетика, Том собрал достаточное для победы количество. Вокруг нас появляется все больше иностранных слов. Случайно ли авторы подобных вывесок отдают предпочтение им? По мне так это потихоньку торговать родиной и сдавать позиции. Пусть маленькие, но они НАШИ. Это наши «билетики»...

Кто получит Библию? У Марка Твена так: «Закроем завесу жалости над концом этой сцены».

Сливки общества

Помню свое недоумение и растерянность, когда прочитала вывеску этого магазина. Вроде все понятно, но в голове что-то не укладывалось. Магазин назывался «h¿т маркет». Для кого предназначалась такая вывеска — для русских, башкир, иностранцев? В советские времена магазин назывался бы просто и ясно: «Молоко».

Проработав десять лет программистом и зная английский язык на достаточном для работы уровне, мне было проще разобраться в инструкциях к импортным электроприборам, когда они хлынули на наш рынок. Вместо привычных «вкл./выкл.» было «ON/OFF». «OFF» означает выключенный. Сегодня слова с окончанием -OFF приобрели широкую популярность. И совершенно непонятно, что же должны означать эти буквы в названиях?

Как бы вы прочитали вывеску «СКС Ломбард»? Система космической связи; Свердловские коммунальные системы; структурированная кабельная система; самозарядный карабин Симонова; систематическая картотека статей; союз казаков Семиречья; судоходная компания Сибири; служба капитального строительства; сборочно-командное судно; сажалка картофеля скоростная; система квалифицированного сопровождения; сопутствующее клиническое состояние; специальный карточный счет; студенческий координационный совет и т. д.

Иду по улице, и вдруг — «секс ломбард»! Лет мне немало, воспитание пуританское, что же я думаю?! Мозги кипят... А это — Срочные Кредитные Сделки — оказалась очень даже полезная компания, которая может помочь в трудную минуту, выдав заем. В данном случае аббревиатура — не лучший вариант для названия, потому что потенциальных клиентов вводит в замешательство. Здесь уже нужна подготовка. Хотя бы через интернет.

Беречь русский язык

Вывески на иностранных языках привлекают внимание потребителей и формируют ассоциации со страной происхождения товара. Так, слова на французском языке вызывают образ элегантности, на немецком — надежности, на английском — современных технологий. Для российских покупателей иностранные марки — символ более высокого качества. Это свойство активно используется российскими предпринимателями. Для молодежи неважно, на каком языке название — русском или английском.

Они обратят внимание на красивое и запоминающееся. Родившиеся в стране, где вывески на иностранном языке уже не были диковинкой, они ничего страшного в этом не видят. Однако законодательство РФ накладывает определенные ограничения на использование иностранных языков.

Красивое название, безусловно, влияет на успешность. И в нашем богатом русском языке достаточно благозвучных, приятных для слуха слов, вызывающих позитивные ассоциации. Нужно уважать родной язык. И, похоже, пора уже защищать.

К СЛОВУ

Президент РФ Владимир Путин указом от 9 ноября 2022 года утвердил «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм литературного русского языка, который призван защитить его от засилья иностранных слов, аналоги которых есть в русском языке.

Поправки вносятся в закон «О государственном языке РФ». Документ предполагает «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка». Если документ будет принят окончательно, чиновникам официально запретят использовать слова, заимствованные из иностранных языков, если для них существуют такие же по смыслу русскоязычные. Законопроект предполагает «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях».

Определять порядок формирования и требования к составлению нормативных словарей будет правительство России на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратила внимание на то, что законопроект вводит запрет на написание кириллицей английских слов. «Мы избавимся от кешбэков, билбордов, сейлов», — отметила она.