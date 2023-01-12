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Сегодня, 22:15

Прощайте, каникулы!

Официальное сообщение враз согрело души пострелов: «В связи с резким похолоданием и морозами…» Ура! Каникулы продлили! Жаль, всего на один день…

За окном — минус 30. Самое время покувыркаться в снежных наметах, скатиться с горки на санке-тарелке, ледянке или тюбинге. И ведь какая жалость, что сегодня снова в школу…

Но далеко не все дети рвутся на улицу. Большинство школьников сидят дома за компьютером, планшетом, общаются в соцсетях и никому не мешают. А вот родители переживают, считая, что игры на свежем воздухе — это здоровье и жизненный опыт, познать который необходимо, несмотря на возможные синяки и ушибы.

Фото автора и Алексея ПАТЛАХА.

Автор:Юрий НЕСТЕРЕНКО
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