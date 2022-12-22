Флажок на мировой карте

Зачем нужны геопарки, чем отличаются ассоциированные школы ЮНЕСКО, для чего международные эксперты приезжали в республику — обо всем этом нам рассказала исполнительный директор комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

— Элина Винеровна, расскажите, пожалуйста, в каких направлениях работает ваш комитет?

— Мы занимаемся вопросами образования, науки и межкультурными программами. Кроме того, под нашей эгидой развиваются биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал» и геопарки «Янган-Тау» и «Торатау». А сейчас особое внимание уделяем природному и культурному наследию.

В Башкирии, к сожалению, нет ни одного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Но мы делаем все возможное, чтобы они появились. Например, буквально недавно наши шиханы Торатау, Куштау и Юрактау были включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО по «природной» номинации. И в текущей геополитической ситуации это огромная победа!

Да и в принципе этому предшествует серьезная работа: сначала формируется предварительная заявка, с помощью которой нужно доказать, что этот объект уникальный и важен для всего человечества; затем она направляется в профильные федеральные министерства (минприроды или минкультуры) и МИД России, а после их одобрения — в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. Если там заявку одобрили, ведется работа над номинационным досье, где прописывается обоснование уникальности, вовлеченности местного населения, предпринимательская активность и многое другое. Это досье также нужно защитить…

— Это, судя по всему, действительно огромная работа. Стоят ли затраченные усилия результата?

— Статус ЮНЕСКО гарантирует привлечение внимания международного сообщества, это мировое признание. Программа полностью зарекомендовала себя. Чтобы не быть голословной, приведу цифры: на объектах, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, туристический поток увеличивается минимум в два-три раза, а фактически бывает, что и в девять-десять раз.

Однако это не значит, что, получив такой статус, больше ничего делать не надо. Необходимо, конечно, постоянно развиваться: вовлекать детей в образовательные программы, связанные с популяризацией локаций, улучшать инфраструктуру, насколько это допустимо. Здесь важно соблюсти равновесие: с одной стороны, сохранять природу и культуру, а с другой — знакомить с ними как можно больше людей. Про такую территорию можно сказать, что она цельноразвивающаяся, или устойчиво развивающаяся.

— Насколько я знаю, пещера Шульган-Таш с ее наскальной живописью долгое время пытались внести в число объектов наследия ЮНЕСКО, но какие-то сложности возникли…

— Дело в том, что сначала она номинировалась по смешанной номинации — как природно-культурный объект. А эту категорию объективно очень сложно продвигать, потому что нужно учитывать большее количество критериев и доказывать как природную, так и культурную, универсальную, выдающуюся ценность.

В итоге руководством было решено направить заявку отдельно по наскальной живописи Шульган-Таша в номинации «Культурный объект», и с 2018 года она находится в предварительном списке ЮНЕСКО. Коллеги из научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии сейчас вплотную занимаются подготовкой номинационного досье, вносят небольшие ремарки, и скоро оно будет готово для выдвижения.

Заповедник «Шульган-Таш» входит в состав биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал». Это отдельная наша программа, которая позволяет сохранять биологическое разнообразие животного мира и нашу особую гордость — бурзянскую пчелу.

— Напрашивается резонный вопрос: как нынешняя геополитическая ситуация сказывается на вашей работе с европейскими коллегами?

— Конечно, ситуация непростая. Но справедливости ради надо сказать, что мировое научное сообщество относится к нам мягче, нежели политики. У них нет однозначного отказа от общения.

Ярчайший пример: в феврале этого года к нам должны были приехать европейские эксперты для верификации номинационного досье геопарка «Торатау». Мы долго вели переписку с Парижем, подбирали дату приезда. Сомнения были из-за пандемии коронавируса, но все-таки решили назначить поездку на февраль. Они вылетали к нам прямо в те самые дни, когда началась специальная военная операция. Благодаря комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и руководству республики эта миссия состоялась.

И политический аспект их впечатление не испортил: им было интересно познакомиться с нашей природой, людьми, территорией, русской зимой. Улетали они от нас со словами: «Мы не ожидали, что у вас все так хорошо!» Для нас это большая радость!

— А что дало нам посещение экспертов? В каком статусе сейчас геопарк «Торатау»?

— У него статус «стремящегося». Это означает, что в штаб-квартиру организации уже направлена заявка и геопарк стремится к тому, чтобы получить звание геопарка ЮНЕСКО.

Эксперты, которые побывали у нас в феврале, составили отчет. В сентябре его рассмотрели на совете глобальных геопарков ЮНЕСКО, там нам вынесли рекомендации, на исполнение которых дается два года. Весной 2023 года ожидаем официальное письмо с рекомендациями.

Самое главное, нам сказали, что у нас все хорошо, отметили усилия всей республики по созданию геопарка. Никто нам не отказал, нам готовы помогать.

— Почему так важно создавать геопарки?

— Геопарк — это идеальная и гармоничная модель развития территории. Здесь развивается бизнес, туризм, вовлекается местное население, реализуются образовательные программы для детей. Под все эти проекты создается полноценная инфраструктура, организуется транспортная доступность. Это большая программа, направленная на устойчивое развитие территории.

— Недавно отмечали пять лет со дня создания геопарка «Янган-Тау». По нему можно проследить эти изменения?

— Конечно. Здесь предпринимательская активность ежегодно увеличивается на 30 процентов. Растет турпоток, широко развивается научный туризм, активно вовлекается научное сообщество.

Я люблю приводить такой пример. Представьте себе карту мира, а на ней красными флажками отмечены все геопарки ЮНЕСКО. И вот на Салаватском районе Башкортостана стоит такой флажок. А если бы его не было, мировые эксперты просто об этом районе, о Башкирии не узнали бы.

Геопарк — это еще и вовлечение в международную повестку, взаимодействие с геопарками всего мира, обмен опытом, который дает синергетический эффект. Сотрудники «Янган-Тау» общаются с большим количеством геопарков. Например, недавно подписали соглашения с Киргизией, тяньшанским геологическим сообществом.

А раз в четыре года геопарки проходят ревалидацию, то есть проверку на соответствие международным критериям. Здесь важен прогресс, так как мало этот статус получить, нужно развивать территорию, правильно преподносить ее миру. Эксперты очень внимательно все мониторят. В следующем году как раз будет ревалидация «Янган-Тау».

— Какие проекты, мероприятия этого года вы считаете наиболее значимыми?

— Кроме тех, о которых я уже рассказала, это согласование Воскресенского медеплавильного завода министерством культуры РФ для выдвижения в предварительный список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Мы рассчитываем еще до Нового года отправить заявку по нему в Париж.

Также мы сделали ребрендинг биосферного резервата, создали для него полноценный сайт. Составили отчет за десять лет его работы и прописали стратегию развития на следующее десятилетие. Это была очень большая работа с учеными Уфимского университета науки и технологий и УФИЦ РАН.

В Башкирии в этом году проводились и всероссийские мероприятия: национальный совет ассоциированных школ ЮНЕСКО и заседание по аккредитации клубов ЮНЕСКО.

Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО поддержала инициативу по открытию консультационного центра на базе глобального геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау». Он будет оказывать поддержку при развитии геопарков регионов России и дружественных стран. Мы к этому шли несколько лет.

А в декабре делегация Башкирии приняла участие в работе международного форума, посвященного 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, который проходил в Санкт-Петербурге.

— Расскажите немного об образовательной и культурной составляющих работы вашего комитета.

— Мы активно вовлекаем школьников в нашу повестку. За год проходит около 50 больших мероприятий для детей. Кроме того, мы организуем для них встречи с учеными нашей республики, познавательные лекции. В игровой форме проводим квизы по природному и культурному наследию Башкортостана для жителей и гостей республики.

Мы наладили системное взаимодействие с УГНТУ. Там работают лаборатории для наших ребят — учеников ассоциированных школ ЮНЕСКО (их в Башкирии 39). Проводили для них экскурсии на предприятиях.

Я также являюсь координатором проекта партии «Единая Россия» «Мир возможностей», и у нас происходили интересные совместные события. Так, ассоциированные школы ЮНЕСКО посетил с лекциями шеф-повар из Москвы Григорий Мосин, который учил детей принципам здорового питания. 250 детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями мы свозили в геопарк «Торатау». Это одно из важнейших и, честно признаюсь, любимых направлений.

Для нас важно также сохранение самобытной башкирской культуры, языка, их популяризация. В рамках этого направления проводим фестиваль «Урал-батыр», а в ближайшее время планируем выпустить одноименный эпос. Выберем признанный фольклористами вариант, издадим его на русском, башкирском и, возможно, английском языках. А иллюстрации к нему уже создали ученики республиканской художественной гимназии имени К. Давлеткильдеева (она тоже является ассоциированной школой ЮНЕСКО).

— И немного о планах на следующий год…

— Надеемся, что несколько объектов культурного наследия включат в предварительный список ЮНЕСКО. По шиханам подготовим с командой геопарка «Торатау» и научным сообществом номинационное досье. Будем усиливать работу со школами, например, проведем фестиваль языков народов мира.

В 2023 году мы планируем переориентироваться на страны Азии. Уже налаживаем взаимодействие с коллегами из Вьетнама. Рассчитываем наладить работу с Ираном. А вообще, мы за усиление взаимодействия с международным сообществом.

Хотим, чтобы весь мир знал о Башкортостане.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

С 2016 года Уфа включена в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО. Это означает, что в ней достаточное количество образовательных учреждений, дополнительных курсов, развивается инклюзивное обучение, современные образовательные технологии. Тем самым город расширяет права и возможности жителей, способствует сплочению общества, культурному и экономическому развитию территории.