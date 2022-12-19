Куда исчезли безработные

Массовая безработица пандемийных времен воспринимается уже как страшный сон, возврата к которому не предвидится, а сводки по рынку труда все чаще отражают положительную динамику.

Вот и в конце уходящего года министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова сообщила радостную весть: республика побила свой же рекорд, добившись снижения исторического минимума по безработице еще на несколько пунктов.

Тем не менее, по ее словам, ситуация остается напряженной, и в следующем году работодателям снова может понадобиться помощь государства.

Не хватает рабочих рук

— По итогам августа-октября уровень безработицы по методологии МОТ составил 3 процента населения — на треть меньше, чем в начале года. Это отражает состояние экономики: недостатка рабочих мест не наблюдается, наоборот, рабочих рук не хватает. Сальдо принятых на работу и уволенных за три недели ноября тоже положительное — 1385 человек, — отметила на пресс-конференции Ленара Иванова.

Всего в нынешнем году в центры занятости обратились 104 тысячи человек — на 35 тысяч меньше, чем в 2021-м. Работу нашли 64 тысячи человек, или 61 процент от обратившихся.

Сейчас безработным предлагается 43,5 тысячи вакансий. Коэффициент напряженности составляет 0,4. Это значит, что на каждого безработного приходится больше двух свободных рабочих мест.

— С начала года 12 тысяч работодателей заявили о потребности в 357 тысячах работников. Из них 70 процентов вакансий — по рабочим специальностям. Кадры нужны в промышленности и строительстве — это соответственно 16 и 12 процентов от общего числа вакансий, а также в торговле, транспортировке и хранении, здравоохранении, гостиничном бизнесе и общепите, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, — подчеркнула руководитель ведомства.

А вот средняя зарплата по предлагаемым рабочим местам оставляет желать лучшего — она составляет 26 тыс. рублей. Но это на 10 процентов больше, чем в 2021-м.

Кто не рискует…

Сохранить рабочие места во многом помогла поддержка государства. Она последовала незамедлительно, как только западные страны начали вводить санкции.

— Как только началось санкционное давление, был принят план по сохранению занятости. Минтруд страны издал приказ, где говорилось о превентивных мерах и о том, как работать с предприятиями. И я вам скажу, что мы никогда так не работали: мы взяли под особый контроль абсолютно все предприятия. Сформировали реестр тех, где были риски увольнения, и за каждым из них закрепили сотрудника центра занятости. Обстановка мониторилась ежедневно, — отметила Ленара Иванова.

Пик неполной занятости пришелся на конец июля, тогда под риском увольнения оказалось 20 тысяч человек. Сейчас таких работников осталось 12 тысяч, и трудятся они в 644 организациях. Работа с ними продолжается и по сей день.

— Перед нами стояла задача сохранить рабочие места для 68 тысяч человек. Кроме того, предполагалось создать 32 тысячи новых рабочих мест. По итогам девяти месяцев года трудоустроено или сохранена занятость 204 тысяч человек, то есть мы наш план перевыполнили в два с лишним раза, — сообщила руководитель ведомства.

На дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда республика получила из федерального бюджета 1,5 млрд рублей, это второе место среди регионов после Самарской области. В программе приняли участие 1,5 тыс. работодателей. Сохранили занятость или были трудоустроены 29,5 тысячи работников, на общественных работах удалось занять 13 тысяч человек, на временных — 12,9 тысячи жителей. Кроме того, 3,6 тысячи работников промышленных предприятий прошли переобучение.

— Помощь получили конкретные предприятия — как небольшие, так и крупные, — подчеркнула Ленара Иванова. — Например, в организации со штатом 15 человек в программе участвовал один работник, а на НефАЗе — 1,5 тысячи сотрудников.

В целом объем финансирования по всем программам составил 3,9 млрд рублей, из них 2,4 млрд было выделено из федерального бюджета, 1,4 млрд — из республиканского.

Учиться, учиться и учиться

Всего в республике в нынешнем году обучение прошли 16,5 тысячи человек. Из них 74 процента трудоустроились.

— Главным в активной политике занятости, самым действенным инструментом является обучение — переподготовка, повышение квалификации, — подчеркнула министр. — Я всегда говорю: для тех, кто хочет трудиться, работа есть. Если у тебя нет профессии, которая нужна работодателю, приходи в центр занятости, и мы за государственные средства тебя переобучим.

Какие профессии могли получить безработные? Список довольно обширен. Это охранник, бухгалтер, мастер по маникюру, парикмахер, IT-специалист, водитель, повар, педагог, специалист по закупкам, визажист-косметолог, специалист по интернет-маркетингу, оператор котельной.

— Сегодня требуется огромное количество работников. При этом есть вакансии с очень высокой зарплатой. Например, сварщикам аргонной сварки предлагают зарплату в 220 тысяч рублей. Когда есть такие предложения, почему люди не бегут получать эту профессию? — задала риторический вопрос Ленара Иванова.

Отдельно руководитель ведомства остановилась на подготовке кадров для инвестпроектов. Речь, в частности, идет о предприятиях особой экономической зоны «Алга» — «Аркада», «Заспорт», об «Амкодоре».

— Мы проводим ярмарки, ездим повсюду, вплоть до сельсоветов. На сегодня на «Аркаде» трудоустроено 365 человек, из них 293 работника прошли обу­чение через центры занятости. Совместную ярмарку провели и с «Амкодором», в ней приняли участие более 180 человек, — отметила Ленара Иванова.

Команды «вольно» не было

Что ожидает республику в ближайшем будущем и когда мы, наконец, сможем вздохнуть с облегчением?

— В 2023 году на поддержку предприятий будет направлено 1,4 млрд рублей. Это чуть меньше, чем в нынешнем году. Федеральный центр не снимает состояние напряжения, нам не дают команду «вольно». Да мы и сами видим, что успокаиваться рано, — пояснила Ленара Иванова. — В будущем году нас ждут такие же дополнительные мероприятия на рынке труда, такой же превентивный мониторинг. Характер работы сохранится, мы будем готовы помочь любому работодателю сохранить занятость.

Руководитель ведомства также отметила важные изменения на рынке труда, к которым придется адаптироваться предприятиям.

— С 1 сентября вступили в силу поправки в закон о занятости. Если раньше можно было выполнить квоту по трудоустройству инвалидов, просто зарезервировав два процента рабочих мест, то сейчас она будет считаться выполненной, только если инвалиды приняты в штат. То есть всем работодателям будут нужны инвалиды. А откуда они возьмутся? Ситуацию осложняет то, что на каких-то предприятиях не предусмотрена доступная среда, да и зачастую нет мотивации к труду у самих инвалидов, — отметила Ленара Иванова.

Решить эту проблему поможет новый проект, который мин­труд запустит совместно с компанией «Эверленд». Он преду­сматривает прицельное трудоустройство инвалидов. Речь в этом случае идет не о массовых профессиях типа дворника или уборщика, хотя в таких работниках предприятия тоже нуждаются, а о более интеллектуальных — IT-специалист, сметчик, копирайтер и прочих.

— Мы планируем трудоустроить таким образом 150 человек. Много чего можно делать, имея доступ в интернет. Но таких потенциальных сотрудников работодатели, как правило, не видят, — пояснила руководитель ведомства.

МЕЖДУ ТЕМ

Все центры занятости республики в ближайшее время будут модернизированы. Сейчас кадровые центры нового формата уже действуют в Орджоникидзевском районе Уфы, Стерлитамаке и Нефтекамске, готовится проект по Кумертау.

Речь не только о красивом пространстве, но и о «начинке» центров: гражданин туда приходит со своей жизненной ситуацией, и ему помогают решить не только вопрос с работой, но и другие проблемы. Например, для молодой мамы это может быть место в детском саду.

Модернизация коснется 70 центров занятости, на эти цели в 2024 году республика получит 346 млн рублей. Кроме того, уже в будущем году будет создано единое юрлицо — республиканский центр занятости населения.