Мероприятие открыл начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию Алексей Дербеко, зачитав поздравительный адрес Радия Хабирова.

— Сегодня Общество башкирских женщин активно участвует в благотворительных и гуманитарных акциях поддержки соотечественников из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Оказывает неоценимую моральную поддержку нашим военнослужащим и добровольцам, шьет теплую одежду, собирает посылки, ухаживает за ранеными бойцами.

Благодарю вас, уважаемые женщины, за неравнодушие и щедрость, ответственную гражданскую позицию, участие в жизни Республики и страны, — говорится в нем.

Общество башкирских женщин существует с 1990 года. За это время его члены реализовали множество мероприятий и проектов. В 2018 году прошел социально-благотворительный автопробег «Бәндәбикә» во время которого была оказана медицинская и социальная помощь населению районов республики, а также реализована культурно-просветительская деятельность. При ОБЖ открыта «Школа народных целителей», которая организовала республиканский этнокультурный фольклорный фестиваль народных целителей «Ер ҡото» — «Сила земли».

Во время пандемии члены ОБЖ активно включились в волонтерскую деятельность, работали в штабе по оказанию помощи нуждающимся. В этом году они создали Комитет жен и матерей военнослужащих СВО, который помогает в социально-психологической реабилитации участников боевых действий, участвует в благотворительных мероприятиях и в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Совместно с Советов мужчин матери погибших организовали сбор материалов для издания «Книги памяти», посвященной солдатам и офицерам России.

Самый крупный проект общества — всероссийский конкурс «Женщина — мать нации», инициатором которого стала депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Гульнур Кульсарина. За время проведения конкурса более 200 человек были удостоены высшей награды ОБЖ — медали имени Рабиги Кушаевой.

— Издревле нас приучали почитать женщин, прислушиваться к советам матерей, восхищаться их несломленным духом. И сегодня наши женщины стараются внести вклад в мирное существование государства. Тем самым еще раз подтверждая, что женщина — мать нации, мать человечества, определяющая его будущее, поддерживающая твердость духа.

Мы всегда будем чувствовать ответственность за судьбу своего Отечества. Если наши мужчины встали на защиту Родины, мы, женщины, должны объединиться, чтобы быть им опорой, — отметила Гульнур Галинуровна.

По итогам съезда был принят проект резолюции, план работы на ближайшие пять лет, а также выбран Совет из 65 человек. Новым председателем Общества башкирских женщин стала Гульнур Кульсарина. Активные члены ОБЖ награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и медалями Государственного Собрания — Курултая РБ, минкультуры, БРО ВПП «Единая Россия», местного отделения ДОСААФ России.

В мероприятии приняли участие 200 делегатов и почетных гостей из республики и соседних регионов.

Фото предоставлено Обществом башкирских женщин.