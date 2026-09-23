На перекрёстке культур

Уфимец Арыслан Ярмуллин мог бы стать юристом, но судьба привела его в мир корейского языка. Начав с любопытства на втором курсе университета, он не только выучил язык Страны утренней свежести, но и открыл клуб «Тонари», победил на всероссийском конкурсе чтецов и вошел в Комитет по мирному объединению Кореи. Его история — о том, как страсть к чужой культуре помогает найти свое призвание и становится мостом между народами.

Арыслан окончил Институт права БГУ (сегодня УУНиТ). Учился он вполне успешно, к концу обучения получил несколько приглашений на работу юристом. Но судьба распорядилась иначе.

— На втором курсе университета у меня было много свободного времени, захотелось проводить его с пользой, — рассказал Арыслан. — Тогда мне показалось, что лучшим решением будет выучить какой-нибудь экзотический язык. Выбрал корейский. Сначала проходил курсы, потом брал уроки у преподавателя-корейца. А еще меня затянуло в К-поп — так я смог сохранить интерес и приумножить мотивацию.

На вопрос, насколько тяжело было выучить корейский язык, Арыслан отвечает, что это было одновременно и легким, и сложным. Легким — потому что корейцы используют алфавит, который очень легко выучить. И уже после второго урока можно читать на корейском любые тексты. Кроме того, этот язык логичный и структурированный, а с точки зрения грамматики похож на башкирский — родной язык уфимца.

Сложности возникли с лексикой: у русского, башкирского и корейского языков нет общих слов. Так что даже самые простые понятия приходится учить с нуля. Кроме того, в корейском языке множество конструкций, не привычных для русскоговорящих. В этом смысле корейский даже сложнее китайского или японского языков.

— А еще, живя в Уфе, тяжело было оттачивать произношение, — добавляет Арыслан. — Поэтому приходилось заниматься самостоятельно, онлайн — через соцсети, дорамы, песни и подкасты.

Но все усилия окупились с лихвой. За несколько лет Арыслан настолько хорошо изучил азиатский язык, что открыл свой корейский клуб «Тонари». Здесь он проводит различные лекции, мастер-классы, кинопоказы, языковые занятия и многое другое. Встречи проходят офлайн на разных площадках города. А с желающими более плотно изу­чить язык занимается индивидуально на онлайн-уроках. Есть среди них и этнические корейцы. Причем то, что их родной язык преподает человек другой национальности, не вызывает у них недоверия. Напротив, молодой преподаватель получает только позитивные отклики.

— Чуть более 150 лет назад первые корейцы переселились на Дальний Восток тогда еще Российской империи. За эти годы им пришлось пройти многочисленные испытания: насильственное переселение, закрытие школ, притеснения на этнической и языковой почве, — объясняет Арыслан. — В результате они очень сильно ассимилировались, переняли быт, пищевые привычки, стиль жизни и даже русские имена. Что тут говорить про язык! Если бабушки и дедушки еще как-то могут изъясняться, то молодые люди совершенно не говорят на своем языке. Из-за этого они испытывают большое давление в обществе, как бы застряв между двумя идентичностями: они и не корейцы в том смысле, в котором мы это понимаем, и русскими их никак назвать нельзя. При этом даже после переезда интегрироваться в Корее им невероятно тяжело: они не владеют языком и у них уже совершенно другие менталитет и самосознание. Поэтому, увидев кого-то, может быть, и не корейца, но тоже похожего на них, который понимает их проблемы, не давит и не напоминает о том, что они должны знать корейский, этнические корейцы, кажется, раскрываются и чувствуют себя гораздо комфортнее.

Арыслан совмещает преподавание с работой в HR-отделе банка, руководитель которого поддерживает его увлечение. А в прошлом году наш герой участвовал в конкурсе выразительного чтения среди учителей корейского языка и выиграл Гран-при. Признается: на многое не рассчитывал — конкурс был всероссийским, а конкуренция очень высокой. После онлайн-этапа Арыслан вышел в финал. Другие участники — корейцы — были восхищены его выступлением. Особенно их поразила выбранная тема — «История корейского государства Пархэ». Многие признали, что и сами не так хорошо ориентировались в этой теме и открыли для себя что-то новое.

В июле этого года Арыслан побывал в городе Инчхон (Республика Корея) на семинаре для преподавателей корейского языка. Участники слушали лекции, участвовали в занятиях, практикумах и круглых столах, выезжали на экскурсии. А после учебного дня отдыхали вместе с другими учителями корейского языка со всего мира.

— Самое интересное, что мне запомнилось, — это теплое отношение, — поделился впечатлениями Арыслан. — 99% приглашенных учителей были корейцами, да еще и намного старше меня. Увидев молодого башкирского парня, они восхищались, хвалили, всячески пытались угостить, поговорить со мной. Постоянно приходилось слышать: «А у тебя, случайно, кто-то из родителей не является корейцем?» Благодаря такой дружелюбности мне удалось быстро преодолеть неловкость и стеснение в новой среде.

На занятиях самым интересным для Арыслана оказался воркшоп по использованию искусственного интеллекта на уроках. И сегодня он уже применяет полученные навыки на своих занятиях, создавая интерактивные ролики, комиксы и другие интересные материалы.

А еще молодой человек попал в состав Комитета по мирному объединению. Он действует при министерстве, которое занимается вопросами мирного объединения и диалога между Южной и Северной Кореей. До 2026 году в нем участвовали только корейские педагоги, инфлюенсеры и деятели культуры. А сегодня участие стало доступным и для перспективных зарубежных учителей. Узнав об этом, Арыслан подал документы, написал мотивационное письмо и получил положительный ответ.

— Перед нами стоит задача участвовать в разработке образовательных программ, планировании различных мероприятий и инициатив, направленных на повышение осознанности по данной тематике. Ну и, конечно же, заниматься непосредственной образовательной деятельностью в рамках этого направления, — поясняет он. — Южане и северяне — это один разделенный народ с общей культурой и историей, и именно это мы и стремимся показать всему миру. Поскольку я живу в России, участвовать буду дистанционно. Ну и, конечно же, будучи учителем, собираюсь просвещать своих учеников.

Арыслан добавил, что остался в восторге от Кореи: культуры, сервиса, инфраструктуры страны, но при этом больше любит свою родину — Башкортостан.

— Наша башкирская кухня, культура и история тоже заслуживают всемирного признания, просто нам еще надо многому учиться и усердно работать. Хотя успешные примеры уже есть, в частности, музыкальная группа AYYOLA. Мне бы хотелось видеть побольше таких примеров.

Арыслан добавил, что планирует и дальше преподавать корейский в Уфе, а возможно, и поучаствовать в развитии связей между Башкирией и Кореей.