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Образование
22 Сентября , 04:15

Не прервётся связь поколений

Урок патриотизма прошёл в Калтасинской школе

Егор БИКТИМИРОВ «В этой газете написано про нас!»Егор БИКТИМИРОВ «В этой газете написано про нас!»
«В этой газете написано про нас!»Фото:Егор БИКТИМИРОВ

«Главное — любить небо и Родину» — материал с таким названием о Гризодубовских чтениях, прошедших в селе Калтасы нынешней весной, был опубликован в нашей газете 12 мая.

О легендарной летчице Валентине Гризодубовой — первой женщине в стране, удостоенной звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, говорили на уроке «Разговоры о важном» 1 сентября в 8А классе Калтасинской средней школы № 2.

Выбор класса не случаен. Во время весенних чтений учащиеся правильно ответили на вопросы викторины о летчице. Их фотография украсила заметку в «Республике Башкортостан». Юные волонтеры помогают собирать гуманитарные грузы для бойцов СВО, принимают активное участие в жизни села и района. Представители «Движения первых» Эмиль Хазиев, Дима Котов, Зарина Кайрламанова и Самира Рамазанова в декабре прошлого года на республиканском форуме «Служу Отечеству», организованном Ассоциацией ветеранов СВО республики, были приняты в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В День знаний ребята встретились с заслуженным работником культуры, отличником образования РБ, известной в районе общественницей Зоей Максимовой, которая поздравила их с новым учебным годом, подарила экземпляры газеты с майской публикацией и провела конкурс «Охарактеризуй себя по первой букве своего имени». Самые активные получили денежные сертификаты на покупку канцтоваров.

Администрация школы тепло поблагодарила ветерана за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Заслуженный учитель РБ, преподаватель русского языка и литературы, классный руководитель 8А Дина Геннадьевна Хазиева отметила, что Зоя Максимова — частый гость в школе. Такие уроки помогают сохранить память о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Автор:Инна МИХАЙЛОВА
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